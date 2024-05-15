«Американский Гагарин»: что было не так с первым полетом в космос Алана Шепарда

В космос изначально хотели запустить обезьяну, но в ее защиту поступила целая куча писем. А за Шепарда никто не заступился, и лететь пришлось ему. Почему коллега первого американского астронавта, отправившегося в космическое пространство, так саркастически отозвался о его полете?

Из авиамодельного клуба в космонавты

Маленького Алана Шепарда настолько воодушевил перелет Чарльза Линдберга через Атлантику, что он организовал собственный авиамодельный клуб, а на Рождество попросил в качестве подарка полет на самолете «Дуглас».

В самый разгар Второй мировой войны Шепард с легкостью сдал вступительный экзамен в военно-морскую академию, но из-за военных действий прошел лишь сокращенный годовой курс вместо стандартных 4-х лет.

По окончании войны он отучился в летной школе и прославился в качестве бесстрашного, дерзкого и опытного пилота, – пишет Нил Томпсон в биографической книге «Зажги эту свечу. Жизнь Алана Шепарда». Участие в испытаниях системы дозаправки в воздухе, пилотирование новейших палубных истребителей, включая первую в мире сверхзвуковую модель F4D Skyray, привлекли к нему внимание НАСА.

Космическая гонка

Когда Советский Союз обошел весь остальной мир, благополучно запустив свой искусственный спутник Земли, остальные государства активно включились в борьбу за лидерство в космосе. Чтобы продемонстрировать технологическое превосходство США, президент Дуайт Эйзенхауэр распорядился создать новое ведомство – управление по аэронавтике, более известное как НАСА.

В рамках работы по исследованию космического пространства был разработан проект «Меркурий», основная задача которого состояла в выводе космического корабля с человеком на борту на орбиту Земли. Исследование «Программа «Меркурий» группы авторов, включая И.Б. Афанасьева и Ю.М.Батурина, рассказывает, как из числа наиболее проявивших себя военных летчиков специалисты НАСА отобрали 110 человек для будущих испытаний. Попал в команду первых астронавтов и Алан Шепард.

От седана до спорткара

Пилотом космического корабля-капсулы «Меркурий-3», которая должна была подняться на высоту свыше 186 километров и затем приводниться в Атлантике, был выбран Шепард. В мае 1961 года Америка сделала ответный ход в адрес СССР, отправив человека в космос на 15 минут. Тонкость заключалась лишь в том, что первый американский полет был суборбитальным.

Говоря о суборбитальном и орбитальном полетах, эксперты сравнивают их с машиной простой домохозяйки, способной развивать скорость в 50 км/ч, и спорткаром, легко разгоняющимся до 200 км/ч. В первом случае скорость достижения 100-километровой высоты составит 950 м/с, тогда как во втором – 7780 м/с, то есть в 8 раз быстрее. Такая колоссальная разница напрямую влияет на конструкцию ракет: суборбитальные летательные аппараты легче, имеют меньшие габариты, проще в техническом плане и дешевле в эксплуатации.

И сама Америка, и прочий мир поняли, что демонстрация космических достижений оказалась весьма непримечательной, не говоря уже о ее «запоздалости». Сам же Алан Шепард, по словам автора биографической книги «Нужная вещь» Тома Вулфа, стал национальным героем. Он был назначен начальником отделения астронавтов, где принялся самостоятельно составлять новые тренировочные программы для молодых пилотов. Снова в космос он попал уже в 1971 году в качестве командира миссии Аполлон-14, чья задача состояла в высадке на Луне. Отряд Шепарда провел на лунной поверхности более суток, собирая образцы грунта.

За свою работу Алан Шепард удостоился ряда наград, в том числе «За исключительные достижения», полученной от НАСА. Его имя увековечено в Зале славы астронавтов, входящем в состав Космического центра имени Кеннеди.