Чем заряжали советский лазерный пистолет

В 80-х годах в Военной академии Ракетных войск СССР в рамках программы «Алмаз» началась разработка лазерного пистолета. Созданием нового вида оружия занималась группа специалистов во главе с профессором Виктором Сулаквелидзе. Но в серийное производство лазерный пистолет с пиротехнической лампой-вспышкой так и не попал, хоть и имел три модификации.

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На пороге открытия

Отставной полковник Валентин Углов, заведующий музеем военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в своих публикациях отмечал, что калибр у советского лазерного пистолета был 10-миллиметровый, вес практически соответствовал массе привычных аналогов, длина не превышала 180 мм, а магазин вмещал восемь спецкапсул. Лазерный луч был способен достигать цели, расположенной на расстоянии до 20 метров.

При этом пистолет не создавался как оружие, способное смертельно поразить врага. В его задачи входило выводить из строя вражеские оптические системы, ослеплять неприятеля.

Патроны представляли собой пиротехнические лампы-вспышки, заполненные кислородом, солями металла и циркониевой фольгой. Заряд поджигался электрической искрой, сгенерированной мини-батарейкой. За считанные миллисекунды она создавала температуру свыше 4700 градусов по Цельсию и преобразовывалась в лазерное излучение.

Принцип действия при стрельбе у лазерного пистолета ничем не отличался от другого оружия: при выстреле отработанная лампа-гильза автоматически выбрасывалась, а её место в осветительной камере занимал очередной патрон.

Никому не нужен

Несмотря на успешные испытания и удовлетворительные характеристики, разработчики столкнулись с очевидной проблемой – требовалось наладить серийное изготовление комплектующих, в частности, ламп-патронов. На одном из предприятий оборонного комплекса СССР данную линию даже удалось запустить, но приближались 90-е годы.

Начавшаяся перестройка заставила многое переоценить в советском обществе. Так уникальная разработка оказалась забыта.

Сегодня экземпляр лазерного пистолета можно увидеть только в музее Военной академии РВСН в Серпухове.