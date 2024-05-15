Варшавский договор: как создавали "противовес" НАТО

14 мая 1955 года руководители СССР, Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и Чехословакии подписали в Варшаве "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи". Так был образован новый военно-политический блок - "противовес" НАТО, который просуществовал всю "холодную войну".

Изначально срок действия Варшавского договора определили в 30 лет, но в 1985 году его продлили еще на 20 лет. В действие документ официально вступил 5 июня 1955 года - после того, как все участники передали ратификационные грамоты. Договор отдали на хранение польскому правительству.

© Подписание Договора между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР, Чехословакией. 14 мая 1955 года

Варшавский договор состоял из преамбулы и 12 статей. Это был ответ на ратификацию Парижских соглашений 1954 года, предполагавших создание военной группировки Западноевропейского союза и включение ФРГ в состав НАТО. Такое решение восприняли как появление нового "призрака вооруженной Германии".

Суть договора - поддержание мира в Европе, взаимная защита и помощь при нападении на любую из стран-участниц. Подписавшие документ государства вошли в Организацию Варшавского Договора, создали Объединенное командование вооруженными силами, Военный совет и штаб (он располагался в Москве). Высшим органом Организации был Политический консультативный комитет. В его заседаниях принимали участие главы государств, руководители рабочих и коммунистических партий.

В ноябре 1956 года Организацию Варшавского договора попыталась покинуть Венгрия. В стране произошло антикоммунистическое восстание. В Будапешт ввели советские войска, протест подавили за четыре дня.

СССР стал стержнем Организации Варшавского договора. Языком командования был русский; на нем же велась документация.

Главнокомандующими Объединенным командованием с 1955 по 1989 год были советские маршалы Иван Конев, Андрей Гречко, Иван Якубовский, Виктор Куликов, с 1989 по 1991 год - генерал армии СССР Петр Лушев.

В конце 80-х Вооруженные силы стран Варшавского договора включали более 6,4 миллиона человек. Четыре группы войск дислоцировались в ГДР, Польше, Чехословакии и Венгрии.

© Совместные учения войск стран-участниц Организации Варшавского договора. Высадка воздушного десанта. 1964 год.

© Войсковые учения СССР и стран ОВД - операция "Родопы". 1967 год.

Во время действия Варшавского договора были проведены совместные учения. Их кодовые названия - "Квартет" (1963 год), "Октябрьский штурм" (1965), "Влтава" (1966), "Родопы" (1967), "Шумава" (1968) и так далее. Появилась глобальная система радиоэлектронной разведки, объединившая технические средства стран-участниц договора и не входивших в него Кубы, Монголии, Вьетнама.

Реальное применение войск Организации Варшавского договора произошло единожды - в августе 1968 года в Чехословакии. Первый секретарь ЦК Компартии страны Александр Дубчек проводил реформы, которые, по мнению руководства СССР, могли привести к нестабильности в Польше и ГДР. Реформатора арестовали, войска (около 240 тысяч человек) вошли в Чехословакию. Операцию назвали "Дунай" - она положила конец "Пражской весне".

Страны-союзники заключили важные соглашения: Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963 год), договор "О принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" (1967); договор о нераспространении ядерного оружия (1968); договор "О запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения" (1971) и другие.

Также Организация Варшавского договора подписала соглашение по вопросам, относящимся к Западному Берлину (1971) и заключила двусторонние договоры СССР, Польши, ГДР и ЧССР с ФРГ. Они заложили основу для уменьшения политического напряжения в Европе.

История Варшавского договора закончилась вместе с существованием СССР. Протокол о полном прекращении его действия был подписан 1 июля 1991 года в Праге. Этому предшествовали политические преобразования в европейских странах. Сначала, в феврале 1991 года, были упразднены военные структуры, а после была реформирована и сама организация. Сейчас все европейские страны, входившие в Организацию Варшавского договора, - члены НАТО.