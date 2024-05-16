Турецкие тайны русской Царь-пушки

Какие тайны могут быть в главной пушке Кремля? Её осматривали и описывали более сотни историков и артиллеристов. Но вот я смотрю Википедию и вижу: «Царь-пушка — артиллерийское орудие, дробовик». Да ладно Википедия, а сколько профессоров и генералов тоже твердят: «Дробовик, да, точно — дробовик».

А вот издание 1733 года И.К. Кириллова, где говорится, что в Кремле состоят 40 медных и 15 чугунных дробовиков. Первым среди них идёт 1500-фунтовый дробовик — это и есть знаменитая Царь-пушка. Далее идут дробовики существенно меньшего калибра: два 25-фунтовых (медный и чугунный), один 22-фунтовый медный, три 21-фунтовых (два медных и один чугунный) и т. д. Последним идёт дробовик калибром полфунта (25 мм).

Итак, Царь-пушка — дробовик? Но зачем делали дробовик весом 39,3 тонны? Да из той же меди можно отлить полсотни дробовиков калибра 80−110 мм. Главное же в том, что для заряжания Царь-пушки «дробом» нужен как минимум световой день, а для заряжания 4−12-фунтовых дробовиков потребовалось бы одна-две минуты. Таким образом, эффективность стрельбы полусотни дробовиков среднего калибра была бы на несколько порядков выше стрельбы «1500-фунтового дробовика». То есть считать Царь-пушку дробовиком у нас нет никаких оснований.

Каким же образом Царь-пушка попала в разряд дробовиков? Дело в том, что справку о состоянии артиллерии при Московском Арсенале в начале 30-х годов XVIII века давали не дюже грамотные в истории и артиллерии канцеляристы.

Те орудия, которые они записали пушками, могли стрелять чугунными ядрами; гаубицы и мортиры — бомбами, то есть полыми ядрами, начинёнными порохом. Но старые орудия не могли стрелять ни чугунными ядрами, ни бомбами, а каменные ядра уже давным-давно были выведены из употребления. По мнению канцеляристов, эти старые артсистемы могли стрелять лишь «дробом», вот их и записали в дробовики.

А вот некий кандидат исторических наук, выпустивший три книги по артиллерии XVI-XVII веков, утверждает, что пушка — это орудие, стреляющее по навесной траектории, а пищаль — по настильной. А дальше перл: «Царь-пушка по терминологии является пушкой, то есть гигантской бомбардой».

Увы, еще к концу XVI века в мире установилась чёткая классификация артиллерийских орудий, которая не изменилась до сих пор. Пушка — это длинноствольное орудие с цапфами и не имеющее каморы, то есть её ствол имеет одинаковый диаметр до самого плоского или полушарного дна. А бомбарда — короткое орудие без цапф с длинной зарядной каморой.

Перед Олимпиадой 1980 года власти решили привести в порядок пушки Московского Кремля. И вот 7 февраля 1980 года тело Царь-пушки сняли с лафета. Мощный кран поднял ствол. Впервые с 1835 года монтажники обернули его войлочными матами и уложили на трейлер. Грузовик «КрАЗ» отбуксировал трейлер в Серпухов, где на заводе в/ч № 42708 был произведён ремонт пушки.

© Царь-пушка. Чертеж выполнен специалистами из Академии им. Дзержинского

Для нас реставрационные работы 1980 года важны тем, что специалисты Артиллерийской академии им. Дзержинского произвели осмотр и обмер пушки. Отчёт по каким-то причинам опубликован не был, но из сохранившихся черновых материалов становится ясно, что Царь-пушка… не была пушкой!

Изюминкой орудия является его канал. На расстоянии 3190 мм он имеет вид конуса, начальный диаметр которого 900 мм, а конечный — 825 мм. Затем идёт зарядная камора с обратной конусностью — с начальным диаметром 447 мм и конечным (у казённой части) 467 мм. Длина каморы 1730 мм, а дно плоское.

Кроме того, Царь-пушка не имеет цапф, а казённый срез абсолютно плоский. Им орудие упиралось в каменную или деревянную подушку. Так это ведь классическая бомбарда!

Она предназначалась для стрельбы только каменными ядрами. Вес каменного ядра Царь-пушки составлял около 50 пудов (819 кг), а чугунное ядро такого калибра весит 120 пудов (1,97 т). Ясно, что если бы кто-нибудь попробовал выстрелить из Царь-пушки чугунным ядром, то орудие гарантированно разнесло бы на куски.

В конструкции Царь-пушки явно прослеживается турецкое влияние. В XV — начале XVI веков самые крупные бомбарды изготавливали турки. Так, во время осады Константинополя в 1453 году венгерский литейщик Урбан отлил туркам медную бомбарду калибром 24 дюйма (610 мм), стрелявшую каменными ядрами весом около 20 пудов (328 кг). Для её транспортировки на позицию потребовалось 60 быков и 100 человек. Чтобы устранить откат, позади орудия турки выстроили каменную стену. Скорострельность этой бомбарды составила 4 выстрела в день. Кстати, скорострельность крупнокалиберных западноевропейских бомбард была того же порядка. Перед самым взятием Константинополя 24-дюймовую бомбарду разорвало. При этом погиб и сам её конструктор Урбан.

Турки считали, что наибольшая сложность заключается не в производстве гигантских бомбард, а в их транспортировке. Поэтому во многих случаях бомбарды отливались на огневой позиции прямо под стенами вражеской крепости. Орудие делало пролом в стене или разбивало башню. А после взятия крепости бомбарду разбивали на куски, чтобы использовать дорогую медь при отливке нового орудия.

Любопытно, что бомбарды XV-XVI веков в Турции находились на вооружении до середины XIX века. Так, 1 марта 1807 года при форсировании Дарданелл английской эскадрой адмирала Дукворта мраморное ядро калибра 25 дюймов (635 мм) весом 800 фунтов (244 кг) попало в нижний дек корабля «Windsor Castle» («Виндзорский замок») и воспламенило при этом несколько картузов с порохом, в результате чего произошёл страшный взрыв. 46 человек при этом были убиты и ранены. Кроме того, многие матросы с перепугу бросились за борт и утонули.

В корабль «Active» попало такое же ядро и пробило огромное отверстие в борту выше ватерлинии. В это отверстие несколько человек могли высунуть свои головы.

В 1868 году свыше 20 огромных бомбард все ещё стояли на фортах, защищавших Дарданеллы. А в ходе Дарданелльской операции 1915 года в английский броненосец «Агамемнон» попало 400-кг каменное ядро. Разумеется, пробить броню оно не смогло и лишь потешило команду.

Попробуем сравнить Царь-пушку с турецкой бомбардой, отлитой в 1464 году мастером Мунир Али и хранящийся ныне в Англии. К середине XIX века бомбарда всё ещё находилась на вооружении форта Килид-Бахр в проливе Дарданеллы. В 1866 году султан Абдул Азис подарил эту бомбарду королеве Виктории.

Вес турецкой бомбарды 17 тонн, а полная длина 5232 мм. Внешний диаметр ствола 894 мм. Длина цилиндрической части канала 2819 мм. Длина каморы 2006 мм. Дно каморы закругленное. Бомбарда стреляла каменными ядрами весом 309 кг, заряд пороха весил 22,4 кг.

© Схема устройства турецкой бомбарды, отлитой в 1464 году мастером Муниром Али

Как видим, внешне и по устройству канала она очень схожа с Царь-пушкой. Главное и принципиальное различие в том, что турецкая бомбарда имеет ввинчиваемую казённую часть.

Замечу, что дульная и казённая части имели примерно одинаковый вес — 8128 кг и 8941 кг. Свинчивающимся орудие сделано для удобства транспортировки.

Но тут возникает естественный вопрос. Зачем лучшему русскому литейному мастеру Андрею Чохову копировать образец, отлитый Муниром Али 122 года назад? Что, русские так отстали в артиллерии? Ничуть нет. Так, в 1577 году, то есть за 9 лет до Царь-пушки, Чохов отливает вполне современную 68-гривенную пушку «Инрог» длиной в 24 калибра и весом 7,4 тонны. С цапфами, то есть предназначенную для двухбрусного колёсного лафета. Да и другие пушки Чохов лил с цапфами. И с какого перепугу возвращаться на 122 года назад? Наконец, в ходе Ливонской войны русские захватили как минимум две-три сотни самых новейших европейских орудий.

Что же произошло? Замечу, что подобного вопроса до меня не ставил ни один историк. Все утверждали, что Царь-пушка — шаг вперёд в артиллерийской технике 1586 года.

Между тем, первая Царь-пушка была отлита в Москве в августе 1488 года итальянским мастером Паоло де Боссо, которого у нас обозвали Павлином Дебосисом. И саму пушку, а на самом деле бомбарду, назвали «Павлином». До нас дошла миниатюра с бомбардой «Павлин» — дульная часть большего диаметра, а казённик — меньшего. Вес её составлял 16 тонн, а калибр около 550 мм (13 пудов).

Увы, в 1701 году Пётр I велел перелить бомбарду «Павлин» и ряд других древних орудий.

Тут остаётся сделать предположение, что не дюже мудрый царь Фёдор Иоаннович, увидев пушку «Павлин», сказал: «Хочу ещё одну такую же, но побольше!» Царёво слово — закон. Борису Годунову по такой мелочи спорить было не резон. Ну а Андрей Чохов со товарищи засучили рукава.

Как уже отмечалось, большие бомбарды предназначались для проламывания стен вражеских крепостей. Но в конце XVI века на Руси имелись десятки куда более эффективных, а главное, более мобильных, чем Царь-пушка, стенобитных орудий. Поэтому чоховский монстр никогда не покидал стен Кремля.