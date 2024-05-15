Женская форма в Красной армии: чем она отличалась от мужской

На протяжении почти всей мировой истории женщин почти никогда не привлекали к военной службе. Им начали предоставлять такую возможность лишь в XX веке, из-за чего возникла потребность в создании женской военной формы. Советский Союз не стал исключением из правил, в нашей стране также разработали форму, которая учитывала телосложение женщин.

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Довоенная женская форма

До революционных событий 1917 года женщины находились в русской армии только в качестве сестер милосердия. Уже после свержения династии Романовых появился знаменитый женский ударный батальон смерти под командованием Марии Бочкаревой. Но военнослужащие батальона носили мужскую форму.

После создания РККА женщин обеспечивали обмундированием точно так же, как и мужчин. При этом для женщин-медиков утвердили шерстяную юбку черного или темно-синего цвета. Как сообщил ведущий научный сотрудник Центрального пограничного музея ФСБ РФ Александр Печейкин, для вольнонаёмных женщин, занятых на должностях среднего, старшего и высшего начсостава, предусматривался ряд предметов верхней одежды: фетровый берет, рубаха-блуза, юбка, хромовые ботинки и т.д. Выдача осуществлялась либо материалом (ассортимент кадрового начсостава), либо в виде денежной компенсации.

В течение 30-х годов в Красной армии несколько раз утверждались правила ношения женской военной формы. Но фактически её отличием от мужской было только наличие берета и юбки.

Война

С началом Великой Отечественной войны возникла необходимость в мобилизации женщин не только для тыла, но и для участия в сражениях. И поэтому проблема создания специальной формы для женщин встала более остро.

3 августа 1941 года приказом №261 НКО СССР для женщин, занимавших нестроевые должности начальствующего состава, ввели обмундирование, состоявшее из берета, пальто и платья. Суконный берет защитного цвета состоял из цельного донышка и четырёх частей тульи. Спереди на берет посередине тульи крепился металлический красноармейский значок-кокарда.

Двубортное женское форменное пальто делали из серого сукна. Оно имело открытые лацканы и два ряда больших форменных пуговиц, по пять на каждом борту. Длина пальто от его нижнего края до пола должна была составлять 30 см. Стоит отметить, что несмотря на утвержденное пальто для женщин, им чаще по фигуре подгоняли мужскую шинель.

Платье хлопчатобумажное или шерстяное цвета хаки имело отложной воротник. Тот же Печейкин отметил, что на воротник платья нашивались петлицы гимнастёрочного образца. Рукава оканчивались манжетами, застёгивавшимися на две маленькие форменные пуговицы. Длина платья была на 5 см короче пальто. И в отличие от пальто, платье с некоторым перерывом использовали в Советской армии до конца советской власти.

Но уже через год НКО СССР ввел в женскую форму ряд изменений, которые приближали ее к общеармейским нормам. Тем, кто служил на фронте, предоставляли ​берет, суконную шинель, гимнастёрку, юбку и чулки цвета хаки, а также сапоги кожаные или кирзовые. Зимой выдавали шапку-ушанку, шерстяную гимнастерку и юбку, полушерстяные чулки, ватную телогрейку и шаровары, валенки и армейские перчатки.

Новые изменения в женской форме произошли из-за введения погон. После этого она стала более «мужественной», в состав формы входили шинель, китель, гимнастерка и мундир, а «женственной» ее делали лишь берет и юбка. Теперь у женской формы было пять видов: полевая, повседневная для строя и вне строя, а также парадная для строя и вне строя. При этом полевая форма одежды могла включать в себя брюки-бриджи офицерского состава.

Нижнее белье

Отдельно стрит сказать про нижнее белье. Оно появилось в Красной армии только в 1943 году. До этого женщинам приходилось подшивать мужское белье, чтобы его было удобно носить. Как рассказала ветеран войны Евдокия Козлова в книге «А зори здесь громкие. Женское лицо войны», для участниц войны было удачей добыть шелковый парашют. Из него шили нижнее белье, так как в такой ткани не заводились паразиты.

Похожую изобретательность женщины проявляли и при изготовлении бюстгальтеров. Для этого они использовали ветошь, которую выдавали для чистки оружия.