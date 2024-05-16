Как старообрядцы официально стали банкирами империи

В Государственном музее истории религии рассказали, как после 15 мая 1883 года 15 миллионов старообрядцев Российской империи получили правовой статус.

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Сотрудники музея напомнили, что 15 (3) мая 1883 года Александр III подписал указ "О даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по отправлению духовных треб". Так 15 миллионов старообрядцев Российской империи, наконец, получили правовой статус.

Самое основное, как считают историки, было то, что этим миллионам официально разрешили заниматься предпринимательством и промышленностью. Такой закон, по сути, был необходим, так как на тот момент большая часть промышленности и банковского сектора страны контролировалась как раз старообрядцами. До этого указа к ним относились как к людям, обладающим разве что правом "раскаяться в грехе раскола".

Помимо этого, указ давал возможность староверам получить паспорт. И они начали занимать управленческие должности в тех областях империи, где "компактно проживали".

Также им разрешили совершать общественные моления. Но для этого ритуалы должны были проводиться в специально устроенных помещениях.

"Разрешался указом ремонт старых и открытие новых церквей, но без колоколен. И с ведома Министерства внутренних дел и главы синода", - отметили в музее.

При этом ограничения все же сохранялись. Например, запрет на публичную проповедь, на деятельность старообрядческих учителей и воскресных школ, на крестные ходы и прочее.

Полностью преследование и ограничение в правах по религиозному признаку было запрещено лишь в манифесте "Об укреплении начал веротерпимости". Он появился в 1905 году.

Время Александра III для старообрядцев было относительно спокойным по сравнению с предыдущими годами.

До этого история помнит 12 статей, которые издала царевна Софья в 1658 году, преследуя старообрядцев. "Того, кто даст староверам даже воду, бить кнутом или батогами", - гласила одна из них.

Если при Александре I староверов предпочитали терпеть, особо не замечать, то уже при Николае I они вновь стали переживать "темные времена". Их опять лишили всех прав. Например, запретили вести метрические книги. А значит, браки и рожденные в них дети не признавались государством. Более мягким отношение к староверам стало при Александре II, когда в 1874 году государством были признаны браки староверов, а их дети стали считаться законнорожденными.