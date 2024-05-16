Вторая планета от Солнца: как советские межпланетные станции выяснили, чем дышат на Венере

16-17 мая 1969 года в истории космонавтики произошло знаковое событие - автоматические межпланетные станции (АМС) "Венера‑5" и "Венера‑6" достигли второй планеты от Солнца.

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Аппараты запустили с Земли 5 и 10 января: их задачей было изучить атмосферу Венеры, а также доставить на ее поверхность особый груз - вымпелы Советского Союза с барельефом Ленина и гербом СССР.

"Венера‑5" и "Венера‑6" были "близнецами" и усовершенствованными версиями станции "Венера-4". Они состояли из двух частей: орбитального отсека и спускаемого аппарата и весили 1130 килограмм каждая (из них 405 килограмм приходилось на спусковой аппарат).

© РИА Новости // "Венера‑5"

Конструкторы Машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина повысили точность измерения состава атмосферы планеты, а также увеличили допустимый диапазон внешних давлений на аппараты, также они должны были выдержать температуру до 290 градусов. На обеих "Венерах" был уменьшен размер парашюта с 55 до 12 квадратны метров - для того, чтобы спуск происходил быстрее. Купола изготовили из особой ткани, которая выдерживала температуру более 500 градусов Цельсия.

К сожалению, добраться до поверхности Венеры станции не смогли. Уже позже выяснилось, что давление на планете - 92 атмосферы (аппараты были рассчитаны на 27 атмосфер), а средняя температура - 462 градуса. Планета оказалась самой горячей в Солнечной системе. "Венера-5" и "Венера-6" погибли примерно на высоте 18 километров от поверхности. Но аппараты собрали важную информацию о составе атмосферы Венеры: на 97% она состоит из углекислого газа, 2% приходится на азот и всего 0,1% - на кислород.

© РИА Новости // Копии доставленных на Венеру вымпелов

Межпланетные станции запустили в строго определенное время - так называемое "окно запуска". Оно "открывается", когда взаимное расположение Земли и Венеры дает возможность вывести аппараты на траекторию перелета с минимальными затратами энергии (расстояние между планетами при этом составляет чуть более 15 миллионов километров). "Окно запуска" наступает примерно через каждые 584 суток. "Венера-5" и "Венера-6" отправили в космос 5 и 10 января 1969 года. До планеты им предстояло лететь 131 сутки и 127 суток - к Венере станции должны были прибыть с интервалом в 24 часа.

Космические аппараты запустили с космодрома Байконур и вывели на орбиту искусственного спутника Земли. А уже оттуда отправили на Венеру. Действовать нужно было с огромной точностью: если бы ошибка в скорости составила всего 1 метр в секунду, станции бы прошли мимо цели на 70 тысяч километров. В итоге расчеты, по космическим меркам, оказались точными: промах составил всего 25 тысяч километров для "Венеры-5" и 150 тысяч километров для "Венеры-6". Ориентировали станции по Солнцу и Сириусу.

© РИА Новости // Схема полета АМС "Венера-5"

16 мая станции подлетели к Венере. Первый спускаемый аппарат отделили на высоте 37 тысячах километров от поверхности планеты, второй - на 25 тысячах километров. Оба выполнили глубинное зондирование атмосферы. Также станции получили ранее неизвестные данные о "солнечном ветре", который бушевал вблизи планеты.

После того, как "Венеры" начали спуск на парашюте, они выполнили более 70 измерений давления (оно колебалось от 0,6 до 27 атмосфер) и свыше 50 измерений температуры (приборы зафиксировали показания от 25 до 320 градусов Цельсия). Их главными "орудиями" были барометр, термометр, газоанализатор и фотометр.

Ученые заранее предполагали, что аппараты не смогут сесть на планету - слишком большим было давление. Добраться до поверхности смогла лишь "Венера-7", корпус которой сделали гораздо более прочным, из титана. Но запуск "Венеры-5" и "Венеры-6" был оценен как 100-процентный успех.

© НПО Лавочкина // Космический аппарат в лаборатории Машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина

Почему запустили сразу две "Венеры"? Ученые считали, что в этом случае эффективность миссии будет гораздо выше. Они оказались правы. "Венера-6" смогла опуститься ниже "Венеры-5" - "шестерка" оказалась над высокими горами планеты, а потому ученым досталась ценнейшая информация об уровне освещенности. Они подтвердили догадку, что атмосфера Венеры практически непрозрачна.