«За гранью возможностей»: как советские разведчики дали последний бой в Крыму

80 лет назад, 16 мая 1944 года, звания Героев Советского Союза были удостоены сразу девять военнослужащих советской разведгруппы, давшие бой превосходящим силам гитлеровцев в районе села Ашага-Джамин (ныне — Геройское) Сакского района Крыма. Воины Красной армии отстреливались до последнего патрона, а затем вступили в рукопашный бой с фашистами. Попав в плен, несмотря на жестокие пытки, разведчики отказались отвечать на вопросы врага. Так и не склонив советских бойцов к предательству, гитлеровцы расстреляли разведгруппу. Чудом выжил, несмотря на тяжёлые ранения, только пулемётчик Василий Ершов. По словам историков, благодаря героизму советских солдат нашему народу в годы Великой Отечественной войны удалось выстоять в борьбе с могущественным и жестоким врагом.

© РИА Новости // Мемориал в селе Геройское, Крым

16 мая 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР звания Героя Советского Союза были удостоены девять бойцов разведгруппы 4-го Украинского фронта, которые вступили в бой с превосходящими силами гитлеровцев у села Ашага-Джамин Сакского района Крыма. Они нанесли серьёзные потери врагу, а попав в плен, несмотря на изощрённые пытки, отказались пойти на предательство.

Бой у Ашага-Джамин

8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск. Со стороны Перекопского перешейка и залива Сиваш на позиции нацистов наступали части 4-го Украинского фронта, а с плацдарма на Керченском полуострове — подразделения Приморской армии.

«Крым был важен для нацистов не только как ценный плацдарм, обеспечивающий контроль над западной частью Чёрного моря, но и из идейных, даже оккультных соображений. На полуострове в своё время жил германский народ готов, которых Гитлер считал представителями нордической расы. Обладание их наследием, по мнению нацистского лидера, даровало особые возможности. Поэтому руководство Третьего рейха требовало от своих войск удержать Крым любой ценой», — рассказала в беседе с RT заведующая отделом «Истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов» Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.

Несмотря на отчаянное сопротивление гитлеровских войск, части Красной армии всего за два дня смогли прорвать оборону нацистов на севере Крымского полуострова. Подразделения вермахта стали отступать в южные районы Крыма.

Разведывательная группа под командованием гвардии сержанта Николая Поддубного была сформирована из бойцов мотоинженерного и мотострелкового батальонов 19-го танкового корпуса. Разведчики собирали информацию о перемещении противника в западных районах полуострова, передвигаясь на танке.

13 апреля 1944 года советские военнослужащие оказались у села Ашага-Джамин Сакского района. По одним источникам, они изначально планировали провести разведку в этой местности, согласно другим — к ним обратились за помощью подростки, сообщившие разведчикам, что оккупанты готовят расправу над местными жителями. Оказалось, что в районе села находились вражеские силы численностью до батальона. Подразделение было укомплектовано румынскими военнослужащими.

Разведгруппа дала врагу бой, хотя силы были заведомо неравными. В ходе боя танк получил повреждения, но спешившиеся военнослужащие прикрыли его огнём из стрелкового оружия, позволив танкистам вывести машину из-под обстрела. Через два часа у разведчиков закончились патроны и гранаты. Румыны требовали, чтобы красноармейцы сдались в плен, но те атаковали противника врукопашную, используя сапёрные лопатки и приклады автоматов. Согласно сохранившимся данным, в последней схватке бойцы советской разведгруппы уничтожили 13 солдат и офицеров противника, прежде чем врагу удалось захватить их в плен.

© РИА Новости // Освобождение Крыма от войск нацистской Германии

«Задачи во фронтовой разведке были важными и сложными. Те, кто выполнял их, заранее понимали, что им придётся действовать буквально за гранью возможностей человека. И советская разведгруппа, давшая бой у Ашага-Джамин, это доказала», — отметил в разговоре с RT член Ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.

«Сокрушить жестокого и могущественного врага»

Поначалу гитлеровцы пытались склонить к сотрудничеству захваченных в плен разведчиков, но те отказались отвечать на вопросы фашистов и на контакт с врагом не пошли. Тогда советских бойцов подвергли изощрённым пыткам: их кололи штыками, им ломали челюсти, руки и ноги. Когда советские солдаты теряли сознание, их поливали водой, после чего издевательства продолжались. Однако ни от одного из разведчиков врагу не удалось получить никакой информации. Даже когда от Поддубного требовали ответа на вопрос, как его зовут, он сказал, что убить его можно и не зная фамилии. А затем пообещал, что бойцы Красной армии отомстят за него.

© РИА Новости // Памятная плита у мемориального комплекса "Девяти Героям Советского Союза"

Ничего не добившись от пленных советских разведчиков, гитлеровцы расстреляли их на краю села. Но когда жители Ашага-Джамин решили похоронить отважных воинов, оказалось, что один из военнослужащих, пулемётчик Василий Ершов, несмотря на тяжелейшие ранения, выжил. Две девушки спрятали его в селе, а местный фельдшер сделал ему перевязку. Несколько дней спустя, когда советские войска вступили в Ашага-Джамин, Василия Ершова перевезли в районную больницу. После этого он около года провёл в госпитале, где ему сделали 14 операций.

16 мая 1944 года все девять разведчиков были удостоены звания Героя Советского Союза. Николай Поддубный, Пётр Велигин, Иван Тимошенко, Магомед-Загид Абдулманапов, Михаил Задорожный, Григорий Захарченко, Пётр Иванов и Александр Симоненко стали Героями посмертно.

Василий Ершов единственный из разведгруппы получил Золотую Звезду Героя Советского Союза при жизни. Из-за тяжёлых ранений он остался инвалидом, но долгие годы работал в колхозе «Ленинский путь» в деревне Судилово Ярославской области.

© РИА Новости // Мемориал в селе Геройское, Крым

В послевоенное время село, возле которого дали свой последний бой девять разведчиков, переименовали в Геройское. В память о подвиге советских воинов при въезде в село был установлен мемориал. В честь разведчиков одна из улиц в городе Саки была названа улицей Девяти Героев.

«Эти девять героев-разведчиков были настоящими представителями нашего народа. Не сдавшись под пытками и погибнув от вражеских пуль, они не предали свою Родину. Благодаря в том числе этим людям и их подвигу Красная армия смогла сокрушить жестокого и могущественного врага в Великой Отечественной войне, подарив будущим поколениям соотечественников жизнь и свободу», — подытожил Александр Макушин.