Как выглядела первая в мире складная автомашина

Изобретатель Энгельберт Зашка был одним из первых пионеров вертолетной отрасли в Германии. Однако это изобретение с воздухоплаванием совсем не связанно. Он спроектировал и построил складную трехколесную машину.

В 1929 году он разработал проект автомобиля, рассчитанный на небогатые слои населения. По мысли конструктора, машина должна была быть дешева сама по себе — не дороже 1000 рейхсмарок (к слову, Hanomag Kommissbrot, совсем недавно снятый с производства, стоил 2000) — и не требовал для себя дополнительной «роскоши» — гаража.

Построенную им машину можно, наверное, назвать идейным предком чешского Velorex’a — она тоже была заднемоторным трициклом и имела кузов в виде пространственной трубчатой рамы, обшитой водонепроницаемым материалом (в данном случае, винилом). 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения («радиатор» спереди — всего лишь элемент дизайна) разгонял ее до 40-50 км/ч.

Дабы обеспечить автомобилю безгаражное хранение, он был сделан… разборным. Достаточно было открутить несколько болтов каркаса (конечно, предварительно сняв виниловую обшивку, лобовое стекло, сиденье и рулевую колонку) и машина распадалась на три компактные секции, которые можно было хранить в подвале или другом укромном месте. Сборка-разборка занимала всего 20 минут.

В планах Цашки было наладить серийный выпуск своей машины, но от этой затеи ему пришлось отказаться. Пространственная рама оказалась слишком сложна для массового производства, а ее цена сильно превысила расчетную стоимость всей машины.

Вариант такого же автомобиля с цельнометаллическим несущим кузовом был хоть и менее трудоемок в изготовлении, но выходил ненамного дешевле и гораздо тяжелее. Идеи же использования в качестве материалов для кузова такой экзотики, как резинобетон и армированная древесина, остались всего лишь идеями.