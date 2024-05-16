Ученые открыли тайну желтых волн в Амурском заливе

Жители Приморского края этой весной неоднократно наблюдали желтые разводы а акватории Амурского залива. Кроме того, желто-зеленый налет появлялся на окнах, балконах, стеклах автомобилей.

© ННЦМБ ДВО РАН // Хвойная пыльца под сканирующим микроскопом

Кто-то считал причиной странного явления пыльные бури, долетевшие из Монголии и Китая, кто-то - "цветение" деревьев.

Специалисты Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН (ННЦМБ ДВО РАН) провели исследование и выяснили, что в море попала пыльца, причем пыльца хвойных пород.

"Нам было интересно разобраться, какие такие породы дали столько пыльцы, что если и не весь край, то южная его половина окутана желто-зелеными облаками", - рассказали в ННЦМБ.

Образцы пыльцы из морской воды изучили на сканирующем микроскопе, а также проконсультировались со специалистами, разбирающимися в морфологии пыльцы.

Оказалось, что желто-зеленые облака и приливы в окрестностях Владивостока создали хвойные растения - кедр корейский и пихта цельнолистная. Ученые полагают, что в других местах Приморского края в этом налете может быть также пыльца пихты белокорой, ели аянской и ели корейской.

А пылят в этом году они так активно из-за сложившихся погодных условий. Весна выдалась не слишком жаркой, но очень комфортной для растений - достаточно влаги, чтобы сформировать хороший прирост, достаточно мало дождей и достаточно активные ветра, чтобы пыльца разносилась на большие расстояния.

Специалисты предполагают, что такое обильное пыление может обернуться хорошим урожаем кедра корейского в следующем году.