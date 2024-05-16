Вудсток-1999: как невменяемые отморозки разгромили рок-фестиваль

Рок-фестиваль «Вудсток», который проходил в 1999 году в городе Рим, штат Нью-Йорк, должен был стать атмосферным мероприятием, где царили бы мир и свободная любовь, как на культовом Вудстоке за 30 лет до этого. Но в результате фест превратился в дикий треш и угар. На «Вудстоке-99» два человека погибли, несколько — стали жертвами изнасилований. Невменяемые отморозки поджигали вещи и валялись в фекалиях при 38-градусной жаре. Впечатляющие фотографии с места трагических событий демонстрируют, какой кошмар творился во время стычек между участниками печально известного мероприятия.

Неформалы, измазанные грязью и фекалиями громили все вокруг на фестивале «Вудсток 99». Прибывшие на место полицейские долго не могли успокоить распоясавшихся гуляк. Пожары то тут, то там освещали ночное небо, а мародеры в это время грабили фургоны. Ужас, который там творился, тяжело передать словами, но можно увидеть на архивных фотографиях.

Фестиваль проходил на территории бывшей военно-воздушной базы. Участники карабкались на столбы, чтобы лучше разглядеть выступления культовых групп, среди которых были Red Hot Chili Peppers и Metallica. Одним из самых отвратительных происшествий на фестивале стало групповое изнасилование женщины во время выступления группы Limp Bizkit. События на «Вудстоке 99» очевидцы сравнивали с апокалипсисом. Место, где было организовано мероприятие, находилось далеко от необходимых удобств, поэтому все вокруг было завалено мусором. Участникам приходилось устанавливать палатки прямо на бетоне.

Худшая часть началась, когда на фестивале воцарилась полная антисанитария. Организаторы установили баки с питьевой водой, но народ начал в них купаться. Понятно, что пить такую воду было невозможно, поэтому люди стали проделывать отверстия в трубах, подключенных к бакам. В результате возник целый поток, в котором вода смешалась с фекалиями из переполненных биотуалетов.

Почти все были покрыты смесью грязи и экскрементов с головы до ног. На фестивале не хватало напитков и воды. 200 000 участников вынуждены были покупать питьевую воду по 8 долларов за бутылку.

А потом начались случаи нападений, изнасилований и неадекватного поведения. Охрана больше не могла контролировать ситуацию. Народ завалил мусором все вокруг. Некоторых участников после драк выносили из этого хаоса на носилках.

Беспредел продолжался и во время выступления группы Red Hot Chili Peppers. Пока шел концерт, какие-то беспредельщики зажигали факелы, используя пластиковые бутылки. В результате пожар охватил аудиовышку. На место прибыли сотни полицейских, которые пытались восстановить порядок. Они вступали в стычки с разгоряченными хулиганами.

Сообщалось о большом количестве сексуальных домогательств и о восьми случаях изнасилования. На фестивале скончались два человека: они умерли от адской жары. 10 000 участникам понадобилась медицинская помощь — 7000 из них пострадали от теплового удара и обезвоживания. 44-х дебоширов арестовали. «Вудсток 99» назвали «днем, когда умерла музыка». Известный фестиваль стал местом хаоса и губительной разрухи. До этого фестиваль «Вудсток» был символом свободы и любимым местом сбора хиппи.