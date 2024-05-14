Как польские солдаты вели себя после войны на землях Германии

Государственный архив РФ опубликовал в Telegram-канале "Документальное прошлое" ранее секретное донесение заместителя начальника отдела комендатур в советской оккупационной зоне подполковника Марусевича о ситуации на новой границе между Польшей и Германией по рекам Одер-Нейсе.

Как пояснили в Госархиве РФ, в состав Польши после окончания Второй мировой войны были включены земли Германии к востоку от указанных выше рек.

Документ дает представление о положении немецкого населения в первые послевоенные месяцы. В своем письме, датированном 16 июня 1945 года, Марусевич описывает грабежи, которыми занимались польские войска на новых территориях.

"Сейчас не является редкостью, когда польский солдат идет или едет на велосипеде, обвешанный узлами, свертками домашних вещей, со стенными часами, посудой, продуктами и т.п.", - рассказывает рассекреченное письмо.

Направлено оно было товарищу Шестакову, начальнику управления по руководству военными комендатурами группы советских оккупационных войск в Германии. Марусевич по приказу советского командования обследовал четыре комендатуры, оценив налаживание отношений между поляками и немцами, которые проживали на землях, отошедших Польше.

Автор письма отмечает, что местные власти делают многое для нормализации отношений, но действия польских солдат зачастую эту работу подрывают. В качестве примера Марусевич приводит комендатуру в Губене, где в тот момент квартировала 11-я польская дивизия.

"Солдаты этой дивизии занимаются барахольством и насилием над немецким населением, - докладывал Марусевич. - После того, как комендатура Губена перешла 7-8 июня сего года на западную часть города, а восточную часть передали польским военным властям, польские солдаты и польские офицеры переправляются через реку Нейсе, грабят и мародерствуют над немецким населением".

Командование 11-польской дивизии не только не пресекало факты мародерства, но и, по мнению автора письма, потворствовало таким действиям. Приводится пример: командир указанной дивизии приказал снять с охраны складов всех часовых военной комендатуры, заменив их часовыми из числа подчиненных ему солдат. После этого склады стали разворовываться.

В поселке Мюнхенберге польские солдаты под угрозой оружия зарезали корову, принадлежавшую бургомистру. Еще одной жертвой произвола стал бургомистр деревни Клейне Дренциг, у которого польские солдаты забрали до 40 кг муки, предназначенный для раздачи населению.

На улице Грейне Визе в Губене трое польских солдат вломись в дом к местному жителю. Ничего ценного у того не нашлось, но мародеры отняли у него последние тарелки и столовые приборы.

Из управления бургомистра Губена польские солдаты под угрозой применения оружия унесли 11 пишущих машинок, а из продовольственного склада двое солдат под командованием офицера утащили два мешка овса.