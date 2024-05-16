За что репрессировали первого маршала СССР

Неудачная операция на озере Хасан в 1938 году положила конец стремительной карьере маршала Василия Блюхера, одного из самых известных советских военачальников. В то время ему завидовали многие коллеги — Блюхер пользовался явной симпатией Сталина. Но войска Красной армии во время этого военного конфликта понесли значительные потери, в чем советское руководство, недолго думая, обвинило командующего Дальневосточным фронтом, мгновенно превратившегося во «вчерашнего любимца».

Где это было

Озеро Хасан расположено в горной части Приморского края. Западнее озера находится сопка Заозерная. Всего лишь в 20 километрах отсюда протекает пограничная река Тумень-Ула, в нижнем течении которой проходил стык маньчжуро-корейско-советской границы. Государственная граница в первые годы советской власти на местности четко обозначена не была — стояли только номерные знаки, а многие высоты никем не контролировались. Для определения принадлежности территории руководствовались Хунчуньским протоколом (его подписало с Китаем еще царское правительство в 1886 году).

В этом районе сопки Заозерная и Безымянная имели большое стратегическое значение, поэтому в Москве их привыкли считать советскими. В Японии, которая контролировала правительство «марионеточного государства» Маньчжоу-Го, считали по-другому, приписывая эти сопки себе.

Узел противоречий

Вечером 15 июля 1938 года на гребне высоты Заозерной примерно в трех метрах от линии границы советский солдат выстрелом из винтовки убил «нарушителя границы» — японского жандарма. Японские власти через несколько часов после инцидента в категорической форме потребовали от Москвы отвода советских войск с высоты. Официальная Москва требование Токио отвергла, ссылаясь Хуньчуньское соглашение.

Еще через 5 дней японцы повторили свое требование. Посол Сигемицу четко дал понять наркому иностранных дел СССР Максиму Литвинову, что в случае невыполнения требования Япония вынуждена будет прийти к выводу о необходимости применения силы. Японский дипломат в ответ услышал лишь то, что жандарм был убит на советской земле, где не должен был находиться.

Во избежание вооруженных провокаций в пограничных и внутренних войсках Дальневосточного края объявили повышенную боевую готовность.

Сам себе командир

В конце июля 1938 года японцы начали стягивать войска к озеру Хасан. В этот момент командующий Дальневосточным фронтом маршал Василий Константинович Блюхер совершил ошибку, которая впоследствии стоила ему жизни.

20 июля 1938 года Япония предъявила СССР ультиматум, потребовав передать Японии часть советской территории у озера Хасан. Блюхер решил урегулировать этот конфликт мирным способом, и попробовал договориться с Японией. У командующего фронтом не могло быть полномочий на подобные переговоры. Блюхер отличался излишней самоуверенностью, часто действовал самостоятельно, а иногда и вовсе вопреки позиции руководства советского государства. Эти свои черты он и проявил при попытке разрешить конфликт.

Следующим шагом Блюхера стала отправка на границу специальной комиссии, которая установила — виноваты советские пограничники, нарушившие границу на три метра. Очередной «необычный» поступок не заставил себя ждать. Блюхер связался с Москвой и стал требовать ареста начальника пограничного участка, ответственного за действия пограничников, которые перешли через границу. Советское руководство инициативу маршала оставило без внимания, лишь потребовав в ответ приступить к своим прямым обязанностям и дать военный отпор готовящемуся японскому нападению. Но и доблестно выиграть сражение не удалось. Военные промахи маршала долгое время объяснялись его некомпетентностью. Например, маршал Иван Конев, считал, что Блюхеру просто не хватило современных военных знаний — он остановился на уровне двадцатилетней давности, то есть событий Гражданской войны. Но есть и другое объяснение.

Игры в поддавки

В одной из книг 16-томного Уголовного дела № Н-18765, возбужденного следствием в отношении бывшего генерал-лейтенанта Белой армии, Войскового Атамана Забайкальского казачьего Войска — Григория Михайловича Семенова, удалось найти следующие свидетельства.

На допросе Григорий Семенов заявил:

«В октябре 1937 года ко мне в Дайрен (город в северо-восточной части Китая, который основали русские на арендованной территории — прим. автора) приезжал из Советского Союза с поручением от маршала Блюхера некий Соколов, имени-отчества не помню, назвавший себя лейтенантом Амурской военной флотилии. Прожил у меня два дня и прямо заявил, что прибыл по поручению маршала Блюхера. Соколов предупредил, что в СССР в ближайшее время должны произойти крупные события».

Под «крупными событиями» Соколов подразумевал переход власти в руки военных руководителей с Блюхером во главе. Соколов предложил Семенову выяснить, как японцы отнесутся к перевороту и не воспользуются ли они происходящим для того, что бы захватить советский Дальний Восток.

«Сам я обещал к его приезду подготовить материалы относительно военных планов японского командования относительно СССР», — цитируются в деле слова Семенова.

Странная бездеятельность полководца в канун схватки с японской армией, попытки «списать» вину на советских солдат можно объяснить секретным сговором маршала Блюхера с японским правительством. Не исключено, что Блюхер планировал развить военный конфликт у озера Хасан (возникший, по сути, на ровном месте) до размера полномасштабной войны с Японией, выставить Советский Союз в глазах мирового сообщества агрессором, после чего объявить себя Верховным Главнокомандующим при поддержке верных частей РККА.

Но в Кремле вовремя узнали о сговоре Блюхера с японцами и приняли контрмеры. Утром 22 октября 1938 года маршал был арестован и доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянку. Там маршал провел 18 дней, был 21 раз допрошен и в итоге обвинил сам себя в военном заговоре, а для «кучи» и в пьянстве на рабочем месте, моральном разложении. 9 ноября Василий Блюхер скоропостижно скончался в кабинете тюремного врача, а уже утром 10 ноября его тело кремировали. Официальная причина смерти — закупорка легочной артерии тромбом, образовавшимся в венах таза.