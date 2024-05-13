Королевская ночь, «Зарница» и День Нептуна: традиции советских пионерлагерей

В СССР действовали десятки тысяч пионерских лагерей, в которых каждое лето отдыхали миллионы советских мальчишек и девчонок. Многие на всю жизнь запомнили это беззаботное время: игры в «Зарницу», страшилки перед сном, обливание водой в День Нептуна и обмазывание зубной пастой в Королевскую ночь, а еще дискотеки, «Орлятские круги», прощальные автографы на красных галстуках…. MIR24.TV вспомнил семь самых популярных традиций советских пионерлагерей.

Великая битва, или «Зарница»

Пожалуй, главной игрой пионерского лагерного детства была «Зарница». Это спортивно-патриотическое состязание, которое, по сути, представляло собой своеобразный «курс молодого бойца». Поучаствовать в соревновании могла сразу вся смена. Для этого лагерь условно делили на две команды, которые отличались цветом повязок. В процессе игры соперники срывали их друг с друга, а в конце побеждали те, кому удавалось оставить противников без повязок и главного флага. Единых правил у игры не существовало, поэтому организаторы могли менять условия в зависимости от количества участников, погоды и инвентаря.

«Для нас ожидание игры было даже азартнее самого процесса. За несколько дней до начала вожатые умело нас накручивали. Мы стругали самодельное оружие из веток, пришивали «погончики», маршировали, мастерили знамя, тренировались срывать ленточки. В общем, готовились к великой битве. Глядя на это, руководство лагеря решило заменить страшное побоище на веселый марш-бросок в поисках флага в лесу», – вспоминает Андрей Кабаев, отдыхавший в пионерлагере «Юность» в 1984-м году под Нижнекамском.

Купание вожатых в День Нептуна

Праздник Нептуна появился еще во времена парусного флота и удивительным образом перекочевал от суровых моряков в пионерские лагеря. Изначально матросы отмечали его при пересечении экватора, стараясь задобрить бога моря праздничным весельем. Для детей же увлекательное действо приурочивалось к «экватору» смены. В честь этого ребятня переодевалась в костюмы морской нечисти (чертей, русалок, пиратов), мазала лица сажей, а в конце неизменно обливалась водой из шлангов и ведер.

«У нас в пионерлагере праздник Нептуна был самым любимым. Проводился он на речке – на специальный мостик восходил Нептун и раздавал команды: «А сейчас мы будем окунать». И «слуги Нептуна» купали весь персонал по очереди: пионервожатых, работников столовки, медпункта, администрации, а потом все вместе окунали и Нептуна», – пишет автор рецензий Алексей Никитин.

Что символизирует «Орлятский круг»?

Важной традицией, помогающей сплотить всех ребят в отряде, был «Орлятский круг». Его проводили каждый вечер перед отбоем. Дети вставали в круг и клали правую ладонь на соседа справа – это означало наличие друга, на которого можно опереться. Левую руку клали на пояс соседа слева в знак того, что ребенок готов сам поддержать друга. Стоя на месте, дети хором произносили вечернюю речевку с пожеланием спокойной ночи:

«Огромной планете от края до края — Расскажем друзьям, как мы день проживаем! Закончился день, и спать нам пора. Всем доброй ночи! Всем до утра!»

«Пиковая дама» и другие лагерные страшилки

После отбоя наступало время жутких страшилок и легенд. Школьники обожали пугать друг друга, рассказывая в темноте леденящие душу истории. После такого самым впечатлительным приходилось потеть до утра, с головой укрывшись одеялом, или терпеть нужду всю ночь, боясь выйти из комнаты в туалет. Самыми популярными страшилками были про «Пиковую даму», «Пропавшего пионера», «Мертвого сторожа» и «Гроб на колесиках».

«Чтобы вызвать Пиковую даму, нужно было облить зеркало одеколоном или духами, а потом сказать: «Пиковая дама, приди». Как только кому-то что-то мерещилось в отражении, нужно было успеть залить зеркало водой из кружки, чтобы Пиковая дама не вылезла и не задушила вызывающего. После такого никто не мог уснуть», – рассказывает в своих соцсетях Светлана Фетисова, отдыхавшая в подмосковных летних лагерях с 1987 по 1990 годы.

Зубная паста в Королевскую ночь

«Есть паста в кармане, И надо успеть, Девчонок намазать, И сон досмотреть…»

Эти строчки под мелодию из «Неуловимых мстителей» напевали все, кто принимал участие в коронном ритуале последней лагерной ночи. Нередко вожатые заранее изымали у детей зубную пасту перед Королевской ночью, чтобы пресечь любые попытки «нападения». Тогда приходилось придумывать другие шалости. Например, связывать шнурки на ботинках спящих товарищей или развешивать их одежду на люстрах. Перехитрить хулиганов можно было, подперев дверь шваброй или повесив на нее звенящий колокольчик.

Стреляющий шифер в прощальном костре

Самый грустный праздник, предзнаменующий неизбежное прощание с лагерем и новыми друзьями. В последний вечер смены пионеры собирались у большого костра, пели песни и делились самыми яркими воспоминаниями за прошедшие недели. Отбой никто не объявлял, поэтому детвора засиживалась у огня допоздна, стараясь вдоволь насладиться этой атмосферой перед отъездом.

«Сколько был в разных лагерях – везде мальчишки тайком бросали в прощальный костер кусочки шифера – он классно стреляет, но держаться надо подальше. А еще в золе от большого костра запекали несколько ведер картошки – хватало всем. Ели с солью, обжигаясь и смеясь, а потом все бегали к речке умывать руки и лица от золы», – делится воспоминаниями в соцсетях интернет-пользователь Андрей Егоров.

Автографы на галстуке

Главный атрибут пионера – красный галстук – часто становился ценным трофеем лагерного времяпровождения. Ребята писали на кусочке ткани прощальные послания шариковой ручкой, оставляя на память свои автографы с адресами и номерами телефонов. Конечно, такой ритуал редко поощрялся взрослыми, но традиция оказалась непобедимой, ведь пожелания и подписи на пионерском галстуке грели детские души больше, чем привычные записки на листах бумаги.