Почему русские крестьяне называли картошку «дьявольским яблоком»

Долгое время у русских картошка не приживалась. Главным овощем на столе у наших предков оставалась репа, а привычные сегодня клубни, которые можно встретить в любом магазине, вызывали мистический ужас. И вот почему.

На смену репе

До конца XVII в России питались в основном репой, редькой, злаковыми культурами, морковью и прочими овощами. Картофель же впервые попробовал в 1698 году Пётр I, находясь с визитом в Голландии. Видимо, блюдо ему понравилось, раз он отправил мешок клубней графу Шереметьеву – для того, чтобы тот позаботился о разведении культуры в стране.

Идея Петра изначально не прижилась, а поэтому популяризировать корнеплод взялась Екатерина II, стремящаяся таким образом помочь голодающим крестьянам. Ещё одним «картофельным энтузиастом» оказался Николай I. Неурожай 1840 года заставил его подписать указ, гласящий:

«Завести во всех казенных селениях общественные посевы картофеля для снабжения семенами крестьян», а также «поощрять премиями и другими наградами хозяев, отличившихся в разведении картофеля».

Приятного аппетита

Крестьяне, несмотря на голод, царя не поддержали. Они не могли понять: почему землю теперь надобно засевать подозрительным заморским корнеплодом? Недовольство привело к тому, что по стране прокатились «картофельные бунты». Восстания проходили в Саратовской, Казанской, Тобольской, Пермской, Оренбургской, Владимирской, Вятской губерниях. Порой, чтобы унять «антикартофельщиков», царским солдатам приходилось даже применять оружие.

А ведь крестьян можно понять. Их заставляли сажать картофель, но никто так и не объяснил, что же потом делать с урожаем. С учётом отсутствия нужных знаний, простые люди в России употребляли в пищу зелёную картошку, которая, как известно, содержит яд – соланин. Далее следовали пищевые отравления и даже летальные исходы. В результате картофель (особенно в среде староверов) стали называть «чёртовым» или «дьявольским» яблоком.

Такое отношение к овощу нашло отражение во многих литературных произведениях. Так, Максим Горький в своём романе «Дело Артамоновых» писал: «Отец с картошкой не соглашался, когда картошку силком заставляли есть; его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лёд, утонул». И ведь описываемая ситуация – не плод воображения автора! Долгое время у наших предков картофель оставался диковинным корнеплодом, вызывающим мистический трепет.