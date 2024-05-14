Что строго запрещено делать 15 мая, чтобы беды и невзгоды прошли мимо

В этот день волгоградцы чтут Глеба и Бориса – сыновей киевского князя Владимира Святославича. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, а впоследствии их стали почитать заступниками земли Русской. Также следует чтить запреты, пришедшие к нам из глубины веков от предков.

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На Руси 15 мая называли день Бориса и Глеба Сеятелей. Крестьяне в это время начинали высаживать тыкву и огурцы, а также продолжали засеивать поля. Стоит задобрить домового – оставить ему на кухне блюдце с кашей или молоком.

В это время полезно провести ревизию кошелька, убрать из него все лишнее и ненужное. Если там навести порядок, то и в финансовых делах все пойдет в гору.

Очень важно в такой день помогать нуждающимся людям, тогда весь ближайший год достаток будет только расти.

15 мая волгоградцам следует придерживаться запретов, которые уберегут от бед.

Запрещается складывать вместе деньги и чеки – это может стать причиной больших расходов.

Не рекомендуется оставлять кошелек совсем без купюр – придет череда незапланированных трат.

Чтобы не знать финансовых проблем, не стоит 15 мая выметать сор из дома. Если подмести после гостей, то деньги из дома уйдут вместе с ними.