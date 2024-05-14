Радоница: в чем суть праздника и какие существуют запреты в этот день

После окончания Пасхальной недели в России отмечают особый день — Радоницу. В этом году она приходится на 14 мая. Мы решили выяснить, что происходит в это время, в чем суть и какие запреты существуют в день поминовения усопших.

Что такое Радоница

После того, как Русь принала христианство, языческие обряды и праздники либо полностью исчезли, либо претерпели значительные изменения. То же можно сказать и о Радонице. В этот день христиане разделяют светлые чувства после Пасхи со своими усопшими родственниками и близкими людьми. Само слово «Радоница» происходит от слова «радость», которой можно и нужно поделиться с теми, кто уже давно не с нами.

Какие традиции существуют в этот день

По большей части в этот день принято посещать храм и присутствовать на специальной службе по случаю праздника. Можно подготовиться заранее и принести в церковь записки с именами усопших. После самой службы, по желанию, люди отправляются на кладбище, куда с собой берут сладкие «гостинцы» для усопших близких. Разрешено приносить и крашеные яйца.

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Есть ли запреты в этот православный праздник

Запретов не так много, и все же о них забывать нельзя. Представители церкви предупреждают, что в этот день служба не проводится по самоубийцам и представителям других конфессий. Поставить свечи за них тоже нельзя. Но никто не запрещает молиться в стенах своего дома.

Если вы отправились на кладбище, ограничьтесь небольшими угощениями, не устраивайте застолий. Также будьте осторожны с алкоголем — в этот праздник от него стоит воздержаться.

Для пар, планирующих венчание, есть плохие новости — в день Радоницы вам откажут. Стоит подумать о переносе церковного мероприятия на другой день.