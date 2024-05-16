Почему святой князь Владимир решил крестить Русь

В конце июля православные верующие в России отмечают День крещения Руси — дату, когда христианство было принято в качестве официальной государственной религии. Вокруг этого события до сих пор ведутся споры и дискуссии: начиная с того, с какого года стоит вести отсчет истории христианства на Руси, и заканчивая самим процессом крещения. «Лента.ру» постаралась разобраться в тонкостях праздника.

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Дата Крещения Руси

День крещения Руси ежегодно отмечают 28 июля, 2024 год — не исключение. В этот раз праздник выпадает на воскресенье.

День крещения Руси официально не входит в перечень нерабочих дней, но поскольку в 2024-м он отмечается в воскресенье, будет обычный выходной.

История христианства на Руси до прихода князя Владимира к власти

Принятие христианства на Руси прочно связано с именем князя Владимира, называемого церковью святым равноапостольным. Однако, по словам некоторых историков и религиоведов, эта конфессия пользовалась популярностью у славян еще до его прихода.

Главный специалист департамента науки и образования Российского военно-исторического общества (РВИО) Анастасия Климова Киеве еще в середине IX века патриарх Фотий, который в 867 году заметил у восточных славян большой интерес к христианской проповеди. Правда, его попытка обращения киевлян в правоверных христиан удалась только наполовину, так как вскоре в Киев пришел князь Олег, чья верность язычеству содействовала возвращению религиозных предпочтений народа к своим истокам.

О существовании христианства до официального крещения Руси говорит и религиовед Анна Карасева. Она приводит три доказательства.

До прихода князя Владимира к власти в Киеве уже стояла церковь Илии Пророка, в которой дружинники Владимира и других князей присягали после завершения торговых сделок с Византией. В IX-X веках славяне начали массово отказываться от трупосожжения и переходить на трупоположение — христианский погребальный обряд. Среди погребальной утвари археологи нашли много украшений в виде крестов.

Ильинская церковь в Киеве (XVII-XVIII век). Построена на месте древней церкви Святого Илии

Роль святого князя Владимира в крещении Руси

Тем не менее отрицать значение фигуры святого равноапостольного князя Владимира в этой истории было бы несправедливо. Владимир был внуком великой княгини Ольги, сыном князя Святослава и «вещей девы» Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. Он вступил на престол в 17 лет и первые 6 лет провел в походах, успев прославиться как весельчак, любитель шумных застолий и фаворит дружины.

По преданию, после одного из удачных походов в 983 году Владимир, который был убежденным язычником, решил принести своим богам языческую жертву. Жребий пал на юношу Иоанна, чей отец-христианин Феодор не хотел отдавать сына и проклинал языческих идолов. В ответ разъяренные язычники убили и Феодора, и его сына — в этот момент вера князя Владимира пошатнулась.

Феодор и Иоанн стали считаться первыми христианскими мучениками на Руси. День их памяти — 25 июля

Потом, согласно летописям, между 986-м и 987-м годами ко двору киевского князя приходили посольства от разных народов, призывающие Русь обратиться в их веру. Сначала пришли волжские булгары, которые славили мусульманского пророка Магомета, — Владимиру не понравилась аскетичность их богослужений, рассуждения о загробной жизни и женщинах и запрет на вино. Потом приходили католики из Рима и иудеи из Хазарии, но и их веры не пленили князя. Наконец, последним прибыл православный проповедник из Византии.

Фрагмент фрески. Киево-Печерская лавра

Он приглянулся Владимиру больше всех, но, чтобы быть уверенным до конца, князь отправил девять посланников во все страны, откуда приезжали посольства. Вернувшись из Константинополя, русские послы, побывавшие на службе в Софийском соборе, сказали: «Мы не знали, на земле мы стояли или на небе». Так было решено принять христианство.

Если отвлечься от преданий, можно объяснить выбор Владимиром христианства двумя основными причинами, говорит Анна Карасева.

«Во-первых, стоит выделить личную причину: Владимира воспитывала его бабушка Ольга, крещеная православная христианка, — рассказывает религиовед. — Кроме того, существует легенда о чуде с прозрением (летописи гласят, что князь ослеп после взятия Херсонеса, а потом прозрел благодаря христианским молитвам, — прим. Ленты.ру). Во-вторых, есть и политические мотивы. Владимиру было важно укрепить свое положение как Киевского князя. Религия могла этому помочь: помимо идеи «один Бог, один князь», она утверждала также, что князь — это помазанник Божий, а то, что установлено божественной властью, человек свергнуть не может Анна Карасева, религиовед

Кроме того, принятие христианства укрепляло отношения с Византией и влияло на международный статус Руси: ее народы больше не считались варварскими, говорит Карасева.

Икона Святой князь Владимир с молитвой

Процесс крещения Руси

Разумеется, крещение Руси не могло произойти мгновенно. Первым в новую веру обратился сам князь Владимир — согласно «Повести временных лет», это произошло в Херсонесе в 988 году (эту дату и взяли за главную точку отсчета). В этом же году, по возвращении в Киев, князь крестил всех своих сыновей; позже крестились бояре и другие приближенные к нему люди, а потом произошло массовое крещение горожан — у места впадения в Днепр реки Почайны.

Летописи так описывают это событие: «На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте...» В других городах процесс крещения произошел позже.

Я думаю, что массовая христианизация прошла за один-два века. Однако на Руси довольно долго — до XVI-XVII века — было распространено двоеверие — феномен, когда человек сознательно молится одновременно двум богам взаимоисключающих религий

Анна Карасева, религиовед

Популярная теория о том, что Русь крестили насильно, по мнению Анны Карасевой, не совсем справедлива. «В "Повести временных лет" действительно есть записи о том, что народ плакал, когда свергали языческих идолов, однако в тех же летописях зафиксировано, что уже на следующий день люди с радостью шли на крещение и были довольны тем, что дети теперь ходят в школы», — рассказывает Карасева.

По ее словам, крылатая фраза про «крещение огнем и мечом» может относиться только к процессу крещения Новгорода, где было сильно языческое движение, которое сопротивлялось принятию новой религии. Однако, как утверждает историк и специалист по Древней Руси Петр Стефанович, все данные о якобы противостоянии крещению недостоверны и основаны на более поздних легендах.

Как и когда в современной России отмечают Крещение Руси

День крещения Руси принято отмечать 28 июля, в день памяти князя Владимира, который за свои заслуги был причислен к лику святых. В 2008 году патриарх Алексий II от имени Архиерейского собора Русской православной церкви предложил внести этот день в список особых государственных дат.

1 июня 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"» и вписал День крещения Руси в перечень памятных дат страны.

Как правило, ежегодно 28 июля в полдень совершают праздничный колокольный звон. В Москве традиционно устраивают крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там проводят торжественный молебен. В храмах проходят праздничные службы, которые транслируют на православных телеканалах; в городах выступают официальные лица и устраиваются лекции, концерты и народные гуляния.