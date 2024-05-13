Как Михалков и Мордюкова поругались на съемках фильма «Родня»

Картина Никиты Михалкова «Родня» – вроде бы незамысловатая история о деревенской женщине, приехавшей в большой город навестить дочь и внучку. Она обнаруживает, что отец ушел из семьи, мать занята своими переживаниями, а ребенок фактически предоставлен сам себе. Мария Васильевна, как умеет, пытается воссоединить семью… Этот фильм и об одиночестве, и о конфликте поколений, и о смене эпох, и о русской ментальности: общность против индивидуализма, жертвенность против эгоизма. MIR24.TV рассказывает, почему внучку Марии Васильевны в фильме сыграл мальчик, чем для Нонны Мордюковой закончился дикий танец с Юрием Богатыревым и как главная музыкальная тема картины, написанная Эдуардом Артемьевым, впоследствии стала хитом Валерия Леонтьева.

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Смотрите х/ф «Родня» (драма, СССР, 1981) в понедельник, 13 мая, в 22:30 на телеканале «МИР». Режиссер: Никита Михалков. В ролях: Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова, Андрей Петров, Иван Бортник, Юрий Богатырев и др.

Сценарий под Мордюкову и ссоры с Михалковым

Сценарист Виктор Мережко писал сценарий специально под Нонну Мордюкову, с которой познакомился на съемках картины Григория Чухрая «Трясина» (1978). У актрисы там была главная роль, вытянувшая из нее все силы: она играла мать дезертира, которая во время Великой Отечественной войны прячет младшего сына на чердаке.

«Нонна сама позвонила Виктору Мережко. Они же друзья: «Витя, ну ты меня так доканал. Ну напиши ты что-нибудь веселенькое». Он говорит: «А напишу». Когда он написал этот сценарий, привез ей, она прочитала и в два часа ночи ему позвонила и говорит: «Витька, это для меня», – рассказывала сестра Нонны Мордюковой Наталья Катаева.

Образ «деревенской бабы» с металлическими коронками актрисе не очень пришелся по душе, но предложение было слишком заманчивым. На тот момент Никита Михалков – режиссер, у которого мечтали сниматься. С 1974 года подряд вышли его картины «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова». Что ни фильм – то будущая классика. Но отдохнуть на съемках «Родни» у Нонны Викторовны не вышло: несмотря на взаимную симпатию между режиссером и актрисой, коса то и дело находила на камень.

«Не представляете, сколько раз за время работы над фильмом Мордюкова ссорилась с Михалковым. Они и обзывали друг друга, и с вещами она со съемок уезжала. Но он всякий раз забирал ее на вокзале, они расцеловывались, винились, мирились, а я потом слушал восторги Нонны о том, какие шикарные у Никиты одеколон, «Мерседес» и усы. Конечно, за этими внешними признаками имелось в виду другое: их взаимное уважение друг к другу», – вспоминал Мережко.

Один из самых серьезных конфликтов случился во время подготовки к финальной сцене на вокзале, в которой было задействовано 500 человек массовки. По сюжету, Мария Васильевна ищет в толпе на перроне своего непутевого бывшего мужа Вовчика, встречает там его вторую жену и отбывающего в армию Кирилла, сына Вовчика от второго брака. Тогда уже шла Афганская война. Михалков хотел, чтобы Мордюкова предельно серьезно отнеслась к этой сцене, но перед съемками обнаружил ее за веселыми посиделками с Риммой Марковой. И вот – «Камера, мотор!»… От Мордюковой требовалась одна фраза: «Эх, ты!», она должна была сказать ее мужу на крупном плане. Пять, шесть, восемь, 15 дублей – и все не то. У актрисы сдают нервы, она уходит, а режиссер, возвышаясь над массовкой, в мегафон просит «народную артистку Советского Союза Нонну Мордюкову» вернуться. Атмосфера накаляется. «Эх, ты!», «Эх, ты!», «Эх, ты!»… Снова не то.

«Нонна стоит абсолютно опустошенная. Я ей говорю: «Ну, вот посмотри. Пятьсот человек массовки. Весь город собрался, смотрит. Я тебя оскорбляю, ты рыдаешь, у тебя с сердцем плохо... Ты представь, насколько все ужасно то, что я с тобой делаю. Меня люди ненавидят, и ты меня ненавидишь». Она меня начинает слушать, а я ее «утрамбовываю», заговариваю: «Мне всего-то надо, чтобы ты меня простила, посмотрела на меня, негодяя такого, который тебя унижает, и сказала: «Эх, ты!» И пошла». Паша включает камеру. «Ну, скажи мне, негодяю и подонку: «Эх, ты!» Она: «Эх, ты!» Я: «Снято!» Мордюкова: «Сволочь! Я и до этого так же говорила!» – описывал ссору Никита Сергеевич.

Мордюкова даже стукнула режиссера от обиды и ушла, до конца съемок она общалась с ним через оператора. Михалков же купил бутылку коньяка и пошел мириться.

Как Иришку сыграл Федор Стуков, а официанта – Тамара Кудрина

Основная часть фильма снималась в Днепропетровске, там, например, находилась квартира Марии с видом на стадион. А знаменитую сцену с диким танцем героев Богатырева и Мордюковой снимали в подмосковном Пущино, в только что построенном и еще не открывшемся для посетителей ресторане. Задействовали в этом эпизоде всю съемочную группу: на кухне «трудились» сам Михалков, художник Александр Адабашьян и оператор Павел Лебешев, а ассистент режиссера Тамара Кудрина перевоплотилась в молодого усатого официанта. Но главная нагрузка легла, разумеется, на танцоров. После столь буйных плясок Мордюкова даже угодила в больницу.

До «Родни» Никита Михалков часто приглашал в свои картины одних и тех же актеров, на этот раз из них в фильм попал только Юрий Богатырев. Помимо таких мастодонтов, как Нонна Мордюкова, Юрий Богатырев, Светлана Крючкова в «Родне» можно увидеть будущего знаменитого режиссера Владимира Хотиненко – он работал ассистентом у Михалкова и сыграл байкера – и будущего худрука театра им. Ермоловой Олега Меньшикова. Для молодого артиста это был один из первых фильмов в карьере, ему досталась роль Кирилла. А в следующем году Меньшиков уже блеснет в «Покровских воротах».

Забавная история связана с персонажем внучки Марии Васильевны, Иришки. Вы догадывались, что на самом деле это мальчик? Отсматривая юных претенденток на роль заброшенной родителями девочки, Михалков никак не мог найти достаточно нахального образа. И тут вспомнил о Феде Стукове, которого знал по картине «Несколько дней из жизни И.И. обломова». Девятилетний Федор на пробах показал класс и непринужденно импровизировал на съемках, он выглядел совершенно органично даже в дурацкой шапке, туфлях и красных колготках. После выхода «Родни» к нему прочно прилипла кличка «Фекла»… Потом зритель увидит Стукова в фильмах «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Остров сокровищ», «Пеппи Длинныйчулок» и в сериале «Петербургские тайны». Сегодня Федору 51 год, свою жизнь он связал с телевидением.

117 правок и история песни «Полет на дельтаплане»

Худсовет от «Родни» остался не в восторге. От режиссера потребовали внести в фильм 117 правок, например, вырезать сцену с солдатами и летящим в небе самолетом, напоминающими о войне в Афганистане. И почему в СССР начала 1980-х ребенок сходит с ума от западной музыки?

«У нас была такая шутка, когда еще был Госкино, что плохой фильм снял режиссер, а хороший фильм снял министр кинематографии. Я получил 117 поправок. Там ух, что творилось! И мы 70 с лишним из них вынуждены были сделать для того, чтобы она вышла на экран. Она получила четвертую категорию. Андропов посмотрел картину и позвонил Филиппу Тимофеевичу Ермашу, министру кино, и сказал: «Филипп, хорошую картину ты сделал», и мы тут же получили первую категорию, вышли на экран и все пошло, все покатилось», – рассказывал Михалков.

Отдельная история связана с музыкой в фильме, которую написал композитор Эдуард Артемьев. Он не первый раз уже сотрудничал с Михалковым, например, создал знаменитую музыку к истерну «Свой среди чужих, чужой среди своих». Не менее успешным стал саундтрек к «Родне»: Артемьев сочинил мелодию, которая звучит в фильме в тембре балалайки. После того как картина вышла на телеэкраны, эта музыка стала популярной. По инициативе редактора Всесоюзного радио Джульетты Максимовой, поэт Николай Зиновьев написал на эту мелодию текст, и песня попала в репертуар Валерия Леонтьева. Она вошла в его дебютный альбом «Муза» (1983), в том же году артист, одетый в роскошный белый костюм, исполнил ее на фестивале «Песня года».