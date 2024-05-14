«Три ущелья»: как китайцы замедлили вращение Земли

Не секрет, что человеческая деятельность способна оказывать влияние на рельеф, экологию и даже тектоническую систему Земли. Но оказывается, некоторые рукотворные объекты способны влиять на планету и в более глобальных масштабах. Плотина-монстр, возведенная китайцами на реке Янцзы, смогла замедлить вращение земли. И это не шутка.

Плотина с безобидным названием «Три ущелья» была построена в провинции Хубэй, поперек великой китайской реки Янцзы, в 2003 году. На сегодняшний день это самое грандиозное гидроэнергетическое сооружение на планете, и в ближайшие годы пальму первенства вряд ли кто-то оспорит.

Идея перекрыть одну из крупнейших в Азии рек появилась у правительства Поднебесной еще в 1994 году. Страна активно реализовывала промышленный потенциал, строила новые города и железнодорожные магистрали, поэтому нуждалась в огромном количестве электроэнергии. При этом производство электричества должно было осуществляться экологичным способом, без использования «мирных атомов» и тем более угля и мазута.

Но у плотины была еще одна важная цель — в сезон дождей Янцзы периодически выходила из берегов, становясь настоящем бедствием для миллионов жителей долины реки. Сооружение должно было обуздать стихию и прекратить неконтролируемые ежегодные разливы реки в провинции Хубэй.

На реализацию невиданного проекта не пожалели средств — сооружение обошлось в невероятные 28,5 млрд долларов. В процессе строительства использовались новейшие технологии и инновационные материалы, а также генерирующее оборудование с максимально высоким КПД.

И вот, в 2003 году плотина «Три ущелья» с фантастической по мощности гидроэлектростанцией была торжественно сдана. Оправдала ли она возложенные на нее надежды? Если говорить о выработке электроэнергии, то вполне. А вот защитить жителей провинции Хубэй плотина не смогла. Более того, сооружение, сдерживающее 39 триллионов килограммов воды и поднявшее уровень реки на 175 метров, стало причиной серьезных проблем.

Во-первых, чтобы построить на реке плотину, пришлось отселить из зоны затопления жителей трех больших городов, 114-ти маленьких и 1680-ти поселков. Во-вторых, огромная масса воды, удерживаемая плотиной в гористой местности, нарушила хрупкий тектонический баланс в недрах планеты. Из-за этого в регионе участились землетрясения, в результате из сейсмически опасной зоны пришлось отселить 1,3 млн человек.

Но больше всего обеспокоило ученых то, что плотина «Три ущелья» замедлила вращение Земли и сместила Северный полюс на два сантиметра! В НАСА определили, что планета теперь вращается на 0,06 микросекунды медленнее, чем обычно, и виноват в этом колоссальный момент инерции, создаваемый объемом воды, проходящим через плотину.

На вращение Земли влияет множество факторов, таких как положение Луны и других планет, землетрясения и даже загрязнение атмосферы. Но «Три плотины» — это первый рукотворный объект в истории человечества, который смог «приостановить» нашу планету. Пока ученые затрудняются сказать, чем это грозит человечеству в долгосрочной перспективе, но абсолютно уверены, что с рук нам это не сойдет.