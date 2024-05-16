Когда время «замедляется»

Умение регулировать течение времени стало бы настоящей суперспособностью для любого человека. Ведь некоторые моменты жизни очень хочется продлить, а некоторыми, наоборот, можно наслаждаться бесконечно. Как выяснили ученые из Кентерберийского университета церкви Христа (Великобритания), подобный механизм действительно есть в человеческом мозге, но действует он ровно наоборот.

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Бег времени

В исследовании приняли участие 33 физически активных человека. Их попросили мысленно отсчитать 30 секунд в состоянии покоя и во время выполнения аэробных упражнений на велотренажере в лабораторных условиях. Оказалось, когда участники не тренировались, они воспринимали реальные 30 секунд как более короткий отрезок времени. А вот во время езды на велосипеде полминуты, по ощущениям добровольцев, наоборот, «растягивались» — длились примерно на 8% дольше, чем показывали часы.

Ничего удивительного

Впрочем, как утверждают ученые, результат был вполне предсказуемым. Ведь логично, что неприятные ощущения, к которым относится и мышечная активность, воспринимаются как более продолжительные. Аналогичные результаты демонстрировали и более ранние эксперименты.

Например, 58-летняя жительница Канады Донна-Джин Уайл, установившая новый мировой рекорд по нахождению в планке — 4 часа 30 минут и 11 секунд — сознавалась, что, по ее ощущениям, этот период превратился для нее в вечность. Несмотря на интересные в целом результаты исследования, пока ученые не знают, как применить их в практической жизни.