В России нашли утерянную капсулу времен Брежнева

В Холмсе рабочие во время реставрационных работ памятника Ленину нашли капсулу времени. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр района Дмитрий Любчинов.

Находкой оказалось послание от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года, когда секретарем ЦК КПСС был Леонид Брежнев, к потомкам 2018 года.

В 2018-м капсулу пытались найти, но не смогли.

«Спустя 54 года послание потомкам найдено. И я обязательно вам расскажу, что в нем написано — ведь это наша с вами история», — пообещал Любчинов.

В августе прошлого года в Екатеринбурге в музее истории города в торжественной обстановке вскрыли капсулу времени, заложенную в 1973 году. Внутри находились письмо свердловчанам XXI века, грамота почетного гражданина, подшивка газет «Вечерний Свердловск», два фотоальбома с видами города, сувенир «Свердловск — 250 лет» и другое.