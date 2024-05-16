Русская баня: главные факты

В древности баня была не только местом, в котором мылись. В этом строении для водных процедур русские совершали жертвоприношения, проводили магические обряды, казнили людей, вступали в брак и принимали роды. С баней связано много малоизвестных фактов. Остановимся на главных из них.

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Место силы

Язычники рассматривали баню как место, где мир живых (явь) встречается с миром мертвых (навь). Наши предки были уверены, что именно в парной обитают души умерших людей.

Не удивительно, что после принятия христианства на Руси за баней закрепилась в целом дурная слава. Без посещения этого места не могли обойтись, но делали русские это осторожно. Например, не было принято мыться в одиночку. Тот, кто это делал, тут же в округе становился ведьмой или колдуном. Перед входом в баню обязательно крестились, а вот в само помещение никогда не вносили икон.

В бане не мылись во время православных праздников или по ночам, а банную утварь не приносили в избу. Запрещалось и строить дом на том месте, где раньше располагалась парная.

Под присмотром нечистой силы

Согласно народным поверьям, в бане жил банник. К этому существу относились с особым почтением, так как верили – этот «дедушка» является кем-то из уважаемых пращуров конкретной семьи. Чтобы задобрить существо, русские крестьяне периодически баню топили, но не мылись.

С опаской относились деревенские жители к бабе-обдерихе. Якобы она была способна ободрать с живого человека всю кожу, если тот оставался в бане один и засыпал.

Впрочем, появление «банных сущностей» можно объяснить устройством таких строений. Раньше бани топили по-чёрному, то есть никаких труб, через которые бы выходил дым не делали. Высокая концентрация угарного газа в совокупности с тепловым шоком порой вызывали галлюцинации, во время которых посетителям бань какую только нечисть видеть не приходилось.

Несмотря на обилие различных существ, обитающих в бане, женщины стремились рожать исключительно в такой обстановке. Наши предки верили, что в бане на свет появится непременно здоровый младенец. Ну а если нет, то всегда можно было обратный результат списать на то, что роженица или бабка-повитуха чем-то прогневили нечистую силу.

В баню как на эшафот

Баня являлась максимально удобным местом для избавления от «лишних» людей. Чтобы расправиться с неугодным человеком, достаточно было натопить печь пожарче, а снаружи дверь припереть чем-нибудь тяжёлым. Порой неизлечимых больных или стариков специально относили в баню умирать. Существовало поверье, что из парной душе проще попасть на небеса.

Долгое время на Руси не могли искоренить языческий обряд жертвоприношения при строительстве бани. Как правило, в качестве жертв выступали различные птицы или небольшие домашние животные (кошки, собаки). Но особо рьяные последователи языческих культов старались умертвить людей. Они верили, что только такое жертвоприношение угодно духам и они непременно помогут строителям и одобрят возведение строения в потустороннем мире. Так, в полицейских отчётах, датированных началом XIX века, сохранились сведения о попытках язычников умертвить людей в банях.