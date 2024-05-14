Россиян предупредили об опасности оставленной еды на кладбищах

Оставленная на кладбище еда может приманить диких и бродячих животных, заявил в беседе с «ФедералПресс» биолог-охотовед Валерий Кузенков. Позднее они могут вернуться за пищей и напасть на человека, предупредил специалист.

Белки, лисы, бродячие собаки, медведи — все эти животные, проживающие в лесах, расположенных вблизи кладбищ, могут внезапно нагрянуть в поисках пищи. Если они однажды полакомились вкусностями в определенном месте, они будут периодически приходить и проверять, не появилось ли что-то свеженькое, — объяснил Кузенков.

Биолог уточнил, что человеческая еда не несет вреда диким животным. Он порекомендовал соблюдать меры предосторожности при посещении кладбищ, так как стаи бродячих собак могут напасть на людей.

Депутат Госдумы Николай Валуев ранее призвал вернуться к советской системе безвозвратного отлова собак. По его мнению, из-за отсутствия контроля в этой области оставленные в городской среде стаи бродячих животных нередко нападают на людей. Сейчас бездомных собак стерилизуют или кастрируют, а после отпускают на волю.