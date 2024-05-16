Нельзя мыть голову и грустить: народные приметы на 16 мая

Какой напиток нельзя проливать, чтобы избежать беды: народные приметы на 16 мая
Православная церковь 16 мая чтит память мучеников Тимофея и Мавры.
В народном календаре день получил название Мавра Рассадница, или Мавра Молочница.
Что нельзя делать в грядущий четверг?
- Проливать молоко на стол. Согласно поверьям, если допустить такую оплошность, то могут прийти неприятные гости, которые навлекут на человека беду;
- Предаваться унынию и плохим воспоминаниям. Если печаль не прогнать, то такое состояние может продлиться следующие 40 дней;
- Начинать строительство или ремонт дома — все труды будут напрасными;
- Мыть голову — забудете что-то важное;
- Покупать или дарить носовой платок — к болезни.
Приметы погоды:
- Если много росы по утру, то огурцы в этом году уродятся на славу;
- Листья на ясене ещё не распустились, а дуб уже зелёный стоит — жди засушливое лето;
- Коли гуси и утки крыльями машут, придёт непогода.