Почему в СССР запретили кетчуп

Многие думают, что настоящий кетчуп появился у нас только после падения «железного занавеса». Считается, что до этого советские люди знали только вкус болгарского кетчупа. Его продавали в магазинах страны с конца 60-х и до 90-х. Но это не так и 90 лет назад в Союзе производили настоящий кетчуп по американской технологии. Он стоял на полках гастрономов страны, пока его не запретили.

В СССР кетчуп появился благодаря наркому пищевой промышленности Анастасу Микояну. Этот государственный деятель подарил советским детям эскимо и наладил производство колбас, сосисок и продуктов глубокой заморозки. Нарком ездил в капиталистические страны, в том числе в США, чтобы перенять полезный опыт.

© Отец советского кетчупа Анастас Иванович Микоян

Во время командировки в Штаты он познакомился с кетчупом и решил наладить его выпуск у нас. Это было несложно — помидоров в Союзе хватало, а производственное оборудование было несложным. Единственным поставщиком соуса на отечественный рынок стало предприятие Главконсерв Минпищепрома СССР.

Советские граждане, не избалованные новшествами, отнеслись к кетчупу настороженно. Чтобы продукт начали покупать, Главконсерв развернул масштабную и немного странную рекламную кампанию. В ней гражданам рекомендовали добавлять кетчуп везде, где только можно. Это были не только блюда из мяса, рыбы и муки, но и овощные салаты и даже соленая селедка!

Кулинарная библия советского человека, «Книга о вкусной и здоровой пище», в первом издании за 1939 год советовала заправлять кетчупом борщи. Были там и такие экзотические блюда как «Баклажаны, жареные с кетчупом» и «Рисовая каша с кетчупом и сыром». Кроме этого, справочник рекомендовал смешивать кетчуп с майонезом.

Кетчуп в массы!

В середине 30-х годов прошлого века реклама кетчупа была повсюду. Советским гражданам объясняли, что красный соус — это продукт на основе томатного пюре с добавлением специй. Некоторые рекламные плакаты рассказывали о популярности продукта в Америке. И все это происходило в период, когда за поклонение Западу вполне можно было лишиться свободы или даже жизни.

Цена новинки была вполне демократичной. В 1936 и 1937 годах бутылка весом 250 г стоила 1 руб. 60 коп, полулитровая бутылка — 2 руб. 25 коп. Это в то время, когда килограмм сосисок можно было приобрести за 9-10 рублей. Как мы видим, в продаже можно было встретить только большие емкости соуса. Это было нужно затем, чтобы граждане употребляли его как можно больше и быстрее привыкали.

Как соус попал в опалу

К 1939 году жители Союза уже не сторонились кетчупа, хотя «народным» продуктом он не стал. Но с началом войны производство соуса остановили. После войны было как-то не до кетчупов, а может, оборудование начали использовать в других целях. В 1948 году в стране началась борьба с космополитами, а над планетой повисла угроза Третьей мировой войны.

© Этикетка «Краснодарского соуса»

Соединенные Штаты из друга и военного союзника превратились в потенциального противника, а затем и во врага. В таком случае и речи не могло быть о том, чтобы предлагать гражданам продукты американского происхождения. В издании «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года вы не найдете даже упоминания о кетчупе. Более того, сам термин «кетчуп» перестали использовать. Кетчуп из Болгарии

Вскоре в продаже появились томатные соусы «Краснодарский», «Южный», «Острый». Правда, полюбить их советские потребители так и не смогли. В 60-х годах в страну начали завозить болгарский кетчуп, который сразу стал дефицитом. И только в конце 80-х на полках магазинов начали появляться качественные импортные кетчупы, в том числе американского производства.