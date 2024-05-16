Кто спас от закрытия в 1922 году Большой и Мариинский театры

В издательстве "Вече" вышла книга известного писателя и историка Сергея Дмитриева "Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции" о первом наркоме просвещения Советской России.

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Имя Луначарского слышали почти все, но странным образом обстоятельства его рождения и воспитания, его революционный путь, его отношения с Лениным и Сталиным, а также то, чем он занимался, находясь на не самом выгодном посту в разрушенной гражданской войной стране, - все эти факты до сих пор остаются малоизвестными. Сергей Дмитриев взял на себя труд изучить фигуру нашего первого министра культуры.

Из вашей книги я узнал, что Луначарский в свое время фактически спас от уничтожения Большой театр, который затем стал и сегодня является культурной визитной карточкой нашей страны...

Сергей Дмитриев: Да, и спасал его несколько раз, постоянно отстаивая политику сохранения театрального наследия и даже объявив в 1923 году лозунг "Назад к Островскому!".

Еще в июле 1919 года он выступил против левацкого отношения к театрам Николая Бухарина:

"Т. Бухарин думает, что знакомство со всем прошлым человечества через великие произведения гениев всех народов и всех эпох … означает собой "плен" у буржуазной культуры. Мы же считаем, что это называется образованностью, что это называется овладением культурой прошлого…"

Когда 12 января 1922 года Политбюро приняло по инициативе Ленина постановление "О закрытии Большого театра", Луначарский "категорически" потребовал пересмотреть это решение, упрекая при этом Ленина:

"Если законы конституции не распространяются на ЦК, то законы разумности безусловно распространяются".

Наркому удалось привлечь на свою сторону профсоюзы, Моссовет и ВЦИК в лице его председателя Михаила Калинина, и решение Политбюро было в итоге отменено!

Однако 2 ноября 1922 года Политбюро вновь по настоянию Ленина, желавшего "положить театры в гроб", принимает решение о закрытии теперь уже двух театров: Большого и Мариинского. И вновь Луначарскому с огромными усилиями удалось тогда спасти театры от гибели.