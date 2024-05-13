«Встать, вы арестованы!»: какую правду о задержании Берии раскрыл Жуков

После смерти Сталина в 1953 году развернулась борьба за власть между его главными «наследниками»: Берией, Маленковым и Хрущевым.

Не менее сильной фигурой являлся и «Маршал Победы» Георгий Жуков, чья популярность после войны продолжала расти. Именно он сыграл едва ли не решающую роль в устранении Лаврентия Берии, а их взаимоотношения в начале 1950-х годов были неприязненными.

Давняя вражда или стечение обстоятельств?

К лету 1953 года положение Берии, казавшегося всесильным министром внутренних дел, пошатнулось. Его конкурентов раздражало, что он «много на себя берет», вмешивается в дела других ведомств и партийного аппарата. Никита Хрущев отмечал, с каким пренебрежением Берия отзывается о Центральном комитете коммунистической партии, дескать «что ЦК, пусть Совмин решает, ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой». Многие сталинские начинания его бывший соратник нещадно критиковал. Берия высказывался против колхозной системы, запретил на первомайской демонстрации нести портреты вождей, чем вызвал негодование в своем окружении. В армии его тоже недолюбливали, памятуя о репрессиях накануне Великой Отечественной войны. Наконец, чуждым казался и внешнеполитический курс Берии, выступавшего за вывод войск с территории Германии и сокращение расходов на военно-промышленный комплекс. Впоследствии его обвинят в ревизионизме, разжигании межнациональной розни, антисоциалистическом подходе к отношениям со странами соцлагеря и шпионаже в пользу Великобритании.

Новым претендентам на власть после смерти Сталина Георгий Жуков понадобился в качестве влиятельного союзника. 15 марта 1953 года он принял пост главнокомандующего Сухопутными войсками, а также был заместителем министра обороны Булганина. Берия тогда записал о нем в своем дневнике: «В военное министерство вернулся Жуков. Очень изменился, не подходи. Все время в орденах, три звезды на груди, две на погонах и одна на лбу…». Будучи двумя наиболее яркими фигурами еще при жизни «вождя народов», Берия и Жуков явно недолюбливали друг друга. Лаврентий Берия принимал активное участие в опале «Маршала Победы» после войны и создании «трофейного дела». Вероятно, это и стало причиной того, что арест Берии доверили именно Жукову. Для него это был своего рода акт мести. В то же время существует и другая версия о взаимоотношениях Берии и Жукова. Серго Берия утверждал, что Георгий Жуков был довольно близок с его отцом и даже предлагал ему совершить военный переворот, однако получил отказ. Эти сведения противоречат информации, раскрытой самим Жуковым в мемуарах. Очевидно, он не испытывал сожаления относительно смерти Берии и отозвался о случившемся словами: «Гадко жил и гадко умер».

Внезапный арест и тайна смерти

Участие в заговоре против Берии помимо Жукова приняли участие Маленков, Молотов, Хрущев, Конев и Булганин. Накануне Жукова вызвали в кабинет Маленкова, где тот обратился к нему: «Мы вызвали вас для того, чтобы поручить одно важное дело. В последнее время Берия проводит подозрительную работу среди своих людей, направленную против группы членов Президиума ЦК. Мы считаем, что он стал опасным человеком для партии и государства. Мы решили его арестовать и обезвредить всю систему НКВД. Арест Берии мы решили поручить лично вам». По словам Жукова, он ответил, что никаких сомнений не испытывает и выполнит поручение при любых обстоятельствах. Так он рассказывает об этом мемуарах: «Я сказал: “Я, конечно, не спец по арестам и этим не довелось заниматься, но у меня не дрогнет рука. Скажите только, где и когда его надо арестовать”». Лаврентия Берию вызвали на заседание Совета Министров. Во время заседания Жуков находился в комнате отдыха и ждал звонка с подтверждением дальнейших действий. Затем он вошел в кабинет, оставив у наружной двери двух офицеров, и арестовал Берию. «Как было условлено, генералы взялись за пистолеты, а я быстро подошел к Берии и громко ему сказал: “Берия, встать, вы арестованы”, одновременно взяв его за обе руки, приподнял со стула, быстро ощупав все его карманы. Оружия не оказалось. Его портфель был тут же отброшен на середину стола. Берия страшно побледнел и что-то начал лепетать. Два генерала взяли его за руки и вывели в заднюю комнату кабинета Маленкова, где был произведен тщательный обыск и изъятие неположенных вещей», – вспоминал Жуков.

Георгий Жуков утверждал, что ночью Берию скрытно перевезли из Кремля в военную тюрьму, завернув в ковер и поместив в машину маршала Конева. Спустя сутки его перевели в помещение командного пункта Московского военного округа. Берию поручили охране, о действиях которой Жукову уже было известно с чужих слов – сам он не принимал участие ни в судебном процессе, ни в расстреле. 23 декабря 1953 года Лаврентий Берия был расстрелян теми же охранниками, которые наблюдали за ним до суда. В мемуарах Жуков утверждает, что перед исполнением приговора Берия держался плохо, рыдал и показался себя «как самый последний трус». Однако знать об этом наверняка он не мог, а сын Берии вновь приводит другую версию. Он уверен, что отец и вовсе не дожил до суда и был убит во время ареста, а на суде на его месте сидел посторонний человек, вероятно – двойник. «Я специально встретился затем с участниками так называемого суда – Михайловым (первым секретарем московского горкома) и Шверником (председателем ВЦСПС). Они тоже сказали, что на суде Лаврентия Берии не видели. Это был другой человек», – рассказал Серго Берия в интервью 1999 года «Коммерсанту».

Проверить эти сведения сейчас, когда непосредственных участников событий уже нет в живых, довольно трудно. Исследователи чаще принимают сторону Жукова, поскольку Серго Берия мог намеренно обелить своего отца. Тем не менее на этом тайны ареста и смерти Лаврентия Берии не заканчиваются. Тела расстрелянного, а также самого процесса кремации никто не видел. Актов о захоронении и кремации нет. Официально считается, что общая могила с прахом Берии находится на Донском кладбище, но достоверных подтверждений этому нет. Что касается судьбы Георгия Жукова, то участие в заговоре против Лаврентия Берии не прибавило ему очков на политической арене. В дальнейшем он сам стал жертвой внутрипартийной борьбы, хотя и остался в живых. В 1957 году Пленум ЦС КПСС постановил, что Жуков нарушал ленинские принципы руководства Вооруженными силами, и освободил его от должности министра обороны. В газетах «Маршала Победы» обвиняли в бонапартизме и авантюрном поведении. После отставки Хрущева отношение к Жукову в партии и обществе вновь изменилось к лучшему, однако никаких государственных постов он уже не занимал.