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Как Михалков и Мордюкова поругались на съемках фильма «Родня»

Картина Никиты Михалкова «Родня» – вроде бы незамысловатая история о деревенской женщине, приехавшей в большой город навестить дочь и внучку. Она обнаруживает, что отец ушел из семьи, мать занята своими переживаниями, а ребенок фактически предоставлен сам себе. Мария Васильевна, как умеет, пытается воссоединить семью… Этот фильм и об одиночестве, и о конфликте поколений, и о смене эпох, и о русской ментальности: общность против индивидуализма, жертвенность против эгоизма. MIR24.TV рассказывает, почему внучку Марии Васильевны в фильме сыграл мальчик, чем для Нонны Мордюковой закончился дикий танец с Юрием Богатыревым и как главная музыкальная тема картины, написанная Эдуардом Артемьевым, впоследствии стала хитом Валерия Леонтьева.

Как Михалков и Мордюкова поругались на съемках фильма «Родня»
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Смотрите х/ф «Родня» (драма, СССР, 1981) в понедельник, 13 мая, в 22:30 на телеканале «МИР». Режиссер: Никита Михалков. В ролях: Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова, Андрей Петров, Иван Бортник, Юрий Богатырев и др.

Сценарий под Мордюкову и ссоры с Михалковым

Сценарист Виктор Мережко писал сценарий специально под Нонну Мордюкову, с которой познакомился на съемках картины Григория Чухрая «Трясина» (1978). У актрисы там была главная роль, вытянувшая из нее все силы: она играла мать дезертира, которая во время Великой Отечественной войны прячет младшего сына на чердаке.

«Нонна сама позвонила Виктору Мережко. Они же друзья: «Витя, ну ты меня так доканал. Ну напиши ты что-нибудь веселенькое». Он говорит: «А напишу». Когда он написал этот сценарий, привез ей, она прочитала и в два часа ночи ему позвонила и говорит: «Витька, это для меня», – рассказывала сестра Нонны Мордюковой Наталья Катаева.

Образ «деревенской бабы» с металлическими коронками актрисе не очень пришелся по душе, но предложение было слишком заманчивым. На тот момент Никита Михалков – режиссер, у которого мечтали сниматься. С 1974 года подряд вышли его картины «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова». Что ни фильм – то будущая классика. Но отдохнуть на съемках «Родни» у Нонны Викторовны не вышло: несмотря на взаимную симпатию между режиссером и актрисой, коса то и дело находила на камень.

«Не представляете, сколько раз за время работы над фильмом Мордюкова ссорилась с Михалковым. Они и обзывали друг друга, и с вещами она со съемок уезжала. Но он всякий раз забирал ее на вокзале, они расцеловывались, винились, мирились, а я потом слушал восторги Нонны о том, какие шикарные у Никиты одеколон, «Мерседес» и усы. Конечно, за этими внешними признаками имелось в виду другое: их взаимное уважение друг к другу», – вспоминал Мережко.

Один из самых серьезных конфликтов случился во время подготовки к финальной сцене на вокзале, в которой было задействовано 500 человек массовки. По сюжету, Мария Васильевна ищет в толпе на перроне своего непутевого бывшего мужа Вовчика, встречает там его вторую жену и отбывающего в армию Кирилла, сына Вовчика от второго брака. Тогда уже шла Афганская война. Михалков хотел, чтобы Мордюкова предельно серьезно отнеслась к этой сцене, но перед съемками обнаружил ее за веселыми посиделками с Риммой Марковой. И вот – «Камера, мотор!»… От Мордюковой требовалась одна фраза: «Эх, ты!», она должна была сказать ее мужу на крупном плане. Пять, шесть, восемь, 15 дублей – и все не то. У актрисы сдают нервы, она уходит, а режиссер, возвышаясь над массовкой, в мегафон просит «народную артистку Советского Союза Нонну Мордюкову» вернуться. Атмосфера накаляется. «Эх, ты!», «Эх, ты!», «Эх, ты!»… Снова не то.

«Нонна стоит абсолютно опустошенная. Я ей говорю: «Ну, вот посмотри. Пятьсот человек массовки. Весь город собрался, смотрит. Я тебя оскорбляю, ты рыдаешь, у тебя с сердцем плохо... Ты представь, насколько все ужасно то, что я с тобой делаю. Меня люди ненавидят, и ты меня ненавидишь». Она меня начинает слушать, а я ее «утрамбовываю», заговариваю: «Мне всего-то надо, чтобы ты меня простила, посмотрела на меня, негодяя такого, который тебя унижает, и сказала: «Эх, ты!» И пошла». Паша включает камеру. «Ну, скажи мне, негодяю и подонку: «Эх, ты!» Она: «Эх, ты!» Я: «Снято!» Мордюкова: «Сволочь! Я и до этого так же говорила!» – описывал ссору Никита Сергеевич.

Мордюкова даже стукнула режиссера от обиды и ушла, до конца съемок она общалась с ним через оператора. Михалков же купил бутылку коньяка и пошел мириться.

Как Иришку сыграл Федор Стуков, а официанта – Тамара Кудрина

Основная часть фильма снималась в Днепропетровске, там, например, находилась квартира Марии с видом на стадион. А знаменитую сцену с диким танцем героев Богатырева и Мордюковой снимали в подмосковном Пущино, в только что построенном и еще не открывшемся для посетителей ресторане. Задействовали в этом эпизоде всю съемочную группу: на кухне «трудились» сам Михалков, художник Александр Адабашьян и оператор Павел Лебешев, а ассистент режиссера Тамара Кудрина перевоплотилась в молодого усатого официанта. Но главная нагрузка легла, разумеется, на танцоров. После столь буйных плясок Мордюкова даже угодила в больницу.

До «Родни» Никита Михалков часто приглашал в свои картины одних и тех же актеров, на этот раз из них в фильм попал только Юрий Богатырев. Помимо таких мастодонтов, как Нонна Мордюкова, Юрий Богатырев, Светлана Крючкова в «Родне» можно увидеть будущего знаменитого режиссера Владимира Хотиненко – он работал ассистентом у Михалкова и сыграл байкера – и будущего худрука театра им. Ермоловой Олега Меньшикова. Для молодого артиста это был один из первых фильмов в карьере, ему досталась роль Кирилла. А в следующем году Меньшиков уже блеснет в «Покровских воротах».

Забавная история связана с персонажем внучки Марии Васильевны, Иришки. Вы догадывались, что на самом деле это мальчик? Отсматривая юных претенденток на роль заброшенной родителями девочки, Михалков никак не мог найти достаточно нахального образа. И тут вспомнил о Феде Стукове, которого знал по картине «Несколько дней из жизни И.И. обломова». Девятилетний Федор на пробах показал класс и непринужденно импровизировал на съемках, он выглядел совершенно органично даже в дурацкой шапке, туфлях и красных колготках. После выхода «Родни» к нему прочно прилипла кличка «Фекла»… Потом зритель увидит Стукова в фильмах «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Остров сокровищ», «Пеппи Длинныйчулок» и в сериале «Петербургские тайны». Сегодня Федору 51 год, свою жизнь он связал с телевидением.

117 правок и история песни «Полет на дельтаплане»

Худсовет от «Родни» остался не в восторге. От режиссера потребовали внести в фильм 117 правок, например, вырезать сцену с солдатами и летящим в небе самолетом, напоминающими о войне в Афганистане. И почему в СССР начала 1980-х ребенок сходит с ума от западной музыки?

«У нас была такая шутка, когда еще был Госкино, что плохой фильм снял режиссер, а хороший фильм снял министр кинематографии. Я получил 117 поправок. Там ух, что творилось! И мы 70 с лишним из них вынуждены были сделать для того, чтобы она вышла на экран. Она получила четвертую категорию. Андропов посмотрел картину и позвонил Филиппу Тимофеевичу Ермашу, министру кино, и сказал: «Филипп, хорошую картину ты сделал», и мы тут же получили первую категорию, вышли на экран и все пошло, все покатилось», – рассказывал Михалков.

Отдельная история связана с музыкой в фильме, которую написал композитор Эдуард Артемьев. Он не первый раз уже сотрудничал с Михалковым, например, создал знаменитую музыку к истерну «Свой среди чужих, чужой среди своих». Не менее успешным стал саундтрек к «Родне»: Артемьев сочинил мелодию, которая звучит в фильме в тембре балалайки. После того как картина вышла на телеэкраны, эта музыка стала популярной. По инициативе редактора Всесоюзного радио Джульетты Максимовой, поэт Николай Зиновьев написал на эту мелодию текст, и песня попала в репертуар Валерия Леонтьева. Она вошла в его дебютный альбом «Муза» (1983), в том же году артист, одетый в роскошный белый костюм, исполнил ее на фестивале «Песня года».

Истории
Павел Лебешев
Федор Стуков
Наталья Катаева
Римма Маркова
Эдуард Артемьев
Иван Бортник
Светлана Крючкова
Нонна Мордюкова
Александр Адабашьян
Григорий Чухрай
Виктор Мережко
Валерий Леонтьев
Владимир Хотиненко
Юрий Богатырев
Андрей Петров
Олег Меньшиков
Никита Михалков