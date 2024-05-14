«Плавучая Хиросима»: самая несчастливая подлодка советского флота

Атомная советская подлодка К-19, введённая в строй в 1960 году, вошла в историю как «плавучая Хиросима». В США же ей дали другое прозвище – «оставляющая вдов». Так чем же так «отличилась» самая несчастливая субмарина флота СССР?

© Кадр из фильма "К-19"

Авария, исход которой был известен

Проблемы начались с самого начала, то есть со спуска корабля со стапелей. Бутылка шампанского, которая должна была разбиться вдребезги о борт с первого раза, сделала это лишь со второго. Кстати, «запускал» шампанское офицер-мужчина, хотя, согласно обычаю, делать это следовало женщине.

Несмотря на такие недочёты, лодку всё же включили в состав действующего флота. Но 4 июля 1961 года, когда судно находилось в ста километрах южнее острова Ян-Майен в Атлантическом океане, вышла из строя система вентиляции и реактор начал перегреваться. Командир подлодки капитан второго ранга Николай Затеев соответствующий сигнал получил в 4:15.

Было принято решение подниматься на поверхность. Экипаж начал активно бороться за жизнь корабля. Тут же выяснилось, что радиостанция не функционирует, а поэтому и SOS пришлось посылать через слабенький аварийный передатчик. Ликвидировать аварию вызвались восемь добровольцев. Работали они в костюмах химзащиты и противогазах, но такая экипировка была скорее психологической. Вскоре вентиляцию восстановили, угроза взрыва миновала, но лодка была заражена радиацией, выброшенной неисправным реактором через вентиляцию корабля.

Пожар за пожаром

Экипаж К-19 подобрали две другие советские подлодки, которые отреагировали на сигнал бедствия. Те восемь смельчаков довольно быстро скончались – шансов выжить при облучении в 5000-6000 бэр не было никаких. А атомная субмарина после ремонта и дезактивации, длившиеся три года, вернулась в строй. К этому времени слава за ней успела закрепиться дурная, но советское командование просто не могло себе позволить списать фактически новое судно из-за суеверий. Зря…

В 1972 года на К-19 вспыхнул пожар. Непосредственно на борту погибли 28 человек, а ещё двое умерли позже. Но и на этом «чёрная полоса» для подлодки не завершилась. Историк военно-морского флота, член «Российского военно-исторического общества» Игорь Боровик рассказывал, что позже случился ещё один пожар и произошло два столкновения с американскими субмаринами. Данные инциденты обошлись без человеческих жертв.

«Плавучую Хиросиму» списали только в начале 90-х годов, а в начале нулевых пустили на металлолом. При этом озвучивалась идея устроить на судне музей подводного флота, но её не поддержали.