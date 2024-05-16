Как старообрядцы официально стали банкирами империи
В Государственном музее истории религии рассказали, как после 15 мая 1883 года 15 миллионов старообрядцев Российской империи получили правовой статус.
Сотрудники музея напомнили, что 15 (3) мая 1883 года Александр III подписал указ "О даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по отправлению духовных треб". Так 15 миллионов старообрядцев Российской империи, наконец, получили правовой статус.
Самое основное, как считают историки, было то, что этим миллионам официально разрешили заниматься предпринимательством и промышленностью. Такой закон, по сути, был необходим, так как на тот момент большая часть промышленности и банковского сектора страны контролировалась как раз старообрядцами. До этого указа к ним относились как к людям, обладающим разве что правом "раскаяться в грехе раскола".
Помимо этого, указ давал возможность староверам получить паспорт. И они начали занимать управленческие должности в тех областях империи, где "компактно проживали".
Также им разрешили совершать общественные моления. Но для этого ритуалы должны были проводиться в специально устроенных помещениях.
"Разрешался указом ремонт старых и открытие новых церквей, но без колоколен. И с ведома Министерства внутренних дел и главы синода", - отметили в музее.
При этом ограничения все же сохранялись. Например, запрет на публичную проповедь, на деятельность старообрядческих учителей и воскресных школ, на крестные ходы и прочее.
Полностью преследование и ограничение в правах по религиозному признаку было запрещено лишь в манифесте "Об укреплении начал веротерпимости". Он появился в 1905 году.
Время Александра III для старообрядцев было относительно спокойным по сравнению с предыдущими годами.
До этого история помнит 12 статей, которые издала царевна Софья в 1658 году, преследуя старообрядцев. "Того, кто даст староверам даже воду, бить кнутом или батогами", - гласила одна из них.
Если при Александре I староверов предпочитали терпеть, особо не замечать, то уже при Николае I они вновь стали переживать "темные времена". Их опять лишили всех прав. Например, запретили вести метрические книги. А значит, браки и рожденные в них дети не признавались государством. Более мягким отношение к староверам стало при Александре II, когда в 1874 году государством были признаны браки староверов, а их дети стали считаться законнорожденными.