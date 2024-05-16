Перстень караимов: куда пропал загадочный артефакт Пушкина

Пушкинистам хорошо известно – у великого русского поэта был свой талисман. Им Александр Сергеевич считал караимское кольцо с древнееврейской надписью.

Но откуда этот загадочный артефакт взялся у Пушкина и куда пропал через некоторое время после его смерти?

Подарок любовницы

Перстень поэту вручила его возлюбленная Елизавета Ксаверьевна Воронцова, супруга генерал-губернатора Новороссии, во время расставания 1 августа 1824 года. Кольцо было сделано из золота, с сердоликовой вставкой, на которой виднелась надпись на древнееврейском языке, увенчанная гроздями винограда (символ плодородия). При этом оно было не простым украшением, а печаткой, то есть служило для запечатывания корреспонденции. Второй же перстень, аналогичный, Елизавета Ксаверьевна оставила у себя.

У женщины два этих перстня могли оказаться благодаря супругу Михаилу Семёновичу Воронцову, который неоднократно общался с богатыми караимскими семействами из Крыма. Не исключено, что украшения были вручены генерал-губернатору кем-то из представителей караимской общины в надежде задобрить властного чиновника.

Талисман любви

Поэт к презенту отнёсся серьёзно. Он носил это массивное кольцо на указательном или на большом пальцах. А по рассказам современников, Александр Сергеевич даже связывал с ним свой талант литератора. Скорее всего, на путь мистицизма его направила надпись, которую он считал цитатой из Корана. На самом же деле она была оставлена на древнееврейском языке караимским владельцем перстня. «Симха, сын почтенного господина, старца Иосифа, блаженной памяти» – вот что гласила реплика в переводе на русский язык. А что было написано на втором перстне, находящимся у Воронцовой, неизвестно.

Экземпляр Пушкина же после трагической дуэли принадлежал поочерёдно Василию Жуковскому, Ивану Тургеневу, Полине Виардо. Но после Февральской революции следы перстня были утеряны. «В кабинете директора Пушкинского музея, помещавшегося в здании Александровского лицея, обнаружена пропажа ценных вещей, сохранившихся со времён Пушкина» – писали газеты 23 марта 1917 года. Не трудно догадаться, что среди похищенного оказалось и загадочное кольцо. Воришкой в итоге оказался «лицейский дядька», который просто сбыл талисман какому-то старьёвщику. Найти его так и не удалось.

Кстати, после смерти Воронцовой её украшение тоже куда-то исчезло. Совпадение? Возможно…