Как Слуцкий вырубил арбитра и избежал пожизненного отстранения от футбола

Всему виной история времён «Олимпии», когда будущий тренер сборной повёл себя благородно, но безрассудно.

Байка это или нет – но имеется множество свидетелей и, более того, участников этой истории, которые готовы подтвердить, что всё это – существенная правда. Леонид Слуцкий – тот самый милый «пельмешек», который в Высшей лиге КВН брал пятёрки за СТЭМ – однажды разбил арбитру физиономию в кровь.

Это было не на рынке и не в общественном транспорте, где увалень Слуцкий локтем случайно угодил кому-то в переносицу, а эта переносица оказалась носом футбольного судьи. Нет, Леонид Викторович (а тогда ещё просто Лёня) рубанул судье прямо во время матча.

О доброжелательности Слуцкого ходят легенды. Ваш покорный слуга в 2013-м писал с ним интервью, напялив шарф «Спартака». После мы пожали руки. Более того, на рубеже веков Слуцким был таким же обаятельным мужчинкой, разве что чуть более худым.

В те времена ему доверили «Олимпию». Несмотря на возвышенное название, это был клуб из довольно приземлённого Волгограда, да к тому же ещё и детский. Ребята там были славные. Например, так мелькали два будущих призёра Евро-2008: Адамов и Колодин. Для таких команд – большая удача, если раз в год оттуда выходит кто-то, кто попадает в «вышку». А тут два в сборной, да и не в самом плохом её сочетании.

Ну да не суть. Тем более что это всё случится много позже. А ведь могло и не случиться, будь контрольно-дисциплинарный комитет с Леонидом Викторовичем чуть построже. Более того, по факту – Слуцкого должны были пожизненно отлучить от футбола. И это наказание было бы ещё относительно мягким.

Ну, довольно прелюдии – пора к истории. На рубеже нулевых, а конкретно в 2000 году, Слуцкий со своей «Олимпией» гостил в Мордовии. Саранск – гостеприимный город во всём, что не касается футбола. «Олимпия» того возраста была чем-то вроде витрины. Слуцкий делал многое, однажды он добился для этих ребят поездки в Италию, где им противостояли сверстники из «Интера». Был ли это авангард академии – неизвестно. Но понимание о футболе и его правилах у ребят, конечно, было на высочайшем уровне.

И вот поездка в Мордовию. Согласитесь, Милан и Саранск находятся на разных футбольных широтах. Дело было в понедельник. Накануне так любимая Слуцким Италия в удивительном по драме матче уступила французам золото Евро. Это обстоятельство вполне могло сыграть свою роль.

«Олимпия» играла с местной «Энергией». Это даже на слух воспринимается, как сценарий очередного выпуска «Ералаш». А тут ещё и судья начал играть главную роль.

— Мы просто играли в футбол. Соперники поступали иначе, мы начали проигрывать, – и я видел, как буквально на глазах ребята, привыкшие выигрывать, психологически ломаются, — вспоминал Леонид Викторович в интервью Игорю Рабинеру.

Для затравки арбитр засчитал гол из достаточно ощутимого офсайда. А затем назначил пенальти, хотя эпизод с возможным фолом был за пределами штрафной. Да и фола на самом деле там не было.

Игроки «Олимпии» не выдержали. Началась потасовка, причём довольно быстро фронт их агрессии стал смещаться на судей. Замелькали красные карточки. И тут на авансцену вышел обозлённый поражением Италии Слуцкий. Впрочем, причин расстроиться у него было навалом и без итогов Евро. Он вырубил главного арбитра с одного удара. Правда, степень нокаута варьируется от источника к источнику. Но единогласно победа в поединке была отдана Леониду Викторовичу. Матч, конечно же, остановили, а «Олимпии» присудили техническое поражение.

У судьи встречи Николая Павлова было очень серьёзное рассечение. Видимо, он не учёл, что отец Леонида Слуцкого Виктор Слуцкий – мастер спорта по боксу. Маленький Лёня "кидать двойку" в голову умел лучше, чем навешивать мяч на дальний угол вратарской.

Все свидетели того матча подтверждают, что Павлов творил полный беспредел. Более того, позже его пожизненно дисквалифицируют. Но КДК поступок Слуцкого без оставить без внимания не мог. Более того, помимо пожизненного отстранения от футбола, Леониду Викторовичу грозило 15 суток за нападение.

За Слуцкого вступился Алексей Спирин. Думаю, никому не надо объяснять, кто это был за человек. Если, к своему стыду, не знаете – загуглите. И вот, Алексей Николаевич Спирин, знающий о «домашнем судействе» не понаслышке, сказал:

— Это – молодой тренер, давайте дадим ему шанс.

Ну а Павлова на основании всех материалов всё-таки отлучили от футбола. Возможно, это решение спасло многих хороших тренеров от подобной нервотрёпки.