Древнейшие вирусы человека найдены в костях живших 50 000 лет назад неандертальцев

Исследователи из Федерального университета Сан-Паулу обнаружили древнейшие из известных человеческих вирусов в костях неандертальцев, датированных временем более 50 000 лет назад, сообщает iflScience. Исследование вышло в препринте bioRxiv.

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Команда изучила необработанные данные секвенирования ДНК останков двух неандертальцев, найденных в Чагырской пещере в России. Ученые нашли остатки геномов трех типов вирусов: аденовирусы, герпевирусы и папилломы. До этого самые древние вирусы были обнаружены в останках Homo sapiens возрастом 31 600 лет.

Это, как предполагают авторы, продемонстрировало то, что неандертальцы болели теми же вирусами, что поражают людей сегодня. Вирусы сами по себе, скорее всего, не могли стать причиной вымирания неандертальцев, но могли сыграть важную роль. Аденовирусы, например, могут вызывать широкий спектр заболеваний: от простуды до приступа острого гастроэнтерита. Герпевирус может вызвать мононуклеоз и рассеянный склероз. Папиллома, пожалуй, наиболее известна своей связью с раком шейки матки. Вполне возможно, что неандертальцы были более восприимчивы к этим трем типам вирусов и их последствиям.

Однако есть одна проблема, которую палеогенетики должны учитывать — загрязнение. Но поскольку они сравнивали последовательности древних вирусов с современными, чтобы проверить сходства и различия, этого, скорее всего, удалось избежать.