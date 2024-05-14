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Как в Беларуси отмечают Радоницу?

Белорусы отмечают православную Радоницу – день поминовения усопших. Жители страны с утра приходят в храмы, молятся за умерших близких, а после посещают погосты. По всей стране действуют около 13 тысяч кладбищ, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Как в Беларуси отмечают Радоницу?
© РИА Новости

Традиционно на второй неделе после Пасхи православные отмечают Радуницу. Это один из главных христианских праздников. С утра в храмах прошли заупокойные литургия и панихида, а после молитв верующие отправились на кладбища, чтобы побывать на могилах родных и близких.

К захоронениям несут свечи, лампады и цветы. Могилы убирают от листвы, сорняков и мусора. Необходимый инвентарь на кладбищах можно взять напрокат.

«Я приехала, у меня сына уже 23 года нет, и муж, свекровь, свекр, поэтому надо отдать, как говорится, свой поклон, дань усопшим», – рассказала жительница Минска Ирина Белявская. «Родственников проведать своих для того, чтобы отдать им память, поблагодарить за то, что жили все вместе. Я считаю, нужно поддерживать память своих предков, это главное», – рассказал житель Минска Александр Полеченок.

Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме – регулируют поток машин и контролируют скорость. Возле некоторых кладбищ ее снизили до 50 километров в час. На дороги выехали дополнительные наряды.

«Осуществляем регулировочные действия и при необходимости оказываем помощь участникам дорожного движения. Во избежание заторовых ситуаций, а также для удобства граждан в случае массового посещения кладбищ на прилегающих участках дорог предусмотрены изменения в организации дорожного движения», – рассказал начальник отдела по агитации и пропаганде Госавтоинспекции главного управления внутренних дел Мингорисполкома Артем Нехай.

В Беларуси Радоница – официальный выходной. Поездкам на погосты благоволила теплая весенняя погода. Многолюдно и на Восточном кладбище Минска – оно самое большое в столице. Белорусы здесь убирают не только могилы своих родственников, но и известных личностей. Это место стало усыпальницей для государственных деятелей, политиков, артистов, писателей и спортсменов.