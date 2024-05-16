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Какой напиток нельзя проливать, чтобы избежать беды: народные приметы на 16 мая

Православная церковь 16 мая чтит память мучеников Тимофея и Мавры.

Нельзя мыть голову и грустить: народные приметы на 16 мая
© Unsplash

В народном календаре день получил название Мавра Рассадница, или Мавра Молочница.

Что нельзя делать в грядущий четверг?

  • Проливать молоко на стол. Согласно поверьям, если допустить такую оплошность, то могут прийти неприятные гости, которые навлекут на человека беду;
  • Предаваться унынию и плохим воспоминаниям. Если печаль не прогнать, то такое состояние может продлиться следующие 40 дней;
  • Начинать строительство или ремонт дома — все труды будут напрасными;
  • Мыть голову — забудете что-то важное;
  • Покупать или дарить носовой платок — к болезни.

Приметы погоды:

  • Если много росы по утру, то огурцы в этом году уродятся на славу;
  • Листья на ясене ещё не распустились, а дуб уже зелёный стоит — жди засушливое лето;
  • Коли гуси и утки крыльями машут, придёт непогода.
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