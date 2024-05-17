Ученые описали новый вид обитателей «парка юрского периода» на территории современной Сибири

Российские ученые описали новый вид и род цератозавров. Этот динозавр получил название киякурсор (от латинского «бегун с реки Кия») и стал первым цератозавром, найденным в отложениях мелового периода Азии. Ранее считалось, что они вымерли на этой территории на 40 млн лет раньше. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

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Цератозавры (ящеры с рогом) — группа рано отделившихся от общего эволюционного ствола хищных динозавров (теропод). Это первая эволюционно успешная группа динозавров-хищников. Как отмечают палеонтологи, такое стало возможно благодаря большому разнообразию: цератозавры были представлены как мелкими особями (1−1,5 метра в длину), так и очень крупными (10−11 метров).

В процессе эволюции у цератозавров произошла редукция, то есть уменьшение, конечностей. Так, даже крупные динозавры этого вида имели очень маленькие передние лапы, при этом их мускулатура, вопреки ожиданиям, была хорошо развита. Цератозавры были широко распространены в юрском (145−200 млн лет назад) и меловом (66−145 млн лет назад) периодах, их остатки находят практически на всех континентах. В меловом периоде цератозавры в основном обитали на южных континентах. Считалось, что в Азии они вымерли в конце юрского периода. Находка российских палеонтологов стала первым свидетельством обитания цератозавров мелового периода в Азии.

«Мы описали новый род и вид динозавра на основании фрагмента скелета одного животного, включающего шейные позвонки, плечевую кость и элемент пояса передней конечности, а также кости задней конечности в анатомическом сочленении. Обнаружен этот фрагментарный скелет на берегу реки Кия, в местонахождении Шестаково, которое датируется ранним меловым периодом», — рассказал и. о. заведующего кафедрой зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета Павел Скучас.

Примечательно, что ученые не извлекали найденные кости из куска породы. Для их исследования была проведена компьютерная томография в Клиническом консультативно-диагностическом центре имени И. А. Колпинского города Кемерово. Гистологический анализ костной ткани показал, что скелет принадлежал молодому, еще растущему животному.

Новый род относится к ноазавридам — небольшим изящным и быстробегающим цератозаврам. Палеонтологи подтвердили, что новый цератозавр также быстро бегал. У него, как и у других «бегунов», обнаружили удлиненные отделы задних конечностей. Так, ученые сравнивают его ногу с ногой страуса — современного быстробегающего хищного динозавра. Учитывая способность нового цератозавра к быстрому бегу, его назвали киякурсором — «бегуном» с берегов реки Кия. Видовое название киякурсора — longipes, то есть длинноногий.

Остатки были найдены на территории так называемого Великого Сибирского рефугиума — обширной территории Сибири, на которой в раннем мелу продолжали существовать формы, типичные для юрского времени. Можно сказать, это был «Парк юрского периода» в меловое время: в этом рефугиуме-парке выживали юрские реликты, которые во многих других местах вымерли.