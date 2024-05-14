Как в фантастическом кино: на месте ГУМа хотели строить Наркомат тяжелой промышленности

Проекты здания Наркомата тяжелой промышленности (над ними работали в 1934-1936 гг.) похожи на здания из фантастического фильма.

© Проект здания Наркомтяжпрома от архитекторов Весниных

Доказательством технического превосходства единственной в мире социалистической державы было призвано стать здание наркомата тяжелой промышленности. В представлениях руководства СССР о сути социалистической реконструкции и индустриализации главенство этого сектора экономики носило неоспоримый характер. Чем, собственно, и объясняется проведение конкурса проектов на возведение Дома Народного комиссариата тяжелой промышленности.

На тот момент перспектива застройки исторического центра Москвы была обусловлена идеологическим подъемом. Все здания в районе Красной площади архитекторы пытались увязать в единый ансамбль и вписать в него новые здания. Так появилось понятие Социалистический форум, имеющее отсылку к Древнему Риму.

© Проект архитектора А.М. Заславского

Стоит отметить еще большую смелость и радикализм преобразований городского пространства, чем в уже упомянутых проектах Дворца техники. Местом строительства была определена площадь ГУМа. Одним из самых известных является проект В.А. и А.А. Весниных. Четыре 160-метровые башни, соединенные на первых этажах и ближе к верхним, должны были стать неким отражением Кремля. Прилегающую территорию предлагалось замостить плиткой. Само здание - небольшой город. На Красную площадь выходили окна самого ведомства, на улицу 25 Октября - гостиница, на Ильинку - поликлиника, а на Новый бульвар - столовая и клуб. Новое сооружение должно было включать в себя все необходимое для жизнедеятельности сотрудников.

Проект А.М. Заславского можно назвать не домом, а дворцом, ведь его план представляет массивное купольное здание, имеющее два крыла и обходной корпус, замыкающий территорию вокруг основного. Все это было объединено убранством революционной и промышленной тематики. Кубатура здания поражала - 1 160 000 м2. Как и в предыдущем плане предполагалось разместить все необходимые помещения Наркомата, столовую, библиотеку, гостиницу и другие объекты.

© Проект архитектора К.С. Мельникова

Самым амбициозным и фантастическим был проект К.С. Мельникова. Зигзагообразное здание, имеющее футуристические входы и длинные лестницы с улицы к верхним этажам, поражало воображение, но осталось лишь смелой мечтой общества молодого индустриализма. Практичность проекта не прошла проверку, и часть архитектурного ансамбля признали нецелесообразной, в связи с чем проект свернули.

Что же касается всего плана постройки дома, то, несмотря на все грандиозные решения, планы и продуманность прилегающей территории, жюри не выбрало ни одного достойного проекта, хотя авторами выступили ведущие архитекторы и конструкторы СССР. Строители так и не приступили к возведению здания - на дорогостоящие проекты на фоне индустриализации и коллективизации попросту не было денег.