Как ЦРУ добывало секреты СССР

В 1964 году американцы внезапно узнали неожиданные детали работы секретных служб США. Сложная система агентурных сетей, шпионская техника, практики шантажа и секс-шпионажа — все это стало достоянием общественности благодаря сенсационному расследованию журналистов Дэвида Уайза и Томаса Росса, в котором они детально описывали деятельность ЦРУ и его влияние на события по всему миру. Многие историки позднее приходили к выводу, что написанная ими книга «Невидимое правительство США» стала одним из важнейших, а главное своевременных исследований работы секретных служб Америки. Любопытно, что с годами собранный авторами обширный материал не потерял своей актуальности. Прошло полвека, а отношения между Россией и США по-прежнему напряженные, СМИ снова говорят о шпионах, разведке и вмешательстве агентов в конфликты по всему миру. Не сильно изменились и методы работы. На фоне происходящих событий культовая книга вновь выходит на русском языке. «Лента.ру» с разрешения издательства «Центрполиграф» публикует отрывок из нее.

© Кадр из фильма «Игры шпионов»

(...) В 1961 году русские опубликовали брошюру под названием «Пойманы с поличным», в которой давался подробный перечень попыток ЦРУ забрасывать шпионов в Советский Союз. В книге также говорилось о «дипломатах-шпионах» среди сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве. Двумя годами позже русские арестовали по обвинению в шпионаже Олега Пеньковского из Государственного комитета по координации научно-исследовательских работ СССР.

Пеньковский признался на суде, что передал английским и американским агентам много различной секретной информации, и в том числе о советских ракетах

Пеньковский прятал свою информацию в спичечном коробке за батареей отопления в подъезде московского жилого дома № 5/6 по Пушкинской улице (Б. Дмитровка). Затем рисовал углем круг на фонарном столбе возле автобусной остановки на Кутузовском проспекте. После этого он звонил либо капитану Алексису Х. Дэвисону, помощнику военно-воздушного атташе в американском посольстве, либо Хью Монтгомери, офицеру внутренней безопасности.

РИА Новости // Техническое оборудование для шпионажа, принадлежавшее полковнику советской военной разведки Олегу Пеньковскому, работавшему на Великобританию и США: радиоприемник, фотоаппараты «Минокс» с кассетами и шифровальные блокноты

По данным советских спецслужб, после звонка Дэвисон направлялся к фонарному столбу. Если он находил там угольный круг, это означало, что на Пушкинской улице можно что-то забрать. Ричард К. Джейкоб, двадцатишестилетний служащий посольства родом из Эгг-Харбора, штат Нью-Джерси, подходил к батарее и доставал маленький сверток. После получения информации американцы оставляли условную метку на двери рыбного отдела московского продовольственного магазина (купив килограмм осетрины в качестве прикрытия). Так Пеньковский мог узнать, что передача осуществлена.

Русские также пытались связать Пеньковского с Родни У. Карлсоном, тридцатиоднолетним помощником атташе в посольстве, и с Уильямом К. Джонсом III, вторым секретарем.

Утверждалось, что Пеньковский также передал информацию в коробке шоколадных конфет Гревиллу М. Уинну, лондонскому бизнесмену, который на самом деле работал на британскую разведку. Предположительно Уинн вывез шоколад из Москвы, раздав детям британского дипломата.

Пеньковского приговорили к расстрелу и позднее сообщили о том, что приговор приведен в исполнение

РИА Новости // Олег Пеньковский в зале суда во время слушания по делу о шпионаже

13 мая 1963 года русские объявили персонами нон грата пятерых дипломатов из американского посольства в Москве.

Всего же в ходе процесса в связи с серьезными обвинениями в шпионаже упоминалось не меньше двенадцати американских и английских дипломатов, но Лондон и Вашингтон почему-то хранили упорное молчание...

...Правительство Кеннеди еще в то время, когда начальником ЦРУ был Аллен Даллес, пыталось сократить количество разведчиков, работающих в посольствах США под дипломатическим прикрытием.

Однако и до сих пор посольская «крыша» служит для ЦРУ одним из основных средств маскировки.

Впрочем, широкое использование этого прикрытия связано с большим риском, так как в случае разрыва дипломатических отношений или возникновения войны Центральное разведывательное управление может лишиться основных источников информации. Так, в январе 1961 года в результате разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной и закрытия посольства ЦРУ лишилось одной из своих баз на Кубе.

Сотрудники Центрального разведывательного управления, работающие за границей под прикрытием различных фирм, естественно, выступают в качестве бизнесменов. В частности, работник ЦРУ сообщил своим друзьям в Вашингтоне, что он уходит из разведки и отправляется в Швейцарию представителем издательства «Прегер». Вполне возможно, что он действительно уволился из ЦРУ, однако не все его друзья поверили этому.

Как уже говорилось, чиновники ЦРУ, выступающие за границей под видом дипломатов или бизнесменов, вербуют из местных жителей агентуру для сбора шпионских сведений.

Но источником наиболее ценной информации часто бывают не агенты, даже самые надежные, а лица, получившие в США политическое убежище, особенно те, что занимали в своей стране высокое положение.

Деликатным аспектом работы ЦРУ была опека и защита важных перебежчиков из коммунистического мира. В телевизионном интервью Даллес назвал перебежчиков одним из двух или трех наиболее важных источников разведывательной информации.

Когда у вас есть человек — а у нас таких несколько, — который работал в КГБ или в ГРУ, это почти так же, как если бы у вас какое-то время был кто-то внутри этих служб

По подсчетам Даллеса, ценных перебежчиков на Запад высокого уровня было «в пределах сотни».

Не все из этих русских становятся известными обществу. Те, кто остается в подполье, находятся под защитой ЦРУ.

Некоторые идут работать в секретное ведомство. Другим выдают документы на новое имя, которые призваны защитить их в Соединенных Штатах от длинной руки КГБ.

Недавно (книга написана в 1964 году — прим. «Ленты.ру») житель Маклина, штат Вирджиния, недалеко от штаб-квартиры ЦРУ встретил явно русскую семью; две огромные собаки охраняли их дом, машина с шофером приезжала каждый день, чтобы отвезти детей в школу. Русский глава семьи почти не покидал жилища, разве что иногда отправлялся на коктейльную вечеринку к соседу, где называл себя «историком». «Историк», скорее всего, был перебежчиком, которого ЦРУ держало под замком.

Однако не все истории о советских перебежчиках, находившихся под защитой ЦРУ, заканчиваются так счастливо

21 октября 1952 года лейтенант КГБ Рейно Хайханен въехал в Соединенные Штаты под именем Юджин Маки и стал помощником Рудольфа Абеля, русского аса шпионажа, который выдавал себя за незаметного фотографа-художника, известного в Бруклине под псевдонимом Эмиль Р. Голдфус.

Хайханен слишком много пил и болтал; он был не очень хорошим шпионом. Раздраженный Абель в конце концов решил отослать своего помощника домой. Хайханен знал, что на родине его ждет не самый восторженный прием, и вскоре, 6 мая 1957 года, по пути в Москву, отправился в американское посольство в Париже и перешел на сторону ЦРУ.

Рейно Хайханен

Его срочно вернули в Нью-Йорк, где он опознал Абеля, что привело к аресту главного российского шпиона, который был его руководителем. После суда над Абелем и вынесения обвинительного приговора в октябре того же года Хайханен исчез из поля зрения. ЦРУ выдало ему новое удостоверение личности и держало в доме в Новой Англии под охраной. Два «юриста», которые жили по соседству, на самом деле были телохранителями ЦРУ, почти постоянно находившимися рядом с Хайханеном.

Но перебежчик Хайханен был не лучше, чем секретный агент Хайханен. Он продолжал много пить, что делало задачу телохранителей ЦРУ незавидной.

Рудольф Абель

После вторжения на Кубу генеральный прокурор Роберт Кеннеди задался вопросом, не существует ли какого-нибудь способа улучшить пошатнувшийся в то время общественный имидж ЦРУ. Когда Национальная телерадиокомпания предложила выпустить специальную телевизионную программу, идея понравилась генеральному прокурору, и он распорядился временно освободить Хайханена для участия в шоу.

Интервью Хайханена было снято примерно в июле 1961 года, но не вышло в эфир до ноября следующего года. Тем временем в разведывательном сообществе распространился слух о том, что Рейно Хайханен мертв; главный перебежчик ЦРУ погиб в результате загадочного «несчастного случая» на магистрали Нью-Джерси или Пенсильвании. Тем не менее отснятая программа была показана по телевидению, как и было запланировано, 8 ноября. По словам рассказчика Дэвида Бринкли, лицо Хайханена «оставалось скрытым для его защиты». В конце программы Бринкли объяснил, что после того, как Абель попал в тюрьму, Хайханен, напротив, «поселился в комфортабельном доме на северо-востоке Соединенных Штатов под присмотром и защитой ЦРУ. Он ненадолго вышел из-под надзора службы безопасности для этого интервью и вернулся обратно... Это конец этой шпионской истории, но мы уполномочены сказать, более того, нас попросили сказать, что если кто-либо еще, подобный Юджину Маки [Хайханену], захочет выступить в любое время, им будет гарантирована безопасность, физическая и финансовая».

Однако ЦРУ определенно не просило телекомпанию сообщать миллионам своих телезрителей, что они посмотрели интервью с покойником.

Как и любое разведывательное агентство, ЦРУ использует методы и приемы, которые обычно не являются предметом пустословия в гостиной.

Эти методы включают секс, деньги, прослушивание телефонных разговоров и использование скрытых микрофонов

Аллена Даллеса можно назвать авторитетом в области секса в шпионаже. Когда в июне 1963 года он появился в программе Эй-би-си «Вопросы и ответы», скандал вокруг государственного секретаря Великобритании по военным вопросам Джона Д. Профумо и девушки по вызову Кристин Килер был в самом разгаре.

Также стало известно, что благосклонностью мисс Килер пользовались Профумо и советский военно-морской атташе капитан Евгений Иванов.

Затем на телевизионной панели состоялся такой обмен мнениями:

Вопрос. Независимо от того, связано это с делом Профумо или нет, известно, что Советы используют секс в качестве приманки в шпионаже. Насколько широко это распространено? Это то, с чем мы сталкиваемся в контрразведывательной работе по всему миру? Ответ. Я думаю, это распространено по всему миру. Пока есть секс, он будет использоваться Вопрос. Использует ли американская разведка секс в качестве приманки для получения информации? Ответ. Я не настроен обсуждать эти вопросы. Вопрос. Мы, по крайней мере, не используем это так широко, как в Советском Союзе? Ответ. Нет, мы, конечно, этого не делаем. Тем не менее признаем привлекательность секса.

Директор ЦРУ Аллен Уэлш Даллес

Четырьмя годами ранее русские обвинили Даллеса в использовании сладострастных женщин-агентов ЦРУ для соблазнения советской олимпийской сборной в Мельбурне, Австралия, в 1956 году. Пикантное заявление было сделано «Литературной газетой».

Американская разведывательная служба, — писала газета 2 апреля 1957 года, — делала все возможное, чтобы навязать советским спортсменам знакомство с молодыми женщинами. Ее агенты более чем настойчиво уговаривали их «хорошо провести время» «Литературная газета»

В газете подразумевалось, что советские спортсмены презирали соблазнительниц и предпочитали оттачивать свои навыки метания молота и прыжков с шестом.

Другой инструмент торговли — деньги — используется ЦРУ, как и прочими разведывательными службами, для оплаты агентов и двойных агентов, а также при необходимости для покупки информации. Деньги, в частности, не считали, когда Даллес охотился за секретной речью Хрущева в 1956 году.

Центральное разведывательное управление является одним из крупнейших потребителей электронных приборов и оборудования для подслушивания.

Наиболее известным примером применения этого оборудования может служить «берлинский туннель» ЦРУ. Это была секретная установка подслушивания связи советского военного учреждения, смонтированная в туннеле, который начинался у мнимой американской радиолокационной станции и вел через границу в Восточную Германию. Русские обнаружили туннель 22 апреля 1956 года и использовали его в пропагандистских целях, пригласив для ознакомления корреспондентов западной прессы. Позднее фотоснимки и чертеж туннеля были помещены в брошюре «Пойманы с поличным».

Иногда перехват советских телеграмм и контролирование линий связи осуществляется более простым путем. Например, несколько лет назад корреспондент ТАСС в Монтевидео ежедневно пересылал в Москву до тысячи слов информации с критикой политики США в Латинской Америке. Сотрудник Центрального разведывательного управления сразу же знакомился с его сообщениями в той телеграфной компании, услугами которой пользовался корреспондент ТАСС.

Здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния, 1962 год

Еще одна история с организованным ЦРУ подслушиванием, получившая меньшую огласку, чем история с «берлинским туннелем», началась в час ночи 15 сентября 1960 года, когда повернулся ключ в дверях квартиры на двадцать третьем этаже здания «Сегуро дель Медико» в Ведадо — фешенебельном районе Гаваны.

Квартира принадлежала очаровательной двадцатишестилетней блондинке миссис Марджори Леннокс, разведенной с мужем и числившейся сотрудницей посольства США в Гаване. В тот час она была в квартире одна, а вошедшие к ней люди оказались сотрудниками кубинских органов государственной безопасности. Кубинцы арестовали Леннокс, обвинив ее в шпионаже, и через два дня выслали из Кубы. В международном аэропорту Майами Леннокс заявила встречавшим ее журналистам:«Все это так глупо! Я была дома одна и уже почти засыпала, когда в квартиру проникли люди с пистолетами.

Я потребовала у них объяснений, и они ответили: "Вы шпионка. При обыске у членов шпионской организации мы нашли ключ от вашей квартиры".

"Я шпионка? — мило улыбаясь, воскликнула Марджори Леннокс. — Смешно!"»

На вопрос одного из журналистов, давала ли Леннокс ключ от своей квартиры кому-нибудь из сотрудников посольства США, она заявила: «Я не могу ответить на этот вопрос».

В день высылки миссис Леннокс кубинцы арестовали еще шестерых американцев, обвинив их в принадлежности к шпионской организации, которая занималась, в частности, подслушиванием разговоров в представительстве агентства Синьхуа, расположенном в том же здании, что и квартира Марджори Леннокс. Были арестованы «инженер-электрик» Даниэл Карсуэлл, «инженер-механик» Юстас Денбрант, «инженер-электрик» Эдмунд Таранский, сотрудник посольства США Роберт Нит и американский гражданин итальянского происхождения, учитель танцев по профессии, Марио Нордио с женой, приехавший в Гавану из Нью-Йорка. Кубинцы утверждали, что фактическим хозяином квартиры, где жила Марджори Леннокс, был Нордио.

17 декабря 1960 года военный трибунал в Гаване приступил к рассмотрению дела трех «инженеров» и Марио Нордио, обвинявшихся в установке аппаратуры подслушивания в отделении агентства Синьхуа. 10 января 1961 года «инженеры» были приговорены к десяти годам тюремного заключения каждый, а Нордио — к высылке из Кубы.

Посол США Филипп Бонсел вручил кубинцам протест по поводу ареста Марджори Леннокс, однако ни словом не обмолвился об «инженерах» и учителе танцев. И конечно, не без оснований: все три «инженера» в действительности были специалистами ЦРУ по установке электронной аппаратуры подслушивания. Вашингтон был особенно обеспокоен тем, что высокопоставленный Карсуэлл, знавший о подобных электронных операциях в других частях мира, может быть передан русским для допроса.

В связи с этим сотрудники ЦРУ и Государственного департамента начали исподволь прощупывать возможность освобождения двадцати семи американцев, включая трех «инженеров», отбывавших на Кубе тюремное заключение. В конце концов в апреле 1963 года они были освобождены и высланы в США. Этого добился все тот же Джеймс Донован, которому четырьмя месяцами раньше удалось добиться обмена кубинских эмигрантов, захваченных в плен после высадки на Плайя-Хирон, на медикаменты и продукты.

В конце апреля начали происходить странные вещи

В ночь на 22 апреля губернатор Нью-Йорка Нельсон А. Рокфеллер отменил пожизненный тюремный срок ФрансискоМолине, выступавшему за Кастро кубинцу, который устроил стрельбу в нью-йоркском ресторане во время визита Кастро на заседание Генасамблеи ООН в сентябре 1960 года. При этом Молина убил девятилетнюю венесуэльскую девочку Магдалену Урдането, которая оказалась случайным свидетелем. Рокфеллер, заверив федеральное правительство в том, что действует «в национальных интересах», выпустил Молину из государственной тюрьмы в Стормвилле.

Одновременно генеральный прокурор Роберт Кеннеди объявил, что министерство юстиции сняло обвинения с трех кубинцев, включая атташе миссии Кастро в ООН, которые были арестованы за заговор с целью подрыва оборонных сооружений вокруг Нью-Йорка. Эти трое плюс Молина были доставлены самолетом из Флориды в Гавану, когда Донован вернул американцев с Кубы, что, по сути, равнялось прямому обмену трех диверсантов и убийцы на трех сотрудников ЦРУ.

Прилетев в Майами, Карсуэлл, Денбрант и Таранский отказались разговаривать с журналистами, по каким-то причинам в отличие от остальных возвращающихся не сообщили американскому Красному Кресту свои адреса, а затем бесследно исчезли.