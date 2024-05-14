«Царь овец»: почему Брежнев так прозвал Горбачева

Действительно, Леонид Брежнев называл Михаила Горбачева «царем овец». Поначалу Брежневу Горбачев очень понравился, поэтому это прозвище не носило негативного подтекста. Подобное определение родилось само собой в связи с «овечьей империей», которую возглавлял Михаил Сергеевич.

Умение нравиться

Если верить Игорю Синицину, автору издания «Андропов вблизи. Воспоминания о временах оттепели и застоя», строя свою политическую карьеру, Михаил Сергеевич Горбачев использовал любовь Юрия Андропова к Северному Кавказу и Кавказским Минеральным Водам, где тот часто лечился. Как выражается Синицин, Горбачев подлащивался к Андропову, а также к Суслову, пока те не познакомили его с Леонидом Брежневым. Это произошло на станции Минеральные Воды Кавказской железной дороги. В тот момент Брежнев следовал в Баку для того, чтобы вручить орден Ленина Азербайджанской Республике.

Брежнев, обожавший торжества, находился в отличном настроении, и это решило судьбу Горбачева. Ольга Дергач и Владислав Быков, авторы издания «Горбачев», подтверждают, что Михаил Сергеевич понравился Леониду Ильичу. Горбачев вообще умел нравиться, особенно, если дело касалось карьерного роста. Так, в 1961 году первого секретаря Ставропольского крайкома ВЛКСМ судьба свела с Федором Кулаковым, первым секретарем крайкома партии, который, как выражается Александр Шубин, автор книги «Истоки перестройки», стал «ангелом-хранителем» Михаила Горбачева.

Правитель «овечьей империи»

Как пишет в издании «Советский Союз. Последние годы жизни» Рой Медведев, именно по рекомендации Федора Кулакова, а также Михаила Суслова в 1970 году Михаил Горбачев был избран первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. Через 8 лет Горбачев снова занял место, которое занимал его «ангел-хранитель». В 1978 году Кулаков, заведовавший в ЦК КПСС сельским хозяйством, скоропостижно скончался, и ему тут же принялись искать замену. Сам Михаил Сергеевич считал, что выдвижение его кандидатуры на этот пост далось Пленуму нелегко, поскольку в структуре ЦК секретарь по сельскому хозяйству являлся ключевой личностью. Поэтому последнее слово осталось за Брежневым.

По утверждению Александра Островского, автора издания «Кто поставил Горбачева?», Леонид Ильич называл Ставрополье «овечьей империей», а самого Горбачева – «царем овец». Впрочем, Брежнев руководствовался не стремлением обидеть Горбачева, а реальными фактами. Дело в том, что тогда Ставрополье действительно славилось своим овцеводством. Экс-президент СССР в своих мемуарах писал о том, что Ставрополье давало 27% тонкорунной шерсти в стране. Овцы сопровождали Горбачева еще в детстве, когда во время войны из шерсти этих животных изготавливали верхнюю одежду, а из шкуры шили обувь. Примечательно, что «овечьей империей» Брежнев назвал родину Горбачева еще при встрече на упомянутой ранее станции Минеральные Воды.

Но не преемник?

К «овечьему царю» Леонид Брежнев относился благосклонно. В свое время генсеку особенно понравились инициативы Горбачева по орошению Ставрополья. Михаил Сергеевич в свою очередь стремился выделиться еще больше. Если верить Леониду Млечину, автору издания «Брежнев», Горбачев даже ввязался в конфликт с Косыгиным, зная о том, что это обязательно понравится Леониду Ильичу. Тем не менее, когда состояние здоровья Брежнева стало ухудшаться, он назвал своими преемниками Константина Черненко и Владимира Щербицкого. По крайней мере, именно такие данные приводит в своей книге Игорь Синицин.

Как известно, после смерти Брежнева генеральным секретарем ЦК КПСС стал Юрий Андропов, которого многие называют «учителем» Горбачева. Впоследствии Андропова сменил Черненко. Именно в период правления Черненко, как считает Михаил Докучаев, автор книги «Я охранял Брежнева и Горбачева. Откровения генерала КГБ», Михаил Сергеевич и начал ярко себя проявлять. Сделать это было несложно: Константин Устинович уже был пожилым и больным человеком. На его фоне молодой, энергичный, но уже довольно опытный в партийной и хозяйственной деятельности правитель «овечьей империи» смотрелся очень выгодно. Поэтому многих не удивляет тот факт, что в 1985 году Горбачев занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС.