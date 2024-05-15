Спасет ли планету космический зонт размером с Аргентину

В портфеле науки уже набралось много предложений, как бороться с глобальным потеплением. Учитывая, что, несмотря на все конференции и протоколы, человечество не может остановить выбросы углекислого газа, очевидно, придется искать альтернативные варианты борьбы с климатом. Проекты предлагаются на все вкусы. От вброса в атмосферу частиц серы до окрашивания гор в белый цвет, который будет отражать солнечное излучение. Каждый имеет свои плюсы и минусы.

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Среди таких идей довольно популярен космический "зонтик". Оценки показывают, что ему достаточно снизить количество падающего на Землю солнечного света примерно на 1,8%, и человечество забудет о кошмарах климата. Такой щит должен отвечать минимум трем главным требованиям. Быть легким, потому что составные части придется отправлять в космос, а каждый запуск стоит больших денег. Во-вторых, конструктивным, то есть без особых проблем собираться в космосе. В-третьих, он должен противостоять атакам солнечных бурь, избегать или выдерживать столкновения с космическим мусором и вообще быть готовым к любым сюрпризам космоса.

Свои проекты предлагают и многочисленные энтузиасты-любители, и авторитетные научные организации. Так, знаменитый Массачусетский технологический институт намерен отправить в космос тонкие пленки. Там из них надуть пузыри общей площадью примерно с Бразилию. Кроме того, такой зонтик будет оснащен специальной системой управления для регулирования расстояния до Солнца и оптимизации его воздействия.

Отметим, что хотя портфель проектов постоянно пополняется, но они не блещут оригинальностью. В основном они в той или иной степени похожи на Массачусетский. Так, группа американских ученых предложила создать из нанотрубок солнцезащитный козырек массой порядка 100 тысяч тонн. Для запуска такой массы потребуется 399 ежегодных запусков в течение 10 лет. Что вызвало скепсис оппонентов.

Недавно в газете New York Times появился проект профессора Израильского технологического института и Института космических исследований Йорама Розена. Он утверждает, что щит размером с Аргентину должен снизить солнечное облучение всего на 1-2%. По его мнению, этого вполне достаточно, чтобы остановить глобальное потепление.

На фоне этих "стандартных" идей выделяется оригинальный вариант, который предложил в свое время ученый Гавайского университета Иштван Сапуди. Щит должен располагаться за точкой Лагранжа L1 по направлению к Солнцу, где давление солнечного излучения и гравитация Земли и Солнца находятся в равновесии. Чтобы конструкция не дрейфовала в пространстве, ее нужно на чем-то закрепить. В качестве такого "якоря" предложено использовать массивный астероид. Это позволит объекту оставаться на одном месте неограниченно долго, уменьшая количество попадающего на Землю света.

У самой идеи космического зонтика немало противников. По их мнению, он может оказаться непомерно дорогим, а главное непрактичным, учитывая скорость, с которой усиливается глобальное потепление. Есть сомнения, что сможет выдержать столкновения с метеоритами и другими космическими телами. В свою очередь, защитники концепта утверждают, что крайне важно исчерпать все возможные усилия, чтобы найти эффективные способы для решения проблемы глобального потепления.