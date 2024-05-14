Снится собака — что это означает?

По ВЦИОМ, почти 70 процентов россиян видят сны и запоминают их в той или иной степени. При этом некоторые сновидения по какой-то причине интересуют нас больше остальных, и именно их мы пытаемся расшифровать, ища ответы прежде всего в сонниках. В этой статье «Лента.ру» рассказывает, что означает символ собаки, появившийся во сне, а также делится техникой самостоятельного толкования сновидений.

© Unsplash

Общее толкование символа

Увидеть во сне собаку — к чему это? Прежде чем приступить к описанию расшифровки этого символа в различных сонниках, поделимся его общим значением.

С чем ассоциируется собака в первую очередь? Наверняка многим придут на ум такие качества, как преданность, верность и дружелюбие.

Собаку недаром называют другом человека, а потому, вероятно, и во сне она может символизировать товарища или родственника

И если вам приснился подобный сон, это вполне может означать, что вы всегда можете рассчитывать на помощь близких, рядом с вами есть люди, которым вы доверяете.

У славянских народов пес также воспринимался как защитник. Например, в Буе. Его постоянными спутниками были две огромные собаки, которые были настолько сильны, что могли разорвать даже медведя. Звали их Ставр и Гавр. Они верно служили своему хозяину, и даже когда он умер, последовали за ними в царство мертвых, где продолжили его охранять.

В то же время в авраамических религиях собака названа, наоборот, нечистым животным. В христианстве и исламе собак даже запрещено пускать в храмы. Более того, пророк Мухаммед отдавал приказание уничтожить всех псов, однако позже все-таки разрешил людям держать их: но только для охоты или в целях охраны.

Приметы

В России между тем до сих пор сохранились приметы, связанные с собаками. По ним также можно дать некоторую символическую характеристику этому животному.

Забредшая в дом чужая собака — к новому другу.

Чужая собака, которая начала сопровождать прохожих — к подарку.

Встретить трех белых собак — к удаче.

Отказ пса есть из рук больного — к смерти.

Увидеть двух играющих собак — к свадьбе.

Что говорят сонники

Сонник Лоффа

Согласно толкованию сновидений Лоффа, собаки чаще всего оказываются позитивным предзнаменованием.

Так, если во сне вы видите собаку, это может говорить об улучшении и без того надежных и доверительных отношений с вашими близкими. При этом сонник напоминает: возможно, ваше окружение боится обременять вас своими проблемами, поэтому не забывайте сами интересоваться делами друзей.

Если же во сне появляется дикая собака, пугаться тоже не стоит. Такой сюжет может указывать на шанс разрешения конфликта, который на данный момент может казаться безвыходным. Скорее всего, вы окажетесь в выигрыше.

И все-таки в некоторых случаях собака может свидетельствовать о том, что в вашем окружении есть человек, которому не стоит доверять. Такое возможно, если после сна вы находитесь в плохом настроении. Поэтому на всякий случай задумайтесь: присутствует ли рядом с вами человек, честность которого вызывает сомнения?

Сонник Миллера

Вот что говорит о таком сновидении этот сонник:

Если во сне вы встретили злую собаку, ожидайте неприятностей и коварных, неожиданных действий от ваших противников. В то же время появление ласковой собаки во сне предвещает удачу и верных друзей. Если во сне вы находитесь в роли хозяина породистой собаки, это может указывать на возможность очень хороших финансовых накоплений. Если же вам снится, что за вами следует ищейка, это может оказаться предупреждением об искушениях, которые впоследствии принесут вред. Укус собаки во сне может предвещать нарушение мира в отношениях, причем как в деловых, так и в личных. Тощие и грязные собаки могут символизировать предстоящие неудачи или заболевания. Лай собаки может быть предвестником негативных новостей. Борьба между кошкой и собакой во сне может предвещать неудачу в любовных отношениях.

Сонник Ванги

В этом соннике также многое зависит от контекста сновидения:

Увидеть во сне бездомную собаку, согласно Ванге, предвестник негативных событий, связанных, как и в предыдущих расшифровках, с друзьями. Например, такой сон является предупреждением о том, что кто-то из ваших близких в настоящее время находится в очень затруднительном положении. Если вам приснилась абсолютно белая собака, то помощь друзей в реальной жизни будет безоговорочной. Также такое сновидение может указывать на встречу со старым другом, с которым вы не виделись много лет. Если собака была, наоборот, черная, то, скорее всего, это означает, что вас ждет разочарование в человеке, которого вы воспринимали как близкого друга. При этом если черная собака во сне нападает, то это свидетельствует о том, что в реальной жизни вам предстоит скорая встреча с представителями темной силы. Огромная или даже гигантская собака предрекает вам знакомство с человеком, которому вы сможете довериться. Если во сне вы сами кормите собаку, это говорит о том, что вы серьезный, дисциплинированный и ответственный человек с развитым чувством долга. Если собака во сне ранена или убита, это может оказаться предупреждением. Возможно, в скором времени вы получите плохую новость о ком-то из близкого окружения.

Сонник Нострадамуса

Собака, по соннику Нострадамуса, также представляет собой в первую очередь символ преданности. Но опять же в зависимости от обстоятельств сюжета расшифровка сна может меняться:

Бездомная собака — предостережение о риске потерять все накопленные денежные сбережения и оказаться в очень затруднительном положении. Собака со спящей змеей — символ того, что будет заключен внезапный и непредсказуемый союз, который между тем будет долговечен и гармоничен. Человек, превратившийся в собаку — знак, говорящий о предстоящих новых открытиях.

Стоит ли доверять сонникам? Как считает психолог Евгения Асеева, делать этого не стоит, хотя, безусловно, каждый делает свой выбор самостоятельно. «Будучи профессионалом, я всегда стараюсь избегать стандартных и обобщенных типизаций, чего и вам советую. Сонники пытаются показать, что один и тот же символ может означать одинаковые вещи для всех людей, но это не так», — замечает она в беседе с «Лентой.ру». Тем более, по словам Асеевой, не стоит пытаться предсказать будущее с помощью сновидений. «Да, мысль, что мы можем получить объяснения на все случаи жизни, очень приятна и дает ощущение контроля, но на самом деле это лишь часть магического мышления, свойственного инфантильной психике», — говорит эксперт.

Как расшифровать сон самостоятельно

В психологическом сообществе наиболее активно темой сновидений занимаются психоаналитики. Ее с особым интересом исследовал основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд, а также его последователь Карл Густав Юнг.

Фрейд в труде «Толкование сновидений» указывал, что понять смысл сна может только сам сновидец. Только самому человеку доступны те послания, которые хочет донести его бессознательное — та часть психики, которая, по мнению психоаналитика, отвечает за формирование сновидений.

Для этого Фрейд предлагал проделать следующие шаги: