Кого удаляли со всех фотографий с Юрием Гагариным

Имя этого человека и даже его лицо было вычеркнуто из советской истории на долгие десятилетия. В свое время он часто появлялся на кадрах кинохроники и на фотографиях рядом с Юрием Гагариным. Но до 1989 года его попросту удаляли со снимков.

Человек, которого не было

Имя человека, о котором идет речь, было вычеркнуто из истории: он исчез из публикаций, видеокадров и фотографий и не появлялся до 1989 года. По крайней мере, В.М. Цыбин и В.А. Калашников, авторы издания «Космические и земные дороги», утверждают, что этого мужчину удалили со снимка, на котором был изображен первый космонавт Юрий Гагарин. При этом коллегу Гагарина, Германа Титова, также запечатленного на данной фотографии, не тронули. Та же фигура оказалась искусно заретуширована и на коллективных снимках, где присутствовал Гагарин. Нетрудно догадаться, что данное лицо имело такое же прямое отношение к космонавтике, как Гагарин и Титов.

Если верить Александру Железнякову, автору книги «Первые в космосе. Как СССР победил США», этот человек был и на торжественном заседании Госкомиссии по пуску корабля «Восток», которое состоялось 10 апреля 1961 года. Тогда было объявлено о том, что «первым для выполнения космического полета рекомендовано назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича, а запасным пилотом — Титова Германа Степановича». Гагарин заверил собравшихся в том, что оправдает возложенное на него доверие. Все происходящее беспристрастно зафиксировали камеры. В последующие годы эта съемка демонстрировалась регулярно и повсюду, но всегда не полностью. По словам Железнякова, кадры с участием второго запасного пилота, вырезали цензоры.

Третий номер

Этим вторым запасным пилотом был Григорий Григорьевич Нелюбов, который имел все шансы стать первым человеком, побывавшим на орбите. В издании «Юрий Гагарин. Народный герой» упоминается о том, что Нелюбов был обладателем удостоверения космонавта с № 3 и так же, как Гагарин и Титов, заранее записал обращение к советскому народу от имени покорителя космоса. Как известно, дублеры Гагарину не понадобились. Но имя Титова осталось на скрижалях истории и впоследствии он стал вторым космонавтом, а вот про Нелюбова все забыли. Между тем, известно, что Григорий Григорьевич проходил аналогичную подготовку. Более того, было изготовлено только три скафандра: для Гагарина, Титова и Нелюбова. Да и многие отдавали предпочтение именно Нелюбову, а не Гагарину, так как тот был неформальным лидером группы.

Впрочем, как отмечает в своей книге «108 минут, изменившие мир» Антон Первушин, стремление Григория Нелюбова находиться в центре внимания и его подчеркнутое чувство превосходства комиссия отнесла не к достоинствам, а к недостаткам. Однако в тройку кандидатов на первый полет к звездам Нелюбов все же был включен. Тот факт, что он не стал первым, амбициозного молодого мужчину наверняка огорчил, но его карьера в период триумфа Гагарина, тоже, казалось, пошла на взлет. В конце 1961 года Нелюбов должен был отправиться в космос, однако по техническим причинам полет был отложен. Так в жизни космонавта началась черная полоса. Весной 1962 года его и вовсе отстранили от работы по состоянию здоровья.

Во всем виноват характер?

Товарищи Григория Нелюбова отправлялись на орбиту, а сам оставался на земле. Возможно, именно это обстоятельство, а также характер Нелюбова послужили причинами инцидента, который окончательно разрушил его карьеру. Как пишет Анатолий Александров в своей книге «Путь к звездам. Из истории советской космонавтики», однажды Нелюбов в компании летчиков Аникеева и Филантьева находился на платформе Ярославского вокзала. Заметив военный патруль, Аникеев и Филантьев отдали честь, а Григорий этого не сделал. На требование предъявить документы Нелюбов ответил отказом. Вскоре рапорт начальника патруля оказался у коменданта, который заверил нарушителя в том, что отправит его в Главный штаб ВВС.

Генерал Каманин решил уладить дело миром, договорившись с комендантом о том, что Григорий Нелюбов извинится перед офицерами. Но Нелюбов отказался и извиняться. Эдуард Буйновский в книге «Повседневная жизнь первых российских ракетчиков и космонавтов» утверждает, что за этим последовало отчисление Григория Нелюбова из отряда космонавтов и направление его для прохождения службы в одну из авиационных частей на Дальнем Востоке. Понятно, что для космонавта № 3 это было страшным ударом. Все попытки Нелюбова вернуться к прежней жизни не увенчались успехом. Поговаривали, что он начал злоупотреблять алкоголем. В 1966 году в состоянии опьянения он погиб под колесами поезда. До сих пор не стихают споры о том, был ли это несчастный случай или неудавшийся космонавт сам свел счеты с жизнью.