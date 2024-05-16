Как российских «художниц» сурово наказали за провал на Олимпиаде

Время после распада СССР стало крайне непростым для российской художественной гимнастики. Кроме объективных причин спада (потеря огромного количества спортсменок, ставших выступать за другие страны СНГ), были ещё и скандалы. Один из таких произошёл в 1996 году, после Олимпиады в Атланте.

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Нашу команду, не добившуюся желаемого результата, сурово наказали.

Начали тормозить

На чемпионате Европы 1995 года, который одновременно был и отбором на Олимпиаду, случился первый скандал. Сборной России снизили баллы в упражнениях с мячами и лентами, из-за чего команда оказалась на третьем месте. Кто-то из руководителей посоветовал спортсменкам в качестве протеста на выходить на награждение. Боссам мировой художественной гимнастики этот поступок пришёлся не по вкусу. Бронзы россиянок лишили — и это было ещё не самым суровым наказанием. Вполне могли не допустить до Олимпиады. Впрочем, на том чемпионате Европы россиянки всё равно стали абсолютными чемпионками.

«После этого инцидента наша сборная команда стала не в фаворе у судей, да и благодаря этой выходке между федерацией и тренерским штабом началась война. Естественно, это не могло не отразиться на тренировочном процессе. Руководство как могло скрывало эти дрязги, но тренерский штаб был на нервах. На соревнованиях нам перестали ставить заслуженные оценки. Началась череда неудачных выступлений», — делилась в социальных сетях воспоминаниями участница того ЧЕ Елена Кривошей.

© Соцсети Елены Пчелинцевой

Именно в таком опальном положении сборная России подходила к Олимпиаде. Кривошей убеждена: от международной федерации поступали намёки в адрес судей, что нашу команду нужно немного «тормозить», чтобы прервать гегемонию на мировой арене. Игры в Атланте обещали стать далеко не лёгкой прогулкой.

Провал на Играх

Практически сразу стало понятно, что Россию несколько «поддавливают». На первое место после стартового вида в командных соревнованиях вышла сборная Испании, хотя ошибок они сделали не меньше, чем наши спортсменки. После этого шансов на первое место у россиянок практически не было. В итоге даже второе место наши девушки упустили, отдав его представительницам Болгарии. Под сильнейшим давлением сказывались и нервы.

В итоге та Олимпиада стала для России настоящим провалом. Сборная не взяла ни одной золотой медали, что выглядело как нонсенс. А вернувшись на Родину, спортсменки и вовсе столкнулись с тем, что родная федерация решила… наказать их за поражение. Первой ласточкой стало увольнение тренера Марины Фатеевой. Затем добрались и до самих гимнасток.

Многих участниц Олимпиады попросту не пригласили на сборы. В Олимпийском комитете России (ОКР) девушкам сообщили, что они могут продолжать бороться за попадание в состав, но места им не гарантированы. По сути, этим было всё сказано. Для гимнасток подобное стало сильнейшим потрясением.

«У всех случился шок. Мы были юными, вокруг даже взрослые тяжело это переживали. Радости от бронзы никто не ощущал. Нас поддерживали наши родные и личные тренеры из наших городов, а у федерации каких-то добрых слов не нашлось. Сейчас плюс в том, что есть соцсети. Все пишут, девушки чувствуют эту огромную любовь и поддержку. Мы же сидели в Волгограде, и было ощущение, что мы никому не нужны. Просто молча отстранили, и все. Нас как будто не стало», — рассказывала в 2021 году Кривошей «Спорт-Экспрессу».

© Дина Аверина

Поводом для откровенного рассказа о той ситуации для Елены стало откровенно несправедливое судейство в адрес сестёр Авериных на Олимпиаде в Токио. Тогда на защиту спортсменок действительно поднялась вся страна, как и впоследствии — на защиту Камилы Валиевой. В 1996-м же широкой огласки быть просто не могло, и имена участниц Игр вскоре оказались вычеркнуты из истории спортивными чиновниками.