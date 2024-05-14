«Совы» или «жаворонки»: кто больше зарабатывает

Все мы знаем пословицу «Кто рано встаёт, тому Бог подает», но оказывается, у нее есть научное обоснование. Ученые из финского города Оулу провели исследование и обнаружили, что люди с разными циркадными ритмами, то есть внутренними часами, имеют разные уровни доходов.

Кто рано встает…

Исследование показало, что люди, которые привыкли ложиться рано и легко вставать утром, зарабатывают больше, чем те, кто предпочитает поздно ложиться и долго спать. Разница составляет около 4%. Что же является причиной такой связи?

Жизнь – для «жаворонков»

Во-первых, большинство рабочих дней в компаниях и офисах рассчитано на «жаворонков». Людям с внутренними часами «совы» сложнее отрывать себя от подушки и приходить на работу к девяти утра. Они часто не высыпаются и проводят большую часть рабочего дня не в лучшей форме. Это может сказаться на их производительности, достижениях и в конечном счете на заработке.

Конечно, не все люди работают по строгому графику. Есть творческие профессии, фрилансеры и предприниматели, которые могут работать в удобное для них время. Однако они все равно зависят от графика других людей и компаний.

Во власти вредных привычек

Кроме того, социологи отмечают еще один важный момент. В исследовании были учтены образование, опыт работы, здоровье и привычки людей, родившихся в 1966 году. Оказалось, что у «сов» вредных привычек больше. Они чаще курят и пьют, реже занимаются спортом и имеют лишний вес. Они также проводят больше времени с гаджетами, не по работе, а просто так - с соцсетями, играми и сериалами. Все это в совокупности может негативно сказываться на их доходах.