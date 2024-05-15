Как 540 лет назад в московском кремле начали строить Благовещенский собор

Когда московский кремль охватываешь взглядом целиком, то возникает образ древнего города из сказки. Великолепные постройки собраны вместе как в цветочном букете. Шпили и маковки соборов рвутся ввысь и особо прекрасны девять глав Благовещенского собора, где буквально на днях патриарх отслужил молебен по случаю инаугурации Владимира Путина. А строительство его началось ровно 540 лет назад.

© wikipedia.org

Торжественная закладка первого камня состоялась 6 мая 1484 года по Юлианскому календарю. По Григорианскому получается 15 мая. Этот момент стоит оговорить особо, поскольку календари исторических дат часто указывают дату по новому стилю как 19 мая. По всей видимости, механически прибавили 13 дней. Но это неверно, поскольку для XV века разница между календарями составляет лишь 9 дней.

Это была уже третья реинкарнация Благовещенского собора. Само сооружение можно считать одним из древнейших на территории кремля и часть от первых построек сохранилась.

Важным для нас является и то обстоятельство, что один из самых красивых храмов России возводили русские зодчие и имена их известны – это псковские мастера Кривцов и Мышкин.

Это особенно важно, поскольку в то время в кремле работало множество итальянских мастеров и можно встретить утверждение, что на Руси своих не было. Были, хотя после монгольской «зачистки» их осталось мало и в тех районах куда ордынцы не дошли. Особенно славилась псковская школа, но была не единственной.

А вот строительство великим князем Иваном III было затеяно масштабное и мастеров не хватало. Поэтому и появляются итальянцы. Уроженцев этой страны в то время называли фрязами – это искаженное от франков. Представляете с каких времен у Руси связи с Европой, если даже в XV веке помнили, что итальянцы некогда входили в франкскую империю Карла Великого?

Так что нужно знать, что все, кто встречается в источниках с фамилией Фрязин – это итальянцы или их потомки. Исключением может быть лишь Аристотель Фиорованти, который построил кремль в его нынешнем виде, и вошел в историю под своим полным именем. Тем ценнее увидеть среди зодчих и русские фамилии, да еще и авторов такого шедевра.

© Благовещенский собор, 1852 год

Благовещенский собор имеет очень сложную историю строительства. Долгое время считалось, что первая деревянная церковь на каменном фундаменте на этом месте появилась в 1291 году. Так указывал в своей «Книге о древностях Российского государства» дьякон Афанасьевского монастыря Г. Каменевич-Рвовский в конце XVIIвека. Это утверждение было подвергнуто сомнению еще Карамзиным. Но что-то такое было, однако пока точно не знаем в каком виде.

Поэтому время возникновения Благовещенского собора относят ко второй половине XIV века. Однако опять же точной даты постройки определить не удается. Скорее всего это произошло во время масштабного каменного строительства в Москве, которое осуществил Дмитрий Донской.

Тогда, в 1367 году, были построены каменные стены московского кремля, возводились церкви и гражданские постройки. Скорее всего первый Благовещенский собор был построен не позже 1393 года.

Это время завершения церкви Рождества Богородицы великой княгини Евдокии, а по существовавшим тогда правилам она не могла построить церковь на своей половине раньше, чем появится такая же на Государевом дворе.

Летописи указывают, что уже в 1405 году Благовещенский собор расписывают такие мастера как Феофан Грек и Андрей Рублев. Они же создают величественный иконостас, который сохранился до нашего времени. Пишут и другие иконы для этого храма.

© Благовещенский собор. Нижний этаж

Но храм был маленький, даже меньше, чем у великой княгини. Поэтому в 1416 году его перестраивают и расширяют. Летописи, Львовская и II Софийская, тут даже точную дату для нас сохранили – «месяца июля в день 18».

И вот в конце XV века во главе Московского государства становится великий князь Иван III и оно превращается в мощную державу – Россию. Небольшой Благовещенский храм уже не соответствует значению государя и требовал коренной перестройки.

Но почему же так важен именно Благовещенский собор? Ведь рядом есть величественные Архангельский и Успенский. Стояла бы себе эта церковь и дальше, зачем понадобилась не просто перестройка, а возведение нового храма?

Все дело в том, что Благовещенский собор был домашней, дворцовой церковью. Там проходили все важные семейные обряды – венчание, крещение. Но это далеко не все ее функции. В самой древней части, в подклети, находилась вся царская казна. Эта подклеть сохранится по сию пору и была обнаружена археологами в 1947 году. Она и дала вещественные знания о двух предыдущих этапах собора.

Храм соединялся с покоями государя и все торжественные выходы к народу происходили из него. Великий князь, а потом и царь, величественно спускались по ступеням Благовещенского собора. То есть он был не только уютным и домашним, но еще и парадным.

И старый однокупольный храм уже никак не соответствовал новому значению государя большой державы. По повелению Ивана III стены были разобраны и на его месте возведен новый трехкупольный собор с галереями по трем сторонам. Иконостас и иконы Андрея Рублева и Феофана Грека были бережно перенесены и установлены – уже тогда понимали всю их ценность.

В 1508 году, уже при великом князе Василии III, стены украсят мастера под руководством другого великого художника – Феодосия. Там появятся образы Владимира Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского и других.

На стенах паперти будут изображены двенадцать мудрецов-язычников – Аристотель, Плутарх, Платон и остальные. Православная церковь считала, что хотя они и не были христианами в силу времени, когда жили, но являли собой пример существования по совести.

Впоследствии при Иване Грозном собор несколько переделали. Он стал пятиглавым, а по углам возвели четыре одноглавых пристроя. Таким образом общее число глав на всем соборе целиком достигло девяти.

С этого момента храм больше не перестраивался, но трижды реставрировался – при царе Алексее Михайловиче, императрице Екатерине II и в XIX веке. И ремонтировался после того, как пострадал от обстрелов во время революции 1917 года. Сейчас в Благовещенском соборе действует музей.