Сбежавшая невеста: скандальная история одной из самых красивых пар индийского кино

За их бурным романом следила вся Индия. Он – звезда Болливуда, глубоко женатый человек и отец четырех детей. Она – перспективная актриса, готовившаяся к свадьбе с завидным женихом. Случайная встреча на съемочной площадке смешала все карты и привела к одной из самых громких историй любви. Прожив вместе больше 40 лет, они стали не только крепкой семьей, но и самой коммерчески успешной парой в индийском кинематографе. Дхармендра и Хема Малини. Почему их союз наделал столько шума? И как влюбленные поломали несколько чужих судеб?

В 1975 году на экраны вышел один из лучших боевиков Болливуда – «Месть и закон». Приключенческий карри-вестерн имел оглушительный успех на родине, а затем разлетелся по всему миру. Картина стала образцом индийского кино, завоевала множество престижных наград и собрала в прокате многомиллиардную кассу. Публика с замиранием сердца следила за развитием лихо закрученного сюжета: потасовки, погони, перестрелки. Особый интерес вызывали романтические сцены. Многие уже давно догадывались, что нешуточные страсти между главными героями кипят не только в кадре…

Непреодолимое притяжение

За пять лет до премьеры нашумевшего боевика молодая актриса и обеспеченная наследница Хема Малини, чья мать работала успешным кинопродюсером, пришла на съемки фильма «Красивый и упрямый». В картине девушке досталась главная женская роль. Ее партнером по кадру оказался Дхармендра – талантливый артист, который до этого уже успел сняться в нескольких проектах. Молодые люди сразу понравились друг другу, но тогда сблизиться у пары не получилось. Между ними была разница в тринадцать лет. К тому же Хема состояла в помолвке, а у Дхармендры была жена и четверо детей.

«Меня влекло к нему, но не было смелости признаться в этом. У меня хватало здравого смысла осознавать полную бесперспективность отношений с женатым мужчиной. Однако в силу сложившихся обстоятельств их трудно было разорвать. То, что начиналось как безобидная дружба на съемках, обернулось сильной привязанностью», – вспоминала впоследствии Малини.

В том же году актриса подписала контракт на несколько фильмов, где так же предстояло сниматься и Дхамендре. «Новые времена», «Любимый Раджа», «Светлячок», «Зита и Гита» – плодотворное творческое сотрудничество привело к тому, что вскоре взаимное притяжение артистов стало очевидным абсолютно всем.

Чтобы сблизиться с девушкой, Дхамендра часто шел на хитрость, подкупая сотрудников киностудии. Например, подговаривал осветителей неверно направлять прожекторы в момент съемок романтичных сцен. Приходилось повторять дубли, и мужчина мог лишний раз дотронуться или обнять Хему.

Сбежавшая невеста

На пути пылкой любви Хемы и Дхамендры было немало преград. Прежде всего – в лице законной супруги артиста. Молодой человек женился на девушке по имени Пракаш Каур, когда ему не было и двадцати лет. Невесту выбирали родители юноши. В браке у них родилось четверо детей. Союз пары казался крепким, пока мужчина не встретил Хему. Впрочем, даже узнав о романе мужа, Пракаш не согласилась оформить развод.

Тем временем в семье Малини тоже разгорались споры. Родители девушки были категорически против ее романа с женатым мужчиной. Из-за этого мать почти перестала общаться с дочерью, а отец стал подыскивать наследнице других женихов. Среди претендентов на сердце красавицы оказался актер Санджив Кумар. В попытках добиться расположения избранницы Санджив обратился за помощью к своему коллеге – Джитендре, однако тот тоже не смог устоять перед очарованием девушки, и вскоре сам сделал ей предложение. Как ни странно, Хема согласилась.

Вопреки счастливым надеждам родителей актрисы, свадьба так и не состоялась. По канонам настоящей болливудской драмы церемонию прервал внезапный визит Дхармендры, который забрал любимую прямо из-под венца.

Актер Санджив Кумар так и не смог пережить отказ Хемы. От безответной любви мужчина стал выпивать, и спустя несколько лет умер в одиночестве. Ему было всего 47 лет.

Предложение стать второй женой

Шли годы, а скандальный роман болливудских звезд все продолжался. За это время индийская «фабрика грез» наштамповала множество фильмов с участием «безнравственной» парочки и заработала на этом миллиарды долларов. Для влюбленных же запретные отношения приносили много неприятностей. Желтая пресса каждый раз смаковала новые подробности, которые нарушали покой их семей. Казалось, спорная ситуация не разрешится уже никогда.

В 1978 году, не выдержав бесконечных разборок, отец Хемы скончался от инфаркта. Только после этого Дхармендра наконец сделал то, о чем мечтал все эти годы. Мужчина обратился за помощью к брахманам – духовным наставникам, исповедующих древний индуизм и практикующих многоженство. Так он получил разрешение взять вторую жену и заключил брак с Хемой. Их свадьба прошла скромно, в присутствии самых близких людей.

«Я просто знала, что рядом с ним я счастлива. Это все, чего я хотела – быть счастливой», – рассказывала Хема в одном из интервью.

Консервативное общество, как ни странно, приняло их союз благосклонно. Позже у пары родились дочери Эша и Ахана, которые пошли по стопам родителей и связали жизнь с кино и танцами. Дхармендра и Хема уже более 40 лет счастливы в законном браке, за это время они снялись в десятках разных фильмов. Последняя совместная работа артистов – «Острый перец в Шимле» – вышла в 2020 году.

Удивительно, но двоеженцу Дхармендре удалось сохранить баланс между первой и второй семьей. Он никогда не забывал о Пракаш и их наследниках: оплачивал все нужды, проводил время с детьми. Тем не менее публика до сих пор спорит, остался ли первый брак звезды лишь формальностью и чего стоят обеим женщинам такие отношения.