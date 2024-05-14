Как любимое блюдо сделало человека знаменитым

Есть любимое блюдо каждый день и стать знаменитостью — звучит как мечта, не правда ли? Для американца по имени Кенни Уайлдс она стала реальностью, пишет The Guardian. Налегать на пиццу мужчина стал не из алчности — он просто поспорил с коллегой и даже не мог предположить, что глупое пари изменит его жизнь.

© Freepik

«Раньше я работал в компании, которая занималась системами отопления и охлаждения. Мы с коллегой весь день были в разъездах, и самое быстрое, что я мог найти, чтобы перекусить, — это пицца. Однажды он сказал: «Держу пари, ты не сможешь есть это каждый день в течение недели». Я с легкостью принял вызов. Затем он продлил пари до месяца. В конце концов я почувствовал, что смогу продержаться дольше», — Кенни Уайлдс.

Последние шесть лет Кенни ест пиццу ежедневно. Признается, что иногда может обойтись и всего лишь одним кусочком, но чаще все же съедает пиццу целиком. Больше всего любит пепперони, но если готовит блюдо сам — довольствуется классической маргаритой. Уайлдс практически сразу завел анонимный аккаунт, где делился итогами дегустации пиццы в разных местах, и лишь недавно перестал скрывать свое лицо.

Однажды аккаунт необычного парня заметила компания – производитель коробок для пиццы и сделала ему предложение, от которого невозможно отказаться. Кенни смог бросить прежнюю работу, и теперь его задача заключается в том, чтобы путешествовать за счет фирмы и пробовать пиццу в различных городах. Коммерческая составляющая не занимает много времени — Кенни общается с владельцами и предлагает им сотрудничать со своим работодателем.

В настоящий момент счастливчик набрал уже более 60 тысяч подписчиков. Мужчина говорит, что продолжает общаться с бывшим коллегой.

«Он смеется и называет меня сумасшедшим, но впечатлен тем, что я продолжаю в том же духе все эти годы», — рассказал фуд-блогер журналистам.

К слову, о фигуре молодой человек не переживает и хвастается отличным метаболизмом.