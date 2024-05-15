Переправа века: как Красная армия сражалась за Днепр

Битва за Днепр длилась с августа по декабрь 1943 года. Она играла ключевую роль в освобождении Левобережной Украины от фашистов. С этого поражения начался крах Третьего рейха, открывший Красной армии путь на Берлин. MIR24.TV вспоминает основные вехи этой долгой и ожесточенной битвы.

Почему битва за Днепр стала решающей?

Битва за Днепр – это череда крупных наступательных и оборонительных операций на берегах реки Днепр. Одно из крупнейших сражений в мировой истории, которое длилось 4 месяца – с 26 августа по 23 декабря 1943 года.

Днепр был огромной естественной преградой. Дополнительные трудности создавало то, что правый берег был выше левого. Немцы хотели остановить продвижение Красной армии на рубеже Восточного вала, лежащего между Балтийским и черным морем. Важной частью этого отрезка была река Днепр, которая в ширину достигала 900 и более метров. На обоих берегах создавались оборонные укрепления, доты и дзоты.

Немецкое командование ни в коем случае не хотело отдавать Украину, ведь тогда Германия потеряла бы поставки хлеба, железной руды и угля. Поэтому гитлеровцы ухватились за днепровский рубеж, как за свое спасение.

Красная армия планировала сбросить фашистов с Восточного вала: очистить от оккупантов Донбасс, создать широкие плацдармы на западном берегу реки, освободить Киев, а затем и правый берег Украины. В этом были задействованы мощные группировки Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов. С октября 1943 года они были переименованы в Белорусский, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинский фронты соответственно. Войска возглавили маршалы Г. К. Жуков и А. М. Василевский.

По человеческим и техническим ресурсам советские войска превосходили врага: у Красной армии было 2,6 млн человек, 2,4 тыс. танков и САУ, около 15 тыс. орудий и минометов и 2,9 тыс. самолетов. Немецкие войска имели 1,24 млн бойцов, 2,1 тыс. танков и САУ, более 10 тыс. орудий и минометов и до 2 тыс. самолетов.

Рывок на Днепр

В конце августа, сразу после победы в Курской битве, фронты начали наступление на 1400-километровом участке: от Смоленска до Таганрога и Азовского моря. Немцы отступали к Днепру, оставляя после себя выжженную землю и угнав более 200 тысяч местных жителей в Германию.

Гитлер приказал защищать позиции на Днепре любой ценой – немцы в спешке выстраивали оборонительные рубежи на правобережной Украине. Они надеялись, что советские солдаты не смогут преодолеть широкую полноводную реку в холодное время года. Также вермахт мог вести прицельный огонь, контролируя перемещения Красной армии со своих укреплений.

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Штурм Восточного вала

На правом берегу Днепра немцы создали мощную линию укреплений – Восточный вал. Немцы задумали его как «защиту Европы от большевизма». За счет того, что правый берег был выше левого, строить было удобно. Оккупанты возвели 180 км проволочных заграждений и 30 км противотанковых рвов. Также они подготовили 800 бетонированных укреплений с огневыми точками и дзоты. Возводить укрепление начали еще во время Курской битвы. Времени было мало, немецкая и советская стороны готовились к бою второпях.

«Для тщательной подготовки наступления к Днепру у нас не было возможностей. В войсках обоих фронтов чувствовалась большая усталость от непрерывных сражений. Ощущались некоторые перебои в материально-техническом обеспечении», – вспоминал маршал Георгий Жуков.

Была нехватка катеров, барж, понтонных мостов, что осложняло процесс форсирования такой широкой реки. Солдатам приходилось сплавляться с помощью подручных средств – от рыбацких челнов до бревен. Сложности с переброской тяжелой техники приводили к большим потерям. Первый плацдарм на правом берегу создали почти через месяц после начала битвы – 22 сентября. Он находился там, где в Днепр впадает Припять. По плацдарму реку перешли 12 армий и создали еще 23 плацдарма. Чтобы запутать врага, красноармейцы обустроили десятки фальшивых переправ.

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В конце сентября севернее Киева, в районе Лютежа, Днепр форсировали войска 38-й армии генерала Никандра Чибисова.

«Картина этой переправы поистине незабываема. На лодках, паромах и плотах переправляли людей, орудия, пулеметы, боеприпасы… Гитлеровцы обнаружили переправу лишь после того, как целый наш полк закрепился на правом берегу. Все попытки врага сбросить советских солдат в реку ни к чему не привели», – вспоминал генерал Николай Пухов.

Успех этой операции был бы невозможен без разведки. Перед форсированием маршал Иван Конев решил обратиться к истории и узнать, где переправлялись шведы после поражения под Полтавой в Северной войне. Маршал рассказал об этом своим комдивам, а те выбрали места для переправы. Немцев там не оказалось, и переправиться удалось с минимальными потерями.

Одной из самых сложных и кровопролитных операций битвы стал Букринский десант – в нем участвовали более четырех тысяч бойцов. В сентябре их перебросили самолетами в тыл врага. Из-за проблем со связью не удалось выполнить большинство поставленных задач, более трех тысяч солдат погибли. Однако они оттянули на себя силы немцев и облегчили другим частям переправу через Днепр.

Освобождение Киева и победа в битве за Днепр

Кульминацией стало освобождение столицы Украины 6 ноября. Красная армия создала укрепрайон вокруг разрушенного города. Последние полтора месяца битвы немецкие войска предпринимали безуспешные попытки контрудара.

13 ноября враг отступил от Киева и получил подкрепление, чтобы начать наступление. Тогда начался финальный этап битвы – Киевская оборонительная операция Красной армии. Вермахт нанес успешный удар по городу Житомир – там войска фельдмаршала Эриха фон Манштейна чуть не взяли в окружение части 60-й армии. Однако немцы попали в ловушки, устроенные генералом армии Николаем Ватутиным, командующим 1-м Украинским фронтом.

Почти месяц шли ожесточенные бои. 4-я танковая армия вермахта пыталась прорваться к Киеву два раза в начале зимы. 22 декабря советские войска смогли начать контрнаступление, переломив ход сражения. Тогда гитлеровцам снова пришлось отступать с большими потерями.

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23 декабря битва за Днепр завершилась победой Красной армии. После этого поражения обескровленный вермахт был неспособен на большие наступательные операции на территории СССР. Красная армия продвигалась вперед, сметая немцев и освобождая город за городом. В период битвы за Днепр советские войска освободили от оккупантов 38 тысяч населенных пунктов, а немцы потеряли основные силы группы «Юг».

За победу в этой битве положили свои жизни тысячи героев. Звание Героя Советского Союза было присвоено 2438 воинам – это больше четверти от общего числа тех, кому присвоили «Золотую Звезду» с 1934 года.