Чекисты против "дочери" Николая II: жизнь от "расстрела" до расстрела

Монахиня Таисия, выдававшая себя за дочь Николая II, была расстреляна по указанию Берии в 1945-м

© Николай II с великой княжной Татьяной

В мае 1945 года в Москву была доставлена с Украины монахиня Таисия, уверявшая, что она великая княжна Татьяна Николаевна, чудесно спасшаяся во время расстрела царской семьи

"Английские миллиарды" Николая II

Как известно, самозванок, выдававших себя за каждую из четырех дочерей Николая II, насчитывалось по нескольку десятков, одних Татьян - больше тридцати. Большинство их историй банальны и порой даже скучны, а вот дело "Монашки" изобиловало многими поистине детективными подробностями и разрабатывалось советскими спецслужбами на высоком уровне ровно десять месяцев, с 29 декабря 1944-го до 29 октября 1945 г.

Русскую монахиню средних лет под Новый 1945 г. навестил в василианском женском униатском монастыре Святой Троицы в селе Подмихайловцы полковник госбезопасности Николай Садовник1. Место было глухое с большим влиянием вооруженных бандеровцев - Букачевский район, север Станиславской (ныне Ивано-Франковской) области. Маленькая, примерно на 50 монахинь, обитель под руководством игуменьи Моники Полянской2 не случайно привлекла внимание Садовника во время операции против бандеровцев в последние дни 1944-го.

У чекистов была обширная агентура внутри униатской церкви, в том числе среди священников из Львова и других мест3. Появилась любопытная информация о том, что игумен монастыря в Тернополе Василий Величковский4 рассказывает в узком кругу о том, что Николай II в начале 1917 г. еще до своего отречения от престола якобы перевел в Англию 5 миллиардов рублей золотом. С приходом советской власти финансовые дела униатской церкви были отнюдь не блестящи, и якобы Величковский всерьез возлагал надежду на эти деньги, ведь в монастыре в Подмихайловцах находится их прямая наследница, называющая себя великой княжной Татьяной.

Именно сведения об этих "английских миллиардах" побудили советские спецслужбы так тщательно и долго разрабатывать историю "царской дочери", тем более что униаты заставили ее подписать завещание, по которому все ее состояние переходило их церкви и ее иерарху Иосифу Слипому. Игумен Василий приходился игуменье Монике родным племянником5 и для составления завещания специально прибыл к тетке в Подмихайловцы. Моника же выпросила у "великой княжны" маленькое завещание с миллионом рублей золотом в пользу своей племянницы Варвары Петришиной.

Игры вокруг лондонских денег Николая II казались серьезными и не позволяли поступить с потенциальной наследницей миллиардов так, как чекисты без лишних церемоний расправлялись в то время на Украине с "церковно-монархическими" сектантами. Там обнаруживались даже самозваные Николаи II: некий Михаил Кокитько на Житомирщине назвал себя "белым царем", а жену - "царицей Александрой", а некто Михаил Костюк рассказывал, что он и "самодержец Всероссийский", и "патриарх всея Руси"6.

С "Татьяной Николаевной" приходилось играть дольше и тоньше, тем более что после освобождения Западной Украины тактика советской власти в отношении униатской церкви поначалу была мягкой. 26 декабря 1944 г. делегация униатов во главе с архимандритом Климентием Шептицким была принята в Москве в Совете по делам религиозных культов при Совнаркоме СССР, вручила там два письма товарищу Сталину и 100 тыс. рублей в фонд обороны страны7.

"Я, Татьяна Романова..."

Николаю Садовнику поручили ближе познакомиться с загадочной монахиней. 37-летний полковник об особах царских кровей никакого представления не имел: слесарь из Кривого Рога с образованием горного техникума чекистскую карьеру до 1943 г. делал в Таджикистане. Садовник зачастил в монастырь, даже лечился там от приступа малярии, у него установились добрые отношения с подозреваемой "Монашкой", которая вскоре решилась на драматичное признание.

© Тюремная фотография Н. Меньшовой

В рапорте на имя Берии от 25 марта 1945 г. полковник писал, что монахиня "расплакалась и призналась мне, что она является родной дочерью бывшего царя Николая Романова - Татьяной Николаевной Романовой. Одновременно с этим признанием "Монашка" рассказала, что в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. при приведении в исполнение приговора в отношении бывшего царя Николая Романова, членов царской семьи и их приближенных, ей удалось случайно спастись от расстрела, спрятавшись в темном коридоре под лестницей. При побеге "Монашка" была ранена часовым в переносицу, после чего почти в бессознательном состоянии была доставлена сторожем в Ново-Тихвинский монастырь. Из Екатеринбурга "Монашка" при помощи члена "Общества спасения царя и России" Радищевой Е.И. была вывезена в Калугу, а затем в Киев. В 1919 г. в Киеве "Монашка" перешла в католическую веру, а в 1920 г. вместе с отступающими польскими войсками выехала в Польшу"8.

Как видим, легенда о спасении под лестницей с ранением в переносицу, мягко говоря, мутная и неубедительная. Главным же доказательством возможности ее чудесного спасения в рапорте Садовника значится то, что "в монастырской больнице "Монашка" передала мне 15 тетрадей-воспоминаний, в которых она описывает свою жизнь до 1918 года"9.

Впрочем, полковнику монахиня сначала показалась "какой-то белоэмигранткой", иностранные языки она знала. Но с русским было уже не так хорошо: в начале 1945 г. она написала короткое письмо Сталину, начало которого явно отдает полонизмом или украинизмом: "До Маршала Советской России господина Сталина. Я, Татьяна Романова, вторая дочь бывшего царя России Николая Александровича Романова, видя Ваши доблестные подвиги с ненавистной мне Германией, решила смиренно просить Вас позволить мне поработать на благо дорогой моей обновленной Родины России. Татьяна Романова"10.

До Сталина это письмо так и не дойдет, его прочитают Берия и нарком госбезопасности СССР Всеволод Меркулов. Украинские чекисты решили запросить мнение московского руководства. Нарком внутренних дел УССР Василий Рясной связался с заместителем Берии Богданом Кобуловым, тот повелел отправить "Татьяну" в советскую столицу. 19 марта 1945 г. Садовник увез ее из монастыря, ехали через Львов и Киев, 25 марта "великую княжну" привезли в Москву.

Деликатная миссия полковника Садовника

"Расколоть" самозванку оказалось не так уж и сложно. Подчиненные Берии отнеслись к делу со всей серьезностью. Садовник вместо того, чтобы руководить вверенным ему управлением НКВД в Ворошиловграде или бороться с бандеровцами в командировке на Западной Украине, поселился с "Татьяной" сначала в огромной московской квартире, а спустя неделю - на роскошной даче НКВД в деревне Заречье по Можайскому шоссе, где задержался на три месяца, до начала июля. Пришлось даже вступать с "великой княжной" в интимные отношения.

2 апреля 1945 г. Берия одобрил план по "Монашке" своих заместителей Богдана Кобулова и Сергея Круглова из девяти пунктов. Для разоблачения "великой княжны" вполне достаточно было реализовать 4-й пункт плана: "Поручить т. Рясному направить в Москву из Подмихайловского монастыря доктора Красовского"11.

Польский врач Николай Красовский упоминался в рапорте Садовника как содержатель частного санатория под Варшавой, в котором "Татьяна" жила в 1930-е гг. На самом деле их связывала многолетняя любовная связь, из-за которой доктор расстался с женой. Красовский был ближайшим сообщником самозванки, знавшим о ней почти всё. Имя его дважды светилось в газетах: в сентябре 1934 г. - в югославских, когда "великая княжна" безуспешно попыталась встретиться с тамошним королем Александром и доктор с ней ненадолго попали в белградскую тюрьму; в июле 1938-го - в польских, когда самозванку с Красовским помянули в связи с 20-летием расстрела царской семьи. С марта 1944 г. доктор трудился врачом в обители в Подмихайловцах.

8 апреля 1945 г. Красовского вывезли из монастыря, но не доехали даже до райцентра Букачевцы: в лесу напали бандеровцы, доктора тяжело ранили, и 16 апреля он скончался в больнице в Станиславе.

С разоблачением пришлось подождать еще месяца полтора. Сработал 8-й пункт плана Кобулова и Круглова, по которому в Польшу на самолете направлялся полковник Алексей Баранников из Главного управления по борьбе с бандитизмом НКВД СССР. Соратник киношного Глеба Жеглова был опытным следователем и обаятельным человеком. Он привез с собой письма "Татьяны" к ее знакомым в Польше и, выдавая себя за ученого из советской Академии наук, разыскал и расспросил ее "спасительницу" Евгению Ивановну Радищеву и ее дочь Валентину. Обе радостно признали в ней "великую княжну". В Москве уж было начали сомневаться, а не настоящая ли это царская дочка?

Но та уже 2 мая своих знакомых подвела: в беседе с Садовником призналась, что она никакая не "великая княжна", а внебрачная дочь Николая II от Евгении Радищевой. Неутомимый Баранников вскоре выбрался в Польшу еще дважды, доставив в Москву известных ему мать и дочь. На допросах у Богдана Кобулова 23 и 28 мая Евгения Ивановна и Валентина свои прежние показания опровергли и честно признались в том, что "Татьяной" еще в 1927 г. решила назваться их дочь и сестра Наталья Ивановна Меньшова, родившаяся и выросшая в Калуге и к царской семье никогда никакого отношения не имевшая.

Несостоявшаяся артистка

Обладавшая, судя по сохранившейся тюремной фотографии, неяркой внешностью самозванка была на самом деле личностью незаурядной. Валентина Меньшова честно рассказала Кобулову: "Сестра моя ребенком была очень впечатлительной, любила фантазии, красивые сказки, которые нам рассказывал отец... Наташа была типом Татьяны из "Евгения Онегина" Пушкина. Способности она имела огромные, играла всё по слуху, без нот, мечтала быть артисткой"12.

© Реконструкция расправы над Николаем II, опубликованной во французской газете 25 июля 1926 года

Артисткой дочь простого калужского счетовода с железной дороги Ивана Меньшова в итоге и стала - но особого, рискового самозванческого театра. Многие годы играла самозабвенно, порой талантливо, но в мае 1945-го всё уже играло против нее. Рассказав Садовнику вторую, запасную легенду о себе как "внебрачной царской дочери", Наталья Меньшова поняла, что и эту сказку разоблачат. Чекисты к тому времени уже выяснили, что никакой Евгении Радищевой в окружении Николая II никогда не было, а Евгения Ивановна Меньшова была дочерью военного фельдшера и мужу была верна. Выяснили они и самую страшную для Натальи истину - никаких пяти миллиардов рублей золотом Николай II в Англию не отправлял, у царской семьи по документам были личные деньги совсем иных масштабов, несколько миллионов германских марок и рублей, и хранились они лишь в Германии.

После того как Садовник сообщил ей эту информацию, самозванка занервничала, а вскоре, 10 мая, попыталась отравиться снотворным люминалом. Ее выхаживали лучшие врачи, собрался консилиум с участием академика Евгения Сеппа и профессора Якова Этингера, с которого через несколько лет начнутся жертвы "дела врачей". После выздоровления ей дали возможность пробыть на даче в Заречье до 3 июля 1945-го, после чего поместили в камеру N 83 внутренней тюрьмы на Лубянке. В тот же день ее привели на допрос к известному следователю Льву Влодзимирскому, которому она в последний раз попыталась представиться Татьяной. В ответ увидела толстую папку с материалами, ее изобличавшими как самозванку.

Кому пуля, кому звезда

Последующие три с лишним месяца прошли в интенсивных допросах. Первоначальная лубянская вежливость с дополнительным питанием, включавшим даже 750 граммов икры, сменилась суровыми буднями. После вежливого Влодзимирского допросы вел грубый Борис Родос, вслед за ним - дотошный Виктор Цепков. Наталья Меньшова подробно рассказала о том, как стала самозванкой и какие похождения совершила в этом качестве13.

Проверить все изложенные там сюжетные линии вряд ли возможно, но общая картина сомнений не вызывает. Католичкой калужская барышня Наташа 1901 г. рождения (а не 1897-го, как великая княжна Татьяна) стала еще в родном городе вслед за сестрой Валей, у которой завелись подруги-католички из эвакуированной в Калугу в 1915 г. во время Первой мировой войны гимназии из западнобелорусского Слонима. После польско-советской войны оказалась в Польше, желание выдать себя за Татьяну укрепилось после смерти в 1928 г. матери Николая II вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Самозванку в течение многих лет поддерживал варшавский архиепископ Александр Каковский, ему казалось ценным в плане пропаганды распространять слух о переходе дочери православного царя в католичество.

В военные годы ее взял под покровительство многолетний глава украинских униатов Андрей Шептицкий (брат Климентия). По его указанию с ноября 1942 г. "великую княжну" поместили в монастырь в Подмихайловцах и выправили документы на имя Татьяны Романовой. Шептицкий настоятельно советовал самозванке глубже войти в образ, снабжал литературой о жизни и гибели царской семьи, заставил вести фальшивые дневники, которые затем она вручила полковнику Садовнику. Судя по всему, львовские униаты поверили сказке о пяти английских миллиардах.

А вот нарком Берия с полным основанием поверил тщательной работе своих подчиненных. Самозванка была разоблачена целиком и полностью - даже имевшийся у нее пресловутый шрам на переносице оказался следствием падения на лестнице в возрасте шести лет. За тайным следствием последовало тайное обвинительное заключение по статье 58-1а ("Измена Родине") от 24 октября 1945 г. Церемониться не стали, раскрутив монашку по полной: "б) бежав в 1920 году из Советской России в Польшу и проживая в Польше, Австрии и Западной Украине, вплоть до ареста выдавала себя за дочь русского царя Николая II Татьяну Романову, пользуясь именем которой по заданиям немецкой разведки, а также католического духовенства, проводила против СССР вражескую работу"14.

Глеб Боткин и его прощальная сказка для царской семьи

Глеб Боткин и его прощальная сказка для царской семьи

В конце сентября 1945-го Богдан Кобулов предлагал Берии приговорить Наталью Меньшову к 10 годам тюремного заключения. Нарком рассудил иначе: ведь в лагере она опять начнет рассказывать о своем прошлом "царевны". 29 октября 1945 г. самозванка была расстреляна. 10 декабря того же года полковник Садовник был награжден орденом Красной Звезды.

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1. Садовник Николай Арсентьевич (1908-1983) - в 1943-1952 гг. начальник управления НКВД/МВД УССР по Ворошиловградской обл.

2. Полянская Моника (1885-1951) - игуменья Свято-Троицкого монастыря в Подмихайловцах до 1945 г. Арестована, умерла в Дубравлаге в Мордовии. О ней см.: ТуркЄв С.Я. ДЄяльнЄсть сестер Чину Святого ВасилЄя Великого у СхЄднЄй ГаличинЄ наприкЄнцЄ ХїХ - у першЄй половинЄ ХХ столЄть. Дис. ... канд. Єст. наук. ТернопЄль, 2021.

3. Веденеев Д.В. Атеисты в мундирах: советские спецслужбы и религиозная сфера Украины. М., 2016. С. 82.

4. Величковский Василий (1903-1973) - иерарх униатской церкви, в 2021 г. причислен к лику блаженных.

5. Мала у життЄ все, але обрала монастир Є загинула в таборах. Факти про Мати МонЄку (Полянську) // https://velychlviv.com/mala-u-zhytti-vse-ale-obrala-monastyr-i-zagynula-v-taborah-fakty-pro-maty-moniku-polyansku. 2021. 30 грудня.

6. Веденеев Д.В. Указ. соч. С. 119, 123.

7. Там же. С. 175, 464.

8. Цит. по: Мозохин О.Б., Сафонов В.Н. Монашка: документальная повесть. М., 2023. С. 78.

9. Цит. по: Там же. С. 79.

10. Цит. по: Там же. С. 80.

11. Цит. по: Там же. С. 149.

12. Цит. по: Там же. С. 340.

13. Часть этих показаний была кратко обнародована еще в советское время: Рудь С. Вона називалась Меньшова // ВЄльна Укра на (ЛьвЄв). 1960. 27 квЄтня; Даниленко С.Т. Дорогою ганьби Є зради. Ки в, 1972. С. 266-290. При этом судьба "Татьяны" после ее отправки в Москву в этих публикациях не разглашалась.

14. Цит. по: Мозохин О.Б., Сафонов В.Н. Монашка: документальная повесть. С. 460-461.