В сети ужаснулись новому портрету Карла III

Британская королевская семья опубликовала в Instagram (деятельность запрещена в РФ) первый официальный портрет Карла III. При этом комментаторы не оценили старания художника Джонатана Йео и увидели на картине «адово пламя».

На полотне монарх изображен в красной форме Валлийской гвардии, при этом картина выполнена в ярко-красных тонах с серо-черными вкраплениями. Экспрессивные мазки вокруг головы короля пользователи Сети сравнили с языками пламени.

Извините, но его портрет выглядит так, будто он попал в ад, — написала одна из подписчиц.

Другой комментатор поделился, что на портрете король «как будто купается в крови». Многие пользователи Сети назвали картину неудачной из-за обилия красной краски. Также один из подписчиков пошутил, что художник не является большим поклонником Карла III.

Ранее король Великобритании Карл III рассказал, что из-за лечения от онкологического заболевания он перестал чувствовать вкус. Монарх признался в этом во время посещения Музея военной авиации. Там у него завязался разговор с ветераном Аароном Мэпплбеком, который тоже перенес химиотерапию из-за опухоли.

О выявлении у Карла III рака стало известно 5 февраля. При этом в Букингемском дворце не уточнили стадию онкологического заболевания и место опухоли. В настоящий момент король проходит лечение.