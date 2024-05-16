За что несколько поколений детей любили журнал «Мурзилка»

Ровно 100 лет назад, 16 мая 1924 года, вышел первый номер журнала «Мурзилка». Его главный герой — желтый пушистый зверек Мурзилка — стал лучшим другом для нескольких поколений советских, а затем и российских детей. Вместе с ним миллионы маленьких читателей узнавали, что хорошо, а что плохо, совершали открытия в окружающем мире, разгадывали ребусы и головоломки. Со временем обычный детский журнал стал по-настоящему легендарным. О том, как «Мурзилка» стал главным детским журналом страны и как он живет сейчас, — в материале «Ленты.ру».

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«Весь он был какой-то лохматый»

Первый номер «Мурзилки», увидевший свет в 1924 году, был еще не самостоятельным изданием, а приложением к советской «Рабочей газете». Тогда страна только-только оправлялась от сильных потрясений — Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны.

Уже тогда страна задумывалась о том, что дети должны расти и воспитываться правильно, в правильном ключе. Детей нельзя оставлять без внимания. И для детей был создан журнал «Мурзилка» Игорь Загоруйко, коммерческий директор журнала «Мурзилка»

Журнал, изначально ориентированный на детей в возрасте от четырех до семи лет, выходил раз в месяц. В «Мурзилке» печатали произведения признанных классиков детской литературы: Агнии Барто, Михаила Пришвина, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Николая Носова, Аркадия Гайдара, Виталия Бианки, а также различные задачки, загадки и советы, как сделать игрушки из подручных материалов.

Над журналом работали и весьма известные художники. В разное время с изданием сотрудничали Константин Ротов, Михаил Храпковский, Дементий Шмаринов, Владимир Сутеев, Евгений Рачев и другие. Как правило, обложка была разноцветной, а рисунки внутри журнала — черно-белыми.

Но вот его талисман — забавный желтый зверек — появился не сразу. Изначально Мурзилкой звали озорного щенка, который обожал своего хозяина Петьку и ненавидел соседку — «тощую буржуйку» Марью Петровну, из рассказа детского писателя Александра Федорова-Давыдова «Мурзилкин первый день». Именно с этого произведения начинался дебютный номер журнала.

Весь он был какой-то лохматый, шершавый; на мордочке у него шерсть торчала вроде стариковской бороды; одно ухо висело вниз, другое — было поднято вверх Александр Федоров-Давыдов, описание Мурзилки в рассказе «Мурзилкин первый день»

В первом номере читателей также познакомили со сказкой «Весна-красна» про победу Весны над Морозом и с рассказом о подготовке детей к первомайской демонстрации. Помимо этого, в журнале была рубрика «Мурзилкин клуб», где печатали письма от имени различных животных. В заключительной части номера детям рассказали, как самостоятельно сделать игрушечного кролика, как делать аппликации без цветной бумаги и клея и как устроить театр теней дома.

© Обложка первого номера журнала «Мурзилка»

Уважаемый Мурзилка! Поздравь меня. Вывелись у меня из икринок 85 прелестных крошек-головастиков. Я целыми часами сижу на гнилом бревне и любуюсь, как они играют в воде. Через 15 дней у них вырастут задние ножки, а еще через 15 дней и передние. Тогда они будут настоящие лягушки Письмо в «Мурзилкин клуб» от Лягушки

«Папа не выписал мне "Мурзилку"»

«Мурзилка» был не первым детским журналом в СССР. За несколько лет до него стали выходить журналы «Северное сияние» писателя Максима Горького и «Новый Робинзон» (первоначальное название — «Воробей») поэта Самуила Маршака. Оба издания были рассчитаны на детей в возрасте от 9 до 12 лет. Но зато «Мурзилка» стал первым журналом, который был адресован именно маленьким детям.

Оказалось, что потребность в таких изданиях была огромной, — об этом свидетельствует стремительное увеличение тиража «Мурзилки» с 20 тысяч в 1924 году до 200 тысяч к 1930 году.

Сохранилась реклама «Мурзилки», напечатанная в 1929 году в журнале «Прожектор». На ней изображен плачущий ребенок. «А!… А!… А!… Папа не… выписал мне… "Мурзилку"», — причитал малыш. Ниже родителей призывали доставить маленьким детям радость, выписав для них журнал «Мурзилка»

Любимым героем читателей быстро стал непоседливый щенок Мурзилка. Он искал пропавшую курицу матери Петьки Хохлушку, спасал хозяина, застрявшего под бревнами амбара, прятал туфлю Марьи Петровны во дворе, катался на крыше автобуса и совершал другие шалости. Однако со временем он стал все реже появляться на страницах журнала, а в начале 1930-х годов и вовсе исчез.

Вместе с пропажей Мурзилки содержание издания стало меняться. На смену сказкам и стихотворениям о животных пришли произведения, прославляющие трудолюбивых детей, преданных коммунистическим идеям. Стихотворения, публикуемые в журнале, были посвящены Ленину, пользе коллективного труда, достижениям науки и техники.

У памятника Ленину— Площадка дошколят, Самое любимое Место у ребят. (…) А Ленин смотрит ласково, Он точно тоже рад И кажется, что любит он Площадку дошколят Поэт А. Тынов, стихотворение в журнале «Мурзилка», январь 1933 года

Имя Мурзилки теперь встречалось только в названии журнала и в разделе «Мурзилкина почта», где печатались письма читателей. В них дети делились своими жизненными наблюдениями, рассказывали о родных и друзьях, писали о своих интересах и достижениях, а также фантазировали о том, каким может быть будущее.

Я шла зимой с папой из цирка. Я подошла к железным перилам и лизнула их языком. Вдруг я почувствовала, что мой язык примерз. Когда я оторвала его, на перилах осталась пленка моего языка. Язык распух, и мне было больно. Я советую никогда так не делать, ребята Майя Резникова, 8 лет, журнал «Мурзилка», январь 1930 года Моя бабушка Софья живет в деревне, у нее есть корова, лошадь, куры, две кошки. Теперь бабушка вошла в колхоз и отдала туда кур, петуха, лошадь с коровой, кошек и очень рада, что вошла в колхоз Зоя Демина, 8 лет, журнал «Мурзилка», апрель 1930 года Когда пройдет пять лет, будем ездить в трамваях и летать на аэропланах и еще будет много белого хлеба. Все дети должны помогать нашему правительству скорее закончить пятилетку Нина Кутырева, 8 лет, журнал «Мурзилка», сентябрь 1930 года

В итоге главного героя журнала стали забывать. В 1933 году в редакцию начали поступать письма от детей с предложением переименовать издание. «Журнал "Мурзилка" называется как-то непонятно. Этот журнал очень интересный, в этом журнале описываются наши и заграничные ребята. Я предлагаю переменить название и назвать журнал "Пионер"», — гласило одно из таких посланий.

«Называли его пустой головой»

На самом деле история Мурзилки как персонажа восходит к концу XIX века — правда, первый Мурзилка не имел ничего общего ни с советским журналом, ни с желтым зверьком. В 1879 году канадский художник Палмер Кокс, живший в США, начал рисовать комиксы об эльфах брауни. Это были проказливые сказочные существа, которые не могли усидеть на месте и постоянно попадали в приключения.

Эти рисунки увидела петербуженка Анна Хвольсон. Изображения маленьких человечков вдохновили ее на создание сказки «Мальчик с пальчик, девочка с ноготок», главными героями которой стали брауни. Произведение напечатали 1887 году в журнале «Задушевное слово». В качестве иллюстраций к нему Хвольсон использовала рисунки Кокса.

Детская писательница Анна Хвольсон

В 1889 году она выпустила сборник «Царство малюток», куда вошли уже 27 историй об этих эльфах. В центре повествования был обаятельный хвастунишка Мурзилка, который втягивал своих братьев-эльфов в различные авантюры: он путешествовал к Северному Ледовитому океану, ловил рыбу в Китае, смотрел велосипедную гонку во Франции, дразнил обезьян в зоологическом саду в Австро-Венгрии и попадал во множество других приключений.

Почему Хвольсон выбрала для главного героя имя Мурзилка, неизвестно. Согласно этимологическому словарю, «Мурзилка» является производным от глагола «мурзиться», который означает «ворчать, сердиться» Братья хоть и любили Мурзилку, но считали его лентяем, чем он и был на самом деле; кроме того, он любил щеголять, — носил длинное пальто или фрак, высокую черную шляпу, сапоги с узкими носками, тросточку и стеклышко в глазу, чем он очень гордился, между тем как другие называли его пустой головой Писательница Анна Хвольсон, описание Мурзилки из книги «Царство малюток»

Приключения Мурзилки так понравились детям, что у журнала «Задушевное слово» вскоре появилось приложение — «Журнал Мурзилки», посвященный жизни сказочных человечков. Главным редактором издания значился сам Мурзилка, в качестве сотрудников были указаны другие герои сказок Хвольсон — эльфы Знайка, Микробка и Мазилка.

«Журнал Мурзилки» выходил до 1915 года. После революции 1917 года Хвольсон уехала из России, и ее Мурзилка на некоторое время был забыт, да и его старый образ — черный фрак и высокая шляпа — в Советском союзе считался признаком чуждого буржуазного класса. А в 1924 году он внезапно вернулся в образе щенка.

«Вдруг людоеды схватили меня»

А вот пушистое желтое существо в красном берете и с фотоаппаратом через плечо впервые появилось в журнале в 1937 году. «Наконец-то нашелся Мурзилка! Его поймал художник [Аминадав] Каневский и притащил в редакцию. (…) Мурзилка ничего не успел еще рассказать о себе, он очень устал с дороги. Но в следующих номерах ты увидишь разные приключения удивительного существа — Мурзилки», — интриговали читателей в июльском номере журнала.

Первое время Мурзилка был хвастунишкой, который придумывал небылицы. В рубрике «Мурзилка-враль» герой рассказывал, как корабль, на котором он был, попал в бурю и утонул, а также утверждал, что видел четыреста медведей, бродящих по лесу. Также он хвастался, что однажды столкнулся лицом к лицу с людоедами и был ими съеден.

На маленький остров Приехали мы. На острове только Леса да холмы. В лесу изловил я Большого коня. Вдруг людоеды Схватили меня. — Что же случилось С тобой? Говори! — Съели, конечно, Меня дикари Поэт Борис Быков, журнал «Мурзилка», сентябрь 1937 года

На глазах читателей Мурзилка вскоре начал меняться в лучшую сторону: из маленького врунишки он превращался в искателя приключений. В некоторых выпусках его изображали как супергероя, который всегда готов прийти на помощь советским детям. С ним стали рисовать комиксы — они обычно были на последней странице номера.

В одном из комиксов Мурзилка, узнав о том, что корабль с подарками для советских детей от испанцев был потоплен фашистами, прыгает в самолет и летит к месту крушения судна. После этого герой в костюме водолаза погружается в воду, вступает с акулой в схватку и выходит из нее победителем. Наконец, он достает посылку с подарками и передает ее советским детям.

© Обложка журнала «Мурзилка», где он впервые предстал в образе желтого зверька. 7-й номер 1937 год

Пушистый зверек в красном берете полюбился читателям сразу, но летом 1939-го года он снова внезапно пропал. Вероятно, рассказы о его приключениях и подвигах казались инородными на фоне стихотворений о руководителях СССР и историй о простых рабочих, поэтому редакция решила убрать его. Сразу после этого журнал стали заваливать письмами с просьбой вернуть любимого героя.

К радости поклонников Мурзилка вернулся — это случилось летом 1940 года. Персонаж объявил, что никуда не уходил, но стал невидимкой. Вместо него читатели видели силуэт с красным беретом и фотоаппаратом. К образу также были добавлены очки, пионерский галстук, шорты и сандалии. В начале 1941 года герой снова стал видимым — только теперь он был обычным мальчиком-пионером.

Во время Великой Отечественной войны Мурзилка в очередной раз исчез. В те годы журнал сделал упор на публикацию историй о подвигах солдат и партизан, описаний быта детей в тылу.

«Где же Мурзилка?»

Желтый зверек Геннадия Мамлина, в котором озорной и отважный герой бросился спасать сдувшуюся игрушку, при этом вовлекая себя и окружающих в забавные ситуации. Из этого произведения стало понятно, что Мурзилка вернулся к читателям насовсем.

«Где же Мурзилка?» — Мурзилка?! А он… Ну кто бы, Ну кто бы Подумал, ребята, Что в этой хлопушке Мурзилка запрятан! (…) Он всерьез и надолго В журнал приглашен Поэт Геннадий Мамлин, стихотворение «Приключения Мурзилки» из журнала «Мурзилка» от января 1959 года

К 1959 году номера «Мурзилки» стали более красочными, рисунки стали цветными, а тираж вырос до миллиона экземпляров. Снова изменились и темы: теперь журнал учил детей заботиться о близких и беречь природу, принимать решения и брать ответственность за свои поступки. А в редколлегию входили Барто и Маршак.

Одновременно с этим вышла серия мультфильмов о Мурзилке: «Приключения Мурзилки», «Опять двойка», «Мурзилка и великан» и «Мурзилка на спутнике». Мурзилка выступал здесь в роли специального корреспондента журнала, но выглядел как обычный мальчик.

В мультфильмах Мурзилка разоблачал мальчика Петю, который был примерным ребенком дома и хулиганом на улице, выяснял, за что поставили плохую оценку мальчику Коле с известной картины «Опять двойка», знакомил великана из сказки с достижениями советских технологий, а также рассказывал пионеру историю освоения космоса

© Кадр: мультфильм «Мурзилка на спутнике»

Летом 1974 года в журнале Виталия Коржикова «Приключения Мурзилки». До этого все произведения, посвященные желтому зверьку, были короткими и никак не связанными друг с другом. Коржиков стал первым, кто выбрал большую форму для описания похождений этого героя.

В повести Мурзилка отправился в дальнее путешествие, во время которого катался на уссурийском тигре, дрался с акулой, летал на воздушном змее, подружился с жирафом и носорогом, чуть не заблудился в индийских джунглях и использовал осьминога в качестве парашюта. Во время публикации повести тираж журнала достиг почти шести миллионов экземпляров.

В редакции детского литературно-художественного журнала «Мурзилка», 1968 год. Слева направо: литературный сотрудник журнала Леонид Бодаев, художник Юрий Александрович Молоканов и главный редактор «Мурзилки» Анатолий Васильевич Митяев

Большой популярностью у читателей «Мурзилки» также пользовался детектив «Двенадцать агентов Ябеды-Корябеды», автором которого стал писатель и художник Александр Семенов. По сюжету Мурзилка боролся со злой волшебницей Ябедой-Корябедой, которая поручила своим агентам сделать из советских детей хулиганов, ябедников и обманщиков.

Пушистый зверек выступал здесь в роли детектива, который разоблачал агентов и мешал им строить козни. При этом читателям предлагалось при помощи иллюстраций к тексту самим объяснить, как Мурзилка пришел к тому или иному выводу. Детектив Семенова имел большой успех, и через некоторое время были выпущены вторая и третья часть истории.

«Ой, а вы снова выходите?»

«Мурзилка» по-прежнему издается, новые номера распространяются по подписке. Однако не все взрослые, которые читали журнал в детстве, знают, что он продолжает существовать. «Мы на выставках с этим все время сталкиваемся. [Спрашивают:] "Ой, а вы снова выходите?" Не "снова", мы выходили все это время!» — Ирина Антонова.

Современный «Мурзилка», в отличие от прежнего, рассчитан уже на детей постарше — от 6 до 12 лет. Сегодня журнал знакомит читателей с творчеством зарубежных и российских писателей, шедеврами мировой живописи, рассказывает о знаменитых путешественниках, сообщает новости из мира науки и техники. В журнале также осталась развлекательная рубрика с головоломками.

В сети можно встретить много комментариев, авторы которых с теплом вспоминают о том, как в детстве читали «Мурзилку». «В детстве мои родители выписывали нам журнал "Мурзилка". Помню, я каждый месяц ждала, когда он придет, и потом читала его и срисовывала с него красивые картинки, много раз перечитывала», — написала одна из пользовательниц.

«Журнал моего детства, детства моей мамы и детства моей бабушки», «Познавательный, увлекательный, прекрасный детский журнал!», «Самый любимый журнал в детстве, интересный и развивающий, много полезной информации», — такие комментарии о журнале оставляют пользователи.

Некоторые отмечают, что теперь журнал читают их дети. «Как же в детстве я любила этот журнал! (…) А теперь "Мурзилку" читает моя дочь, берем журналы в нашей районной библиотеке», «Увидев случайно "Мурзилку" в книжном магазине, вспомнила, что еще в моем детстве этот журнал был так любим и популярен! Сразу же купила его для дочки и были в восторге и она, и я», — пишут авторы комментариев.

За 100 лет у журнала накопилось много наград: в 2012 году «Мурзилка» Москвы и премии правительства России в области СМИ «за сохранение лучших традиций отечественной детской литературы и большой вклад в воспитание подрастающего поколения». А однажды он даже Астрид Линдгрен, придумавшей Карлсона и Пеппи Длинныйчулок.

Основная миссия журнала сегодня — продолжать то, что он делал сто лет назад, — нести доброе и вечное, заявил коммерческий директор «Мурзилки» Игорь Загоруйко. «План [у "Мурзилки" на ближайшие сто лет] такой же, как и в начале прошлого века. План очень важный, заключается он в том, чтобы у детей в младшем возрасте зарождалась любовь к чтению», — подчеркнул он.