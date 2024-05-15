Вынужденный плагиат: почему у гимна Российской империи была британская музыка

«Боже, царя храни» – так назывался гимн Российской империи. Он звучал во время коронаций, провожал воинов на войну и встречал победителей. Граждане знали слова наизусть и готовы были исполнять его при первой необходимости. Но мало кто знает, что у композиции была британская музыка. Почему же выбор сделан в её пользу?

Вынужденный плагиат

Гимн в Российской империи появился после победы в Отечественной войне 1812 года. Так как своего гимна не было, то царя-победителя Александра I пришлось чествовать английскими напевами – «Боже, храни короля».

В 1815 году поэт Василий Жуковский написал и опубликовал в журнале «Сын Отечества» стихотворение «Молитва русских». Годом позже к произведению, посвящённому Александру I, две строфы дописал Александр Пушкин, а в 1816 году его исполнили воспитанники Лицея, положив на музыку английского гимна. Следующее дополнение внёс опять же Жуковский в 1818 году. Тогда текст был признан окончательным, а вот музыку решили не трогать.

Но Николай I посчитал английскую музыку скучной, поэтому поручил князю Алексею Львову заняться сочинением «русской версии». Так почему же выбор правителя пал именно на Алексея Фёдоровича? Дело в том, что князь Львов с детства играл на скрипке. О его мастерстве как виртуоза история умалчивает, но известно, что Мендельсон, Шуман, Лист были в восторге от исполнения музыкальных композиций Львовым. К тому же князь выступал периодически с концертами в Англии, Германии, Франции, которые проходили при полном аншлаге.

Народный хит

Канонический вариант гимна Российской империи – это 16 тактов и 6 строк. Композиция была изначально рассчитана на быстрое запоминание, ведь каждый из куплетов повторяется трижды. Впервые её исполнили 18 декабря 1833 года под названием «Молитва русского народа». А уже 31 декабря композицию признали официально гимном государства, изменив, правда, название на привычное сегодня «Боже, Царя храни!». «Главной песней страны» он был до Февральской революции 1917 года.

Гимн тут же обрёл популярность не только в России, но и в Европе. Музыкальную тему можно встретить в произведениях немецких композиторов, а Пётр Чайковский использовал мелодию в «Славянском марше» и в увертюре «1812 год». В СССР же гимн царской России прозвучал в 1958 году в кинофильме Сергей Герасимова «Тихий Дон».